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臨近新竹高鐵站、浪漫樓中樓餐酒館！摩登空間有小包廂能聚餐聊天

Upssmile向上的微笑萍子

Upssmile向上的微笑萍子 萍子

upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！ 本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。 熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。

▲▼竹北美食82年餐酒館，新竹高鐵站旁時髦摩登餐酒館，竹北聚餐包場求婚餐廳，竹北餐酒館推薦。（圖／萍子提供）

▲竹北美食82年餐酒館，新竹高鐵站旁時髦摩登餐酒館，竹北聚餐包場求婚餐廳，竹北餐酒館推薦。

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影、整理／實習記者黃亭詠

82年餐酒館位於新竹縣竹北市隘口二路145號、靠近高鐵站，獨棟鐵皮屋搭建，挑高樓中樓兩層樓空間，以岩石灰與木質色系、金屬色調打造出高質感用餐氛圍，適合三五好友聚會小酌，提供浪漫求婚包場，有義法料理、炸物、排餐、咖啡、茶等餐點，走中高價位。

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82年餐酒館交通怎麼去

▲▼竹北美食82年餐酒館，新竹高鐵站旁時髦摩登餐酒館，竹北聚餐包場求婚餐廳，竹北餐酒館推薦。（圖／萍子提供）

▲門口前方擺放一張長椅讓人可等候。取名82年餐酒館，由兩位82年次表兄弟打造，用年次來命名很有記憶點。

開車來訪，餐酒館旁邊就是停車場，收費方式一個小時20元，路邊還有很多停車格。搭乘高鐵到新竹高鐵站步行約8分鐘。搭乘台鐵到六家火車站，步行約6分鐘，交通很方便。

82年餐酒館 樓中樓挑高用餐空間

▲▼竹北美食82年餐酒館，新竹高鐵站旁時髦摩登餐酒館，竹北聚餐包場求婚餐廳，竹北餐酒館推薦。（圖／萍子提供）

映入眼簾就是挑高空間，木質色的樓中樓格局，一樓座位區能欣賞美美的火焰壁爐，左邊規劃高腳椅拔台座位，適合小酌一杯，也可供人用餐，吧台還有專業bartender為你現搖現做。

▲▼竹北美食82年餐酒館，新竹高鐵站旁時髦摩登餐酒館，竹北聚餐包場求婚餐廳，竹北餐酒館推薦。（圖／萍子提供）

▲非常摩登金屬質感的吧台，來自店老闆一手打造，以岩石灰與木質色系、金屬色調打造出的高質感氛圍。

▲▼竹北美食82年餐酒館，新竹高鐵站旁時髦摩登餐酒館，竹北聚餐包場求婚餐廳，竹北餐酒館推薦。（圖／萍子提供）

往樓上走，裸空樓中樓設計，窗邊位置，大片透明玻璃，可遠眺街邊風景，木質地板，幾十張座位區，可容納20幾人空間。二樓設有一個小包廂空間，低消每位1200元。

▲▼竹北美食82年餐酒館，新竹高鐵站旁時髦摩登餐酒館，竹北聚餐包場求婚餐廳，竹北餐酒館推薦。（圖／萍子提供）

▲▼竹北美食82年餐酒館，新竹高鐵站旁時髦摩登餐酒館，竹北聚餐包場求婚餐廳，竹北餐酒館推薦。（圖／萍子提供）

▲從二樓往一樓遠眺，裸空空間，視野很遼闊，居高臨下。

▲▼竹北美食82年餐酒館，新竹高鐵站旁時髦摩登餐酒館，竹北聚餐包場求婚餐廳，竹北餐酒館推薦。（圖／萍子提供）

▲▼竹北美食82年餐酒館，新竹高鐵站旁時髦摩登餐酒館，竹北聚餐包場求婚餐廳，竹北餐酒館推薦。（圖／萍子提供）

82年餐酒館菜單

▲▼竹北美食82年餐酒館，新竹高鐵站旁時髦摩登餐酒館，竹北聚餐包場求婚餐廳，竹北餐酒館推薦。（圖／萍子提供）

餐點走中高價位，低消為一人400元，內用均收10%服務費，禁止攜帶外食，自備酒水開瓶費500元、假日用餐時間為120分鐘、後面無候位情況則不會限制，適合情侶約會，三五好友聚餐。

