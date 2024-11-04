輕井澤秋冬玩法！送你飛滑雪場挑戰14滑道、血拚Outlet年度最大折扣季

▲輕井澤王子大飯店滑雪場11月開放。（圖／株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

輕井澤向來是台灣旅客最喜歡的旅遊目的地，隨著冬季即將到來，輕井澤王子大飯店宣布滑雪場從11月1日正式開放，14條不同等級滑雪場讓旅客任意選擇外，今年雪人樂園將有2大新區域，包括有適合初級滑雪客的慢速滑行區域，以及初學者園區；旅客能盡情享受玩雪樂趣同時，鄰近輕井澤王子Outlet從11月推出年度最大折扣季也別錯過。

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▲輕井澤王子大飯店滑雪場有14條滑道。

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輕井澤王子大飯店滑雪場將從11月1日起開放，滑雪場最大特色就是擁有14條不同等級滑道，其中有8條為初學者設計，加上距離新幹線車站走路只要10分鐘、冬季晴天率高，成為鄰近東京最受歡迎的滑雪地之一。

▲大人小孩在輕井澤王子大飯店滑雪場都能找到玩雪樂趣。

▲雪人樂園。

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除了豐富雪道選擇，還設有「雪人樂園」。輕井澤王子大飯店滑雪場今年宣布擴大雪人樂園規模，首先，樂園將針對小學生以上初學者新增「初學園區」，首次學滑雪的旅客可藉由輔助護欄安全地學習滑雪或滑雪板，從12月中旬起陸續營業；而新增的「慢速區域」則提供兒童與初學者安全滑道，用安全速度滑行、隨時能停下，以確保自身安全。

▲輕井澤王子大飯店滑雪場也推出兒童免費方案。

同時，輕井澤王子大飯店滑雪場本季也將為租借裝備的客人及課程學員提供優先免費租借頭盔服務，並推出「兒童免費方案」，讓小學生以下兒童能免費搭乘纜車，並舉辦學習滑雪場工作樂趣的「滑雪場巡邏體驗」等活動。

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▲輕井澤王子購物廣場11月起有年度最大折扣活動，還有浪漫燈海。（圖／記者蔡玟君攝）

除了享受滑雪樂趣，到輕井澤不可錯過體驗還有逛輕井澤王子Outlet，商場內共擁有240間品牌店鋪，從美食到精品、彩妝、日系、運動品牌在這裡都能找得到，且由於占地廣闊，且為了不影響周邊景觀，因此店鋪均集中在一樓，僅少部分設置於2樓，讓親子旅客或是身心障礙者也能盡情在這購物。

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同時，每年日本最大折扣季節之一就是在11月，輕井澤王子Outlet就宣佈從11月1日起至11日為止推出今年年度最大折扣活動，超過180間店舖加入折扣活動，最高下殺2折起；配合秋冬到來，從11月1日起至明年（2025年）3月31日為止，將有浪漫燈海，可看到湖上浪漫銀白聖誕樹群、雪國光廊等，旅客可不能錯過。



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