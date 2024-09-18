極軟嫩冰涼提拉米蘇、家常燉飯是老饕最愛！恆春80年老宅改造餐酒館

桃桃&予先生是部落客與攝影師的組合，生活本身就是一場華麗的旅行，每個人都是旅行家，以圖文紀錄我的生活，也成為你與我共同的旅人手札。

撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者柯珮萱

熱情的國境之南墾丁，是許多人會在假期來遊玩的度假勝地，來到墾丁享受陽光、沙灘同時，害怕炙熱的酷曬，更擔心如果不幸遇到雨天該如何是好，這間位在恆春老街區的「波波廚房」就是間避暑吹冷氣的特色咖啡廳，同時也是作為雨天備案的絕佳推薦。

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超特別的老宅義式餐酒館

波波廚房建物是一間80年歷史老宅改造，尤其是二樓用餐區能見到古老的紅磚砌牆以及帶有巴洛克風格的圓拱形透窗，餐點以義式餐酒館為經營路線，精緻美味，但想來用餐一定要提早訂位。

▲沒有提供停車場，附近有很多免費停車位可停，停車算是滿方便的。

波波廚房交通方式／停車資訊

位於屏東縣恆春鎮的光明路上，距離恆春轉運站步行只要4分鐘，對面就是觀光客來恆春必來的景點「海角七號阿嘉的家」，大家應該都有看過海角七號吧？鄰近還有默默很甜、阿伯綠豆饌、寶順號、樹夏飲事、秋香麵店、伯虎在二樓，都是生意非常好的店家。

波波廚房環境介紹

波波廚房是由80年歷史的老宅改建而成，是一間兩層樓的老洋樓，不論是外觀還是室內，都沒有過多的裝潢，保留原本的容貌，能感受到歷史的痕跡，是一棟充滿故事的老洋樓。

波波廚房店內環境

一樓跟二樓分別是不同的用餐空間，一樓是「波波冷飲室」主要販售甜點、麵包、咖啡、冰淇淋，二樓是「波波廚房」義式餐酒館，雖然兩間都是同個老闆，但是是分開經營的，想要兩間都吃的話，就要分開訂位，無法訂一間吃兩間，波波冷飲室的麵包都是自家烘焙的，看起來都很好吃。

店內的裝潢是走復古路線

用餐環境很美，只可惜室內的冷氣不夠冷，我們光是在等待上樓的時間，都會覺得悶熱，更何況用餐的客人，怕熱的客人要自行斟酌一下。

▲波波廚房位於二樓。

▲二樓的用餐空間很寬敞，開放式廚房，可以看到忙碌的工作人員製作餐點。

▲室內保留了老宅的痕跡，感受到老屋魅力，好喜歡這裡的用餐環境。

▲二樓的冷氣雖然有比一樓強一點，但因為我們坐在窗邊，雖然還是稍微覺得有點悶熱，可能傍晚來會比較舒適些。

波波廚房訂位相關資訊

要來吃波波廚房一定要事先訂位，臨時起意要去的話，是很難會有位子的，目前只開放放30天內的網路訂位，如果真的沒有訂到位子的話，也有開放當天候位，候位時段以電話通知為主，如遇訂位額滿，部分位子開放當日線上候位（午餐候位10：30－14：10 / 晚餐候位16：30－20：10）。

第一場入座時間午餐11：30／晚餐17：30，將依登記順序通知，座位額滿後，需等候第二場電話及簡訊通知（約40－60分鐘）如遇餐廳客滿，將有可能會取消您的候位，造成不便請見諒。

波波廚房菜單

用餐時間90分鐘，低消每人350元，要收一成服務費，餐點種類並不算多，有開胃菜、沙拉、義大利麵、燉飯、窯烤披薩、手工甜點等，飲品有咖啡、氣泡飲、果汁、白酒、紅酒、啤酒等。

波波廚房餐點推薦

南島西西里咖啡 130元

來屏東之後才知道這裡原來是檸檬大產地，這裡很多店家都會有西西里咖啡這個品項的飲品，每家都會說他們家的西西里咖啡最好喝，所以我們只要看到有西西里咖啡就會點來試試看，波波廚房的西西里咖啡很不一樣，還會給一根肉桂棒，當作攪拌工具跟增加一點肉桂的風味

▲但這杯西西里咖啡喝起來味道偏酸，沒有什麼甜味，有淡淡的肉桂香氣，整體來說酸度佔7成咖啡佔3成，是一杯偏酸的西西里咖啡。

脆皮炸雞 230元

脆皮炸雞也是波波廚房必點的餐點之一，每日限量供應，賣完就沒了，炸雞外皮炸的非常酥脆，肉質吃起來滿多汁的不會乾柴，炸雞調味的很剛好，單吃就很夠味了，擠上一點金桔汁，微酸很解膩。

波波媽媽家常燉飯 300元

波波媽媽家常燉飯是他們家的招牌，幾乎每桌都有點這道，吃起來有很濃郁的松露香氣，奶香味十足，飯裡添加了風乾的火腿碎，吃起口感很豐富，米飯吃起來是保留米心口感，如果不喜歡米心口感，可以提前告知，很喜歡燉飯的調味，有濃郁的松露香氣跟起司味。

▲可惜燉飯的份量非常的少，女生都吃不飽的份量。

▲讓蛋液流進燉飯裡，味道更加美味。

黑松露特寬麵 360元

第一次吃到這麼寬的麵條，覺得很新鮮，麵條吃起來口感帶有嚼勁，松露跟香菇的香氣都非常的濃郁，麵條吸附濃濃的奶香味，非常的好吃，愛松露跟香菇的一定會很喜歡這道，份量依舊是非常的少，真的是只有幾根麵條，少到有點可憐。

很冰的提拉米蘇 180元

推薦大家一定要點很冰的提拉米蘇，非常的好吃，提拉米蘇吃起來介於冰淇淋跟蛋糕之間，吃起來冰冰涼涼很軟嫩，甜度很剛好，不會過甜。

▲冰涼的瑪莎拉甜酒果凍淋上現磨的黑咖啡，吃起來苦甜苦甜的，好好吃。

波波廚房餐後心得

波波廚房一直在我的口袋名單非常的久，特別注意的是要吃波波廚房，一定要提前上網訂位，才吃得到，店內裝潢與擺設我非常的喜歡，只可惜室內的冷氣不夠冷，有點悶熱，這次點了南島西西里咖啡 、脆皮炸雞、黑松露特寬麵、波波媽媽家常燉飯、很冰的提拉米蘇，餐點的部分我都很喜歡。

只可惜份量都太少了，少的很可憐，兩個人吃下來一千多元，但卻沒有吃飽，CP值偏低，最讓我驚豔的是很冰的提拉米蘇，吃起來很像是冰淇淋蛋糕的口感，苦甜苦甜的，非常的好吃，愛吃奶味松露味的推薦黑松露特寬麵跟波波媽媽家常燉飯，兩道餐點味道差不多，只是松露特寬麵的香菇香氣又更濃郁些。

波波廚房

詳細地址：屏東縣恆春鎮光明路88號。

電話：08－889－6575

營業時間：11：00－14：10、17：30－20：10

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