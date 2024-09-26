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屏東走過半世紀的老牌冰果室！50元木瓜牛乳特濃郁　記得要點無糖

桃桃's旅人手札

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桃桃&予先生是部落客與攝影師的組合，生活本身就是一場華麗的旅行，每個人都是旅行家，以圖文紀錄我的生活，也成為你與我共同的旅人手札。

▲▼屏東美食秋林牛乳大王，走過半世紀冰果室老店，澎湃系新鮮水果冰。（圖／桃桃提供）

撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者黃亭詠

位在屏東市區的秋林牛乳大王是間超過50年的在地人氣冰果室老店，店內販售的冰品、飲品的種類品項非常多，菜單特色就是一整面牆的手繪黑板菜單，傳統的冰果室店門口還擺放一籃一籃的水果，芒果冰塞滿芒果，如同瀑布一般豪邁，木瓜牛奶濃厚好喝完全不稀，來吃冰消暑剛剛好。

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屏東秋林牛乳大王交通方式

▲▼屏東美食秋林牛乳大王，走過半世紀冰果室老店，澎湃系新鮮水果冰。（圖／桃桃提供）

秋林牛乳大王位於屏東縣屏東市的信義路上，鄰近屏東火車站，步行約8分鐘左右，位於巷弄內不易停車，建議可以停到民族路上的停車格，再步行到秋林牛乳大王。

▲▼屏東美食秋林牛乳大王，走過半世紀冰果室老店，澎湃系新鮮水果冰。（圖／桃桃提供）

牛乳大王環境介紹
秋林牛乳大王是屏東在地經營超過50年的冰品老店，深受在地人跟觀光客的喜愛，傳統冰果室環境，店門口還擺放一籃一籃的水果，當時主要以芒果居多，屏東也是芒果的產地，一定非常美味。

▲▼屏東美食秋林牛乳大王，走過半世紀冰果室老店，澎湃系新鮮水果冰。（圖／桃桃提供）

菜單MENU

▲▼屏東美食秋林牛乳大王，走過半世紀冰果室老店，澎湃系新鮮水果冰。（圖／桃桃提供）

牛乳大王店內一大特色就是彩繪菜單，密密麻麻的品項，看起來非常的厲害，但對第一次來用餐的客人是一大障礙，品項以剉冰、果汁牛奶、水果切盤、三明治冰淇淋為主。價格差不多落在50元至200元上下，最特別的是有榴槤冰。

▲▼屏東美食秋林牛乳大王，走過半世紀冰果室老店，澎湃系新鮮水果冰。（圖／桃桃提供）

屏東秋林牛乳大王餐點

芒果布丁牛乳冰200元

▲▼屏東美食秋林牛乳大王，走過半世紀冰果室老店，澎湃系新鮮水果冰。（圖／桃桃提供）

店內最貴的冰芒果布丁牛乳冰，一開始還覺得有點貴，但一送桌看到滿滿的芒果，份量很大可以2至3個人一起分食，一個人一定是吃不完的，真的吃完肚子應該會被撐破。

▲▼屏東美食秋林牛乳大王，走過半世紀冰果室老店，澎湃系新鮮水果冰。（圖／桃桃提供）

▲有滿滿新鮮芒果，再淋上煉乳跟芒果醬，最後再擺上一顆布丁。

▲▼屏東美食秋林牛乳大王，走過半世紀冰果室老店，澎湃系新鮮水果冰。（圖／桃桃提供）

▲芒果非常好吃，甜度剛剛好，不會太過於甜膩。

▲▼屏東美食秋林牛乳大王，走過半世紀冰果室老店，澎湃系新鮮水果冰。（圖／桃桃提供）

▲木瓜牛乳50元也很好喝，愛喝木瓜牛乳必點，要記得跟老闆說要無糖，喝起來甜度剛剛好，木瓜的香氣很濃郁，喝起來很濃郁順口。

▲▼屏東美食秋林牛乳大王，走過半世紀冰果室老店，澎湃系新鮮水果冰。（圖／桃桃提供）

餐後心得
初訪秋林牛乳大王很滿意，是會再回訪的店家，芒果布丁牛乳冰的份量很大，建議2至3人分食，芒果吃起來很新鮮，甜而不膩，木瓜牛乳喝起來非常濃郁，木瓜的香氣十足，記得要點無糖，喝起來甜度剛剛好，唯一的缺點應該就是餐點要等很久，點好餐餐點送上桌，差不多等了30分鐘左右，再來就是店內用餐空間是開放式的，雖然有電風扇但還是滿熱的。

秋林牛乳大王

地址：屏東縣屏東市信義路28號。
電話：08－7339299
營業時間：11：00－22：00

＊部落客《桃桃's旅人手札》現有經營：粉絲團部落格

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