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到北橫泡露天溫泉「131萬元油電車」抽回家！活動只到10／31

▲小烏來風景區,小烏來瀑布,天空繩橋,天空步道等,小烏來風景特定區,桃園旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲小烏來風景特定區知名的天空步道。（圖／記者彭懷玉攝）

旅遊中心／綜合報導

到桃園北橫玩還能抽獎！「探索北橫-離你最近的芬多精仙境」活動只到10月31日止，凡於羅浮溫泉或宇內溪戲水區遊玩、大龍門（大溪、龍潭、石門）合法民宿入住，即可參加抽獎，桃園市政府觀光旅遊局大手筆搬出逾131萬元油電車、近8萬元勁炫125電動機車、65吋4K電視等好禮，動動手指，說不定幸運兒就是你。

▲小烏來風景區,小烏來,桃園旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲小烏來風景特定區。（圖／記者彭懷玉攝）

觀旅局推出的「探索北橫-離你最近的芬多精仙境」進入倒數計時，凡於活動期間內登錄羅浮溫泉的「泡湯發票」或宇內溪戲水區門票（即小烏來天空步道門票）票根流水號即可參加抽獎，另外還有「北橫大龍門旅宿獎」，只要登錄桃園北橫或大龍門（大溪、龍潭、石門）合法民宿、旅館或露營區住宿發票或收據，單筆消費滿800元即可參加。

更棒的是，若達成上面兩項者，還能再加碼一次抽獎機會，活動只到10月31日23:59為止，「戲水區溫泉獎」、「北橫大龍門旅宿獎」及「北橫大龍門加碼抽」3個獎項都暫訂於11月8日抽出，準備安排一趟北橫探索之旅，順便還能試試手氣。

▲大溪老街,恩愛農場,羅浮溫泉,「大嵙崁親水園區」新完工4件裝置藝術。（圖／桃園市觀旅局提供）

▲羅浮溫泉。（圖／桃園市觀旅局提供）

北橫公路沿途風景優美、綠意盎然，是離都市最近的世外桃源之一，趁著天氣轉涼，不妨來復興區的「羅浮溫泉湯池」泡美人湯，在插天山群下舒展身心。而「宇內溪戲水區」屬於小烏來風景特定區的一部分，優美的峽谷地形，以小烏來瀑布、龍鳳瀑布、天空步道、天空繩橋及風動石最著名，買一張票即可全都玩到。

▲石門水庫福華渡假飯店高級景觀雙人房,飯店大廳今年初翻新。（圖／業者提供）

▲石門水庫福華渡假飯店高級景觀雙人房。（圖／業者提供）

玩累了，想找飯店住一晚，親子族推薦到石門水庫福華渡假飯店，逾20年老字號飯店於疫情期間翻修，並增設咖啡廳，2022年5月完工迎賓，3樓規劃出近400坪「趣你的樂園」，囊括兒童電動車跑道、VR、Switch、賽車、籃球機、美式手球桌等，讓大小朋友玩到不想回家。另外，桃禧集團搬進2台有「露營車界勞斯萊斯」之稱的AIRSTREAM露營車，還有屋型帳、彩繪露營車、森ZOO主題等可以選擇，一家大小來趟兩天一夜微旅行，感受愜意的秋日時光。

關鍵字： 桃園旅遊 北橫

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