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日本有新樂園！沖繩JUNGLIA明年開幕「全球首座米飛兔園區在長崎」

▲▼大阪環球影城，日本環球影城，除了哈利波特園區，新開放的馬力歐園區也受到許多遊客歡迎，還有許多聯名商品可以購買。（圖／記者謝盛帆攝）

▲日本環球影城超級任天堂世界園區。（圖／記者謝盛帆攝）

記者蔡玟君／綜合報導

台灣人赴日旅遊必排行程就是樂園了，從今年底到明年（2025），日本預計將有多個新樂園或主題園區將開幕，本篇就整理出每個新開幕園區與樂園亮點，不妨從現在就趕快規劃排進行程中！

▲▼日本環球影城最新任天堂世界雲霄飛車。（圖／日本環球影城提供）

▲最新「咚奇剛國度」即將開幕。（圖／日本環球影城提供）

大阪　日本環球影城「咚奇剛國度」

日本環球影城內的超級任天堂世界園區開幕以來就成為最受歡迎的園區之一，現在任天堂園區內第二主題「咚奇剛國度（ドンキーコングのクレイジー・トロッコ）」也預估將在年底前開幕，屆時旅客將可體驗礦車遊樂設施穿梭叢林中，還有特色餐廳與商店。

▲▼長崎豪斯登堡米飛兔園區。（圖／ハウステンボス株式会社提供）

▲長崎豪斯登堡米飛兔園區。（圖／ハウステンボス株式会社提供）

長崎　豪斯登堡「米飛兔」主題園區

長崎知名主題公園「豪斯登堡」宣布，將打造全世界第一個「米飛兔」主題園區，預計在2025年夏天開幕。園區以「米飛兔與好朋友嚮往的休日」為主題，以華麗的歐風街道設計結合各種可愛體驗，並有飛機、遊艇與遊歷繪本世界等3樣乘坐型遊樂設施，搭配一系列拍照打卡點、餐廳與周邊商品店，讓旅客可以沉浸式享受身在米飛兔的世界中。

▲▼沖繩最新叢林探險主題公園2025開幕。（圖／株式会社刀提供）

▲▼沖繩最新叢林探險主題樂園預計2025開幕。（圖／株式会社刀提供）

▲▼沖繩最新叢林探險主題公園2025開幕。（圖／株式会社刀提供）

沖繩　JUNGLIA叢林樂園

沖繩將於2025年迎來首座大型主題樂園「JUNGLIA（ジャングリア）」，地點就在距離那霸機場約1.5小時車程、沖繩北部鄰近山原國立公園處。

園區預計佔地面積將廣達60萬平方公尺（超過18萬坪），比日本環球影城面積還大，並以「只有沖繩才玩得到」為設計概念，透過多樣化設施讓旅客感受南國自然風光，例如入口處就以參天大樹迎賓，代表旅客將走進叢林中來場特別的森林冒險，還可以搭乘熱氣球飛越叢林，甚至能360度看海，或是在遼闊的樹林中享受自由飛的滑索體驗，以及宛如置身侏羅紀世界般，搭乘裝甲車在叢林中逃離恐龍的遊樂設施。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 日本旅遊 沖繩旅遊 九州旅遊 豪斯登堡 米飛兔 大阪旅遊 日本環球影城 亞洲旅遊

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