中庭天井滿分採光！台中全新開幕老宅咖啡廳　復古聊天空間很愜意

upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！ 本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。 熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。

▲台中美食Phase Coffee Roasters，近台中火車站兩層樓天井老宅咖啡廳。

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影、整理／實習記者黃亭詠

台中早午餐咖啡廳一開幕就爆紅，Phase Coffee Roasters位於台中市中區中山路119號，近台中火車站、兩層樓老宅空間，獨有中庭天井空間，光線灑落，橫掃IG網美打卡點，主打自家烘焙咖啡，幾十種單品咖啡豆風味可挑選，客滿用餐限時2小時，每人低消為一杯飲品，提供好吃酸種吐司、抹茶提拉米蘇、單品手沖咖啡等甜點。

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Phase Coffee Roasters交通怎麼去

google導航Phase Coffee Roasters即可抵達。地處台中火車站附近騎車來附近路邊有機車停車格，開車不好停車得找付費停車場。若搭公車，可搭至台中第二市場，步行過來3分鐘、從台中火車站步行過來約10分鐘路程。

Phase Coffee Roasters位於台中市中區中山路上，這一帶早期非常繁華，後來沒落，但最近這一帶咖啡廳與甜點店不斷的開，有種又重啟繁華盛世氣息。近台中火車站附近，建築外觀以水泥灰與深色木料，透露一種內斂沈穩氣息。

取名Phase Coffee Roasters，店內建築與空間呼應店名「階段」，更深入近距離解咖啡在每個階段狀態，從生豆儲存、烘豆、包裝到沖煮，全程透明化地展現。

Phase Coffee Roasters 兩層樓老宅咖啡廳

映入眼簾，一樓是復古風吧台，挑選帶點黃綠色澤的復古綠磁磚貼在吧檯，開放式空間一覽無遺，吧台前方提供六張高腳椅座位，很摩登有質感，搭配橘色靠背。

▲冰櫃展示擺放，每日甜點，有抹茶提拉米蘇、提拉米蘇、巴斯克乳酪蛋糕等，很誘人。

▲一樓櫃檯旁，左手邊牆面，陳列濾掛包，整齊擺放，喜歡可購買。

Phase Coffee Roasters 自家烘焙單品咖啡豆

▲一樓右手邊牆面，一整面木櫃，搭配多款自家烘焙的單品咖啡豆，依照顏色烘豆的中淺深烘焙，分門別類。

▲店內也很貼心，提供自烘的咖啡熟豆，提供試喝。

Phase Coffee Roasters 一樓後方烘豆室

▲一樓後方空間，大片玻璃，可見擺放GIESEN專業大型烘豆機，店內咖啡都出自這裡烘焙。

Phase Coffee Roasters 兩層樓中庭天井

▲台中老屋獨有的中庭天井，光線灑落讓樓梯下方的座位，光線充足好迷人，採光無敵好。

▲一樓玄關處，有棵樹木。

Phase Coffee Roasters 二樓老宅空間

兩條樓梯可上樓，一邊是鐵的工業風樓梯，一邊是傳統老屋的陡峭樓梯，一明亮一陰暗樓梯，二樓有天井部分，往內走別有洞天。

二樓空間分成好幾區，有沙發區、共享餐桌、兩人與四人座位區，依照人數多寡，店家安排入座位，在一樓，服務人員會先給掃描QRcode座位點餐單，掃描即可點餐。

▲二樓不同角落挑選不同質感的沙發，混搭傢俱，造就這老宅空間美學。

Phase Coffee Roasters 二樓靠窗網美IG打卡沙發區

▲最前方靠窗區街邊位置，挑選一整大張沙發區，宛如回到家的氛圍。

▲這天兩人來用餐，被安排這兩人座位區，韓系的單人絲絨座位，搭配皮革的單人沙發。

▲共享長桌，可乘坐多人，可能會不同組旅客一起入座。

Phase Coffee Roasters菜單

Phase Coffee Roasters菜單，客滿用餐限時2小時，若無客滿則不限時，每人低消為一杯飲品，店內禁止食用外食，店內禁止商業攝影，寵物友善，需牽繩，可落地，用餐僅限1F。

若竹抹茶提拉米蘇180元

若竹抹茶提拉米蘇180元，使用小山園抹茶粉，若竹系列，把提拉米蘇變成抹茶口味，提拉米蘇濕潤，濃郁厚實的酒香，下得很重本，走大人系的提拉米蘇口感，濕潤蓬鬆的蛋糕體，搭配鮮奶油，抹茶粉的苦甘，非常有層次，好吃極了。

寶貝藝妓150元

寶貝藝妓150元，熱的手沖咖啡，水洗淺烘焙，衣索比亞，果美村、桃子、茉莉花、甜橙、紅茶風味，喝起來帶點酸感，花香基調，尾韻咖啡放冷後，酸感更明顯，順口甘甜。

草莓波波拿鐵180元

草莓波波拿鐵180元，淺烘焙的，日曬豆，衣索比亞、耶加雪菲，打造雞蛋花、草莓、柳橙、優格香氣風味，整杯喝起來很清爽，乾淨明亮，不奶膩，草莓風味很明顯，尾韻散發果香，使用網美玻璃杯裝，咖啡都好加分，好看好拍又好喝。

白酒蒜鮮蝦酸種吐司280元

上頭擺放六個超大個的蝦仁，與芝麻葉組合，造就這豐富的酸種麵包視覺感，使用巴薩米克醋處理，巴薩米克醋的酸甜風味，近年很流行醬汁，加入厚切的滑嫩蛋捲，混入酪梨醬，麵包選自「小麥過敏」，酸種吐司略帶軟嫩，若能烤的更酥脆，會更可口，整體有水準。

Phase Coffee Roasters評價

台中早午餐咖啡廳，Phase Coffee Roasters一開幕就爆紅，橫掃IG網美打卡台中火車站咖啡廳，天天上熱搜，台中老宅咖啡廳，話題十足，加上地處台中火車站附近商圈，網美與咖啡控別錯過，肯定要朝聖。

Phase Coffee Roasters

電話：（09）5511－3878

地址：台中市中區中山路119號

營業時間：11：00－20：00

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