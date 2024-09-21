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玩墾丁必訪的披薩店！薄皮口感＋濃郁拉絲起司控最愛　鹹香不膩口

桃桃's旅人手札

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桃桃&予先生是部落客與攝影師的組合，生活本身就是一場華麗的旅行，每個人都是旅行家，以圖文紀錄我的生活，也成為你與我共同的旅人手札。

▲▼墾丁AMY’S CUCINA 阿美披薩店，墾丁大街上人氣名店。（圖／部落客桃桃提供）

撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者柯珮萱

來到墾丁大街，除了吃小吃逛攤位之外，其實也有餐廳美食的選擇，這間位在墾丁大街上的「阿美披薩店」就是一間經營許久的人氣餐廳，提供義式美式餐點，義大利麵、披薩等，品項選擇豐富，同時也是個可以好好坐下來，吹冷氣享用晚餐的好選擇！

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▲▼墾丁AMY’S CUCINA 阿美披薩店，墾丁大街上人氣名店。（圖／部落客桃桃提供）

AMY’S CUCINA 阿美披薩店位置
阿美披薩店位於屏東縣恆春鎮的墾丁路，墾丁大街上，地理位置優異，來墾丁怎麼能不來逛墾丁大街？特地安排周末來墾丁大街，感受一下墾丁大街滿滿人潮的熱情，我們來訪墾丁大街的時間比較早，攤販還沒有全部出來擺攤，於是先來評價很好的「阿美披薩店」墊墊胃。

▲▼墾丁AMY’S CUCINA 阿美披薩店，墾丁大街上人氣名店。（圖／部落客桃桃提供）

▲沒有提供停車位，披薩店位於墾丁大街上，周圍沒有辦法停車，建議可以停至附近的停車場，再步行過去。

▲▼墾丁AMY’S CUCINA 阿美披薩店，墾丁大街上人氣名店。（圖／部落客桃桃提供）

AMY’S CUCINA 阿美披薩店環境介紹
在墾丁是在地老店，營業快要30年了，是墾丁人氣美食餐廳，很多遊客每次來墾丁一定要來朝聖，每到了用餐時間，店內總是滿滿的用餐人潮，建議避開用餐時間，比較會有位子。

▲▼墾丁AMY’S CUCINA 阿美披薩店，墾丁大街上人氣名店。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼墾丁AMY’S CUCINA 阿美披薩店，墾丁大街上人氣名店。（圖／部落客桃桃提供）

▲店內裝潢是走美式路線，很有異國風情。

▲▼墾丁AMY’S CUCINA 阿美披薩店，墾丁大街上人氣名店。（圖／部落客桃桃提供）

▲樓中樓的設計，讓店內空間感更寬敞舒適不擁擠。

▲▼墾丁AMY’S CUCINA 阿美披薩店，墾丁大街上人氣名店。（圖／部落客桃桃提供）

恆春墾丁AMY’S CUCINA 阿美披薩店菜單

▲▼墾丁AMY’S CUCINA 阿美披薩店，墾丁大街上人氣名店。（圖／部落客桃桃提供）

▲主要是以手工披薩和義式墨國料理為主，飲品的部分有果汁、冰沙、氣泡飲、咖啡、調酒、啤酒等。

▲▼墾丁AMY’S CUCINA 阿美披薩店，墾丁大街上人氣名店。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼墾丁AMY’S CUCINA 阿美披薩店，墾丁大街上人氣名店。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼墾丁AMY’S CUCINA 阿美披薩店，墾丁大街上人氣名店。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼墾丁AMY’S CUCINA 阿美披薩店，墾丁大街上人氣名店。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼墾丁AMY’S CUCINA 阿美披薩店，墾丁大街上人氣名店。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼墾丁AMY’S CUCINA 阿美披薩店，墾丁大街上人氣名店。（圖／部落客桃桃提供）

AMY’S CUCINA 阿美披薩店餐點推薦

▲▼墾丁AMY’S CUCINA 阿美披薩店，墾丁大街上人氣名店。（圖／部落客桃桃提供）

鳳梨冰沙 150元
喝起來甜甜的，沒有什麼酸味，鳳梨的香氣淡淡的，喝起來很像是鳳梨罐頭的味道，當下我跟予先生一致認為是鳳梨罐頭的鳳梨打成的冰沙，但在打文章的當下，看了一下阿美披薩店的臉書，他們有特地公告他們的鳳梨冰沙不是用鳳梨罐頭，是用新鮮的鳳梨。

▲▼墾丁AMY’S CUCINA 阿美披薩店，墾丁大街上人氣名店。（圖／部落客桃桃提供）

辣味蛤蠣義大利麵 320元
整體味道還不錯，大概有小辣的辣度，蛤蠣吃起來很鮮甜肥美，義大利麵麵條口感偏軟偏油，稍嫌可惜些，義大利麵的份量偏少，一個人可能會吃不太飽。

▲▼墾丁AMY’S CUCINA 阿美披薩店，墾丁大街上人氣名店。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼墾丁AMY’S CUCINA 阿美披薩店，墾丁大街上人氣名店。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼墾丁AMY’S CUCINA 阿美披薩店，墾丁大街上人氣名店。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼墾丁AMY’S CUCINA 阿美披薩店，墾丁大街上人氣名店。（圖／部落客桃桃提供）

8寸雙色起司披薩 320元
雙色起司披薩主要是以莫扎瑞拉跟切達起司為主，再抹上自製的番茄醬， 雙色起司披薩整體的味道很不錯，起司味非常濃郁，搭配自製的番茄醬，剛好可以平衡起司的濃郁，吃多了也不會覺得膩口。

▲▼墾丁AMY’S CUCINA 阿美披薩店，墾丁大街上人氣名店。（圖／部落客桃桃提供）

▲披薩是薄皮的，不是超薄皮還是帶有一點厚度，我覺得厚度很剛好，可以吃到餅皮的口感，但又不會太厚。

▲▼墾丁AMY’S CUCINA 阿美披薩店，墾丁大街上人氣名店。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼墾丁AMY’S CUCINA 阿美披薩店，墾丁大街上人氣名店。（圖／部落客桃桃提供）

▲這個拉絲的部分也太誘人了。

▲▼墾丁AMY’S CUCINA 阿美披薩店，墾丁大街上人氣名店。（圖／部落客桃桃提供）

薯條 120元

▲▼墾丁AMY’S CUCINA 阿美披薩店，墾丁大街上人氣名店。（圖／部落客桃桃提供）

▲薯條吃起來就是一般的薯條，炸得還不錯，吃起來不會太油膩。

▲▼墾丁AMY’S CUCINA 阿美披薩店，墾丁大街上人氣名店。（圖／部落客桃桃提供）

餐後心得
初訪阿美披薩店整體還不錯，來墾丁想要吃美食又想要吹冷氣，是不錯的選擇，其中最喜歡的就是雙色起司披薩，雙色起司披薩吃起來起司味非常濃郁，愛吃起司的一定會愛死，餅皮的厚度也拿捏的很剛好，辣味蛤蠣義大利麵調味的部分是喜歡的，只可惜義大利麵吃起來口感偏軟偏油些，阿美披薩店餐點的價格偏高，餐點的份量適中但偏少，只收現金，推薦給大家！

AMY’S CUCINA 阿美披薩店

地址：屏東縣恆春鎮墾丁路131－1號。
電話：08－886－1940
營業時間：12：30～21：00

＊部落客《桃桃's旅人手札》現有經營：粉絲團部落格

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