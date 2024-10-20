萬聖節玩法加2！南法莊園骷髏、南瓜造景　六福村56折套票明開賣

▲心之芳庭推出含餐、DIY的「搗蛋鬼派對」專案，適合25人團體預約入園。（圖／薰衣草森林集團提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

萬聖節玩法再加二！台中「心之芳庭」顛覆過去南法莊園形象，將園區佈置上巨型骷髏、惡魔南瓜等場景，詭譎有趣的節慶氛圍，彷彿走進歐洲的萬聖節派對，不過僅限團體預約制，「搗蛋鬼派對專案」25人3萬元+10%。六福村則從明（21日）起開賣1,340元雙人套票，可走進墓碑鎮挑戰膽量。

▲心之芳庭佈置上巨型骷髏、惡魔南瓜等場景。

薰衣草森林集團旗下、位於台中的南法莊園心之芳庭，即日起至11月3日推出「搗蛋鬼派對專案」，以「我和搗蛋鬼成為家人的那件事」主題，為家中有搗蛋鬼的家庭提出萬聖節活動解方，含親子家庭規畫主題套餐、糖霜餅乾DIY課程，還能巡遊巨型骷髏、惡魔南瓜等場景，用餐拍照打卡再加贈「哈囉威！鬼怪氣球」乙個，讓大小朋友盡情在莊園放電，無論有沒有搞怪變裝都能身歷其境感受過節氣氛。

▲糖霜餅乾DIY課程。

若打算到樂園感受萬聖節驚悚氣氛，六福旅遊集團線上旅展將於明（21日）中午開跑，其中，逢開賣必搶的「六福村 雙人套票1,340元」下殺56折，可以到此生必玩的萬聖慶典-墓碑鎮，感受驚悚蜘蛛橫行的街道，與充滿詭譎氛圍百人活屍大遊行中，同時還有地獄鬼城等一系列恐怖破表的活動，挑戰自身膽量。

▲六福線上旅展將於明（21日）中午開跑，「六福村 雙人套票1,340元」下殺56折。（圖／六福旅遊集團提供，下同）



▲關西六福莊「福豚生態體驗」。



逛累了，亞洲第一座生態度假旅館「關西六福莊」則推出「動物歷險記7,988元」打34折，三人入住剛果藍天客房住宿一晚、含非洲探險遊戲島體驗、加贈早餐3客，以及動物保育教育的「福豚生態體驗」、六福村動物王國的經典獵遊之旅「草原歷險」，或連續兩日暢遊六福村三選一。明年1月27日前平日、旺日入住，加碼升等18坪的肯亞藍天客房，再享第4人入住不加價，平均一人只要1,997元。

▲六福村動物王國的經典獵遊之旅「草原歷險」。