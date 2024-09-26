屏東走過半世紀的老牌冰果室！50元木瓜牛乳特濃郁　記得要點無糖

撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者黃亭詠
位在屏東市區的秋林牛乳大王是間超過50年的在地人氣冰果室老店，店內販售的冰品、飲品的種類品項非常多，菜單特色就是一整面牆的手繪黑板菜單，傳統的冰果室店門口還擺放一籃一籃的水果，芒果冰塞滿芒果，如同瀑布一般豪邁，木瓜牛奶濃厚好喝完全不稀，來吃冰消暑剛剛好。
屏東秋林牛乳大王交通方式
秋林牛乳大王位於屏東縣屏東市的信義路上，鄰近屏東火車站，步行約8分鐘左右，位於巷弄內不易停車，建議可以停到民族路上的停車格，再步行到秋林牛乳大王。
牛乳大王環境介紹
秋林牛乳大王是屏東在地經營超過50年的冰品老店，深受在地人跟觀光客的喜愛，傳統冰果室環境，店門口還擺放一籃一籃的水果，當時主要以芒果居多，屏東也是芒果的產地，一定非常美味。
菜單MENU
牛乳大王店內一大特色就是彩繪菜單，密密麻麻的品項，看起來非常的厲害，但對第一次來用餐的客人是一大障礙，品項以剉冰、果汁牛奶、水果切盤、三明治冰淇淋為主。價格差不多落在50元至200元上下，最特別的是有榴槤冰。
屏東秋林牛乳大王餐點
芒果布丁牛乳冰200元
店內最貴的冰芒果布丁牛乳冰，一開始還覺得有點貴，但一送桌看到滿滿的芒果，份量很大可以2至3個人一起分食，一個人一定是吃不完的，真的吃完肚子應該會被撐破。
▲有滿滿新鮮芒果，再淋上煉乳跟芒果醬，最後再擺上一顆布丁。
▲芒果非常好吃，甜度剛剛好，不會太過於甜膩。
▲木瓜牛乳50元也很好喝，愛喝木瓜牛乳必點，要記得跟老闆說要無糖，喝起來甜度剛剛好，木瓜的香氣很濃郁，喝起來很濃郁順口。
餐後心得
初訪秋林牛乳大王很滿意，是會再回訪的店家，芒果布丁牛乳冰的份量很大，建議2至3人分食，芒果吃起來很新鮮，甜而不膩，木瓜牛乳喝起來非常濃郁，木瓜的香氣十足，記得要點無糖，喝起來甜度剛剛好，唯一的缺點應該就是餐點要等很久，點好餐餐點送上桌，差不多等了30分鐘左右，再來就是店內用餐空間是開放式的，雖然有電風扇但還是滿熱的。
秋林牛乳大王
地址：屏東縣屏東市信義路28號。
電話：08－7339299
營業時間：11：00－22：00
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