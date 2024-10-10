2大Outlet萬聖城免費拍！巨型月亮、南瓜頭女巫　還有3米高萌怪

▲華泰名品城萬聖節全新造景即日起至10/31展出。（圖／華泰名品城提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

兩大OUTLET萬聖裝置出爐！每個節慶都用心佈置的桃園華泰名品城，今年以巫婆及搗蛋鬼為主題打造園區，一期變身「巫婆怪奇工作坊」，還有巨大月亮降臨、南瓜頭女巫正烹煮毒藥湯，即日起至10/31免費拍；而林口三井Outlet則搬進3公尺高的「白幽靈萌怪」，以及3隻超萌氣偶，將一路展到11/3止。

▲▼南瓜頭女巫高坐在噴水池上方，隨時準備施展她的神秘法術；地牢上架有滾燙的巫婆湯，很適合在這裡擺拍。





GLORIA OUTLETS華泰名品城

即日起至10/31，GLORIA OUTLETS華泰名品城以巫婆及搗蛋鬼為主題，應景推出萬聖節全新造景，一期廣場變身驚悚有趣的「巫婆怪奇工作坊」，樹上掛滿蝙蝠及彩色Spooky Ghost隨風飄晃，門口還有南瓜頭骷髏提著Trick or Treat糖果桶，噴水池搬進網美必拍的巨型月亮，南瓜頭女巫在月光映襯下顯得格外陰森，湯鍋旁備有木勺和掃把，供民眾扮巫婆擺拍。

▲一期車庫內停放著女巫心愛的亮紅敞篷車，被施咒的南瓜頭在車上，十分應景。



走進工作坊內，會驚見彩色巫婆腿高高懸掛在樑柱上，兩側窗戶留有調皮小鬼大玩圈圈叉叉的遊戲痕跡。右手邊會發現地牢裡的骷髏人正奮力嘗試逃脫，而地牢上架有滾燙的巫婆湯，營造出毛骨悚然的真實感，透過光影與煙霧變化，將整個場景暈染出詭趣奇幻氛圍，是萬聖節必拍打卡點。

▲結合巫婆神秘黑魔法與Spooky Ghost的搞怪魅力，略帶驚悚又可愛的設計，在逛街之餘可以盡情拍照。



Trick or Treat討糖活動在10/19、20、26、27下午4點起登場，可愛的南瓜頭哥姐會在一期廣場「巫婆怪奇工作坊」發糖給精心裝扮的小朋友們。

▲三井Outlet今年萬聖節僅有林口店有佈置，將從即日起展至11/3。（圖／MITSUI OUTLET PARK 提供，下同）



MITSUI OUTLET PARK 林口

三井Outlet今年萬聖節僅有林口店有佈置，將從即日起展至11/3。其中最大亮點非3公尺高的「白幽靈萌怪」莫屬，它正揮著圓滾滾的手和旅客打招呼。一旁還有佔領廣場的「驚嚇南瓜」閃著萌萌大眼。

▲▼「好奇驚悚黑貓」頗神似《魔女宅急便》中的吉吉，以及喜歡惡作劇的「搗蛋薯條兄弟」可以拍出趣味照片。



不只如此，「好奇驚悚黑貓」頗神似《魔女宅急便》中的吉吉，以及喜歡惡作劇的「搗蛋薯條兄弟」，萌力造型適合拍出充滿萬聖氛圍、搞怪逗趣的照片。同時，11/3前，至館內1樓服務台領取著色紙，將成品上傳官方FB指定留言區，就有機會抽東京迪士尼度假區或日本Hello Kitty樂園門票乙張。