82年餐酒館 推薦松露野菇燉飯380元

▲▼竹北美食82年餐酒館，新竹高鐵站旁時髦摩登餐酒館，竹北聚餐包場求婚餐廳，竹北餐酒館推薦。（圖／萍子提供）

▲超人氣義式燉飯，基本款，適合長輩或小孩的一款燉飯。

▲▼竹北美食82年餐酒館，新竹高鐵站旁時髦摩登餐酒館，竹北聚餐包場求婚餐廳，竹北餐酒館推薦。（圖／萍子提供）

用了菇與松露結合，松露香氣撲鼻而來，燉飯走比較有米芯口感，每一口都是奶香，洋蔥爆香過後多了甜味，好入口，整體吃起來中規中矩。

濃醇綠咖哩雞燉飯380元

▲▼竹北美食82年餐酒館，新竹高鐵站旁時髦摩登餐酒館，竹北聚餐包場求婚餐廳，竹北餐酒館推薦。（圖／萍子提供）

▲綠咖哩醬汁為基底，加入椰奶等調味，九層塔香厚實，一上桌燉飯宛如小山丘外觀，很有份量擺盤很美。

▲▼竹北美食82年餐酒館，新竹高鐵站旁時髦摩登餐酒館，竹北聚餐包場求婚餐廳，竹北餐酒館推薦。（圖／萍子提供）

走南洋辛香料香氣的綠咖哩燉飯，綠咖哩醬汁沒有很椰汁風味，反而九層塔香比較濃，燉飯走比較義式作法，燉飯帶點米心感，軟嫩中帶有Q口感，米飯份量很多，醬汁略少。

蒜辣海鮮義大利麵420元

▲▼竹北美食82年餐酒館，新竹高鐵站旁時髦摩登餐酒館，竹北聚餐包場求婚餐廳，竹北餐酒館推薦。（圖／萍子提供）

蒜辣海鮮義大利麵420元，滿滿海鮮擺好擺滿在義大利麵上，海鮮有透抽、蛤蜊和蝦子，每一種品項很新鮮，視覺很豐富，愛吃海鮮的老饕必點。

▲▼竹北美食82年餐酒館，新竹高鐵站旁時髦摩登餐酒館，竹北聚餐包場求婚餐廳，竹北餐酒館推薦。（圖／萍子提供）

義大利麵麵條走細圓麵條，麵條吸附醬汁，很彈牙有誠意，給了許多海鮮，鮮味十足，處理不錯辣度很夠，越吃越涮嘴，尾韻酒香更明顯，伴隨著海鮮的鹹香海味。

紅烏龍鮮奶茶150元、拿鐵咖啡140元、蜜香紅烏龍茶130元

▲▼竹北美食82年餐酒館，新竹高鐵站旁時髦摩登餐酒館，竹北聚餐包場求婚餐廳，竹北餐酒館推薦。（圖／萍子提供）

紅烏龍鮮奶茶150元、拿鐵咖啡140元、蜜香紅烏龍茶130元，不愛喝酒饕客，也可選台灣茶或咖啡等飲品。蜜香紅烏龍茶，獨特蜜香，茶香厚實，甘甜好喝。紅烏龍鮮奶茶，加入鮮奶後，多了種布丁香，甜而不膩，讓人好喜歡。

82年餐酒館評價

來訪82年餐酒館，餐點走中高價位，整個氛圍設計質感很好，竹北餐酒館又讓人多間收口袋，餐點走義式料理，推出多款異國料理與炸物，餐點用心製作好吃好拍。

82年餐酒館

電話：（03）667－2689
地址：新竹縣竹北市隘口二路145號
營業時間：11：30－16：30、17：00－02：00（周一公休）

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