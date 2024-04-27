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新店輕軌市集開逛「連4周都有」！50元一日票順遊咖啡廳、植物園

▲安坑輕軌、新北環狀線幸福站、環狀線十四張站植覺市集。（圖／新北捷運公司、新北市政府景觀處提供）

▲以50元銅板購買一日票，當天可不限次數搭乘輕軌，一次暢遊沿線景點。（圖／新北捷運公司提供）

記者彭懷玉／綜合報導

繼4/20起首度開放安坑機廠都市農園後，安坑輕軌今（27日）起推出「十四張站站內市集」，連續四個周末都有不同人氣品牌進駐，包括甜點、蔬食、植物還有二手市集等多元主題，以50元銅板購買一日票，當天可不限次數搭乘輕軌，一次暢遊沿線景點。

▲安坑輕軌、新北環狀線幸福站、環狀線十四張站植覺市集。（圖／新北捷運公司、新北市政府景觀處提供）

▲安坑輕軌環狀線十四張站植覺市集6/15登場。（圖／新北捷運公司提供）

安坑輕軌十四張站是沿線擁有較大腹地的捷運車站，今（27日）由「甜在心市集」首發，包括手工達克瓦茲、法式經典可麗露、巴斯克乳酪蛋糕、酒香提拉米蘇等精緻手作甜點都找得到，甜點控別錯過；接下來5/4接力推出「小老闆 X 二手」市集，推廣惜福愛物精神，並讓小朋友有機會幫上小小老闆，童言童語做生意，一起度過有趣的假日；陸續還有5/25的蔬食主題市集、6/15輪到最夯的植覺市集。

▲新北市新店區「貓谷」咖啡廳去年5月開幕，有50隻親人貓咪。（圖／IG@annyeh910提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲新北市新店區「貓谷」咖啡廳有50隻親人貓咪。（圖／IG@annyeh910提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

假日到哪都塞車，還要花時間找停車位，搭大眾運輸省時又節能減碳，安坑輕軌鄰近景點眾多，想徜徉大自然的人，可以到二叭子植物園、陽光運動公園賞花、森呼吸；或是到咖啡廳放空身心，採預約制的「貓谷咖啡廳」、懷舊氣息中富含綠意的「波波咖啡」、「一畝田咖啡」擁有大片落地窗，是許多人私推的景觀咖啡空間。

▲▼波波咖啡 Bo Coffee Roaster。（圖／萍子提供）

▲波波咖啡 Bo Coffee Roaster。（圖／萍子提供）

同時，新北捷運公司更獨家推出「路線風景尺」，包括淡海輕軌、安坑輕軌及環狀線各一款可供蒐集，購買3張50元的輕軌一日票，可隨機獲得任一路線的風景尺乙款，數量有限，兌完為止。

關鍵字： 新北市旅遊 新店區旅遊 安坑輕軌 十四張站 站內市集 二叭子植物園 陽光運動公園 植覺市集

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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