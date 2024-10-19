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天母搞什麼鬼10／25開跑！4500南瓜桶免費拿　中山站也有萬聖市集

▲▼天母搞什麼鬼16萬聖節嘉年華將於10月25日、26日開跑。（圖／台北市商業處提供）

▲10月25日、26日迎來第16屆「天母搞什麼鬼」活動。（資料照／台北市商業處提供）

記者彭懷玉／台北報導

台北市最有異國氣息的天母區，將於10月25日、26日迎來第16屆的「天母搞什麼鬼」活動，25日由百鬼夜行踩街揭幕，26日SOGO天母店、新光三越天母店和大葉高島屋將發放4,500個限量南瓜桶。而心中山線形公園月底前的周五、六、日也有萬聖節派對，跟扮鬼妝的工作人員說「不給糖就搗蛋」就能討糖吃。

▲▼天母搞什麼鬼16萬聖節嘉年華將於10月25日、26日開跑。（圖／台北市商業處提供）

▲天母萬聖節盛事「天母搞什麼鬼」將於10月25日、26日登場。（資料照／台北市商業處提供）

天母搞什麼鬼
天母萬聖節盛事「天母搞什麼鬼」將於10月25日、26日登場，小孩最愛的超人力霸王雅克、假面騎士GOTCHARD & GAVV將嗨翻天母，還有百鬼夜行討糖時間、園遊會市集等活動，大小朋友可以一同沈浸在天母商圈的異國節慶氛圍。

10月25日由「百鬼夜行戲弄老闆娘踩街」率先開跑，晚間7點於新光三越台北天母店集結後，可與「乖乖」大玩偶及小小魔兵一同遊行，沿途於忠誠路二段向店家討糖直到抵達大葉高島屋。10月26日串聯SOGO天母店、新光三越天母店及大葉高島屋，一共發放4,500個限量版南瓜桶。此外，天母運動公園「貝丹秘密市集」齊聚40多攤萬聖節限定商品、美食，能盡情挖寶、嚐美食，也少不了嘻哈精神的即興音樂派對、超人力霸王雅克假面騎士演出。

天母搞什麼鬼
時間：10月25日、10月26日
活動地點：天母運動公園、天母廣場及周邊場域

▲連續4個周末百家品牌輪番上陣　啤酒饗樂美食節4/22在心中山公園登場。（圖／有趣市集提供）

▲不想跑到天母，在捷運中山站也能逛市集。（資料照／有趣市集提供）

心中山線形公園
不想跑到天母，周末在捷運中山站也能逛市集，感受濃厚萬聖節氣氛。由台北捷運公司與有趣市集共同主辦的「心中山萬聖節 哈囉鬼派對！」即日起至10月27日每周五、六、日開跑，每周六晚間對現場工作人員扮的鬼怪，喊出「不給糖就搗蛋」，就可隨機獲得糖果。

▲捷運中山站「心中山線形公園」近日已悄悄點亮耶誕燈飾，預計12/2開幕。（圖／記者彭懷玉攝）

▲捷運中山站「心中山線形公園」深受時下年輕人喜愛，每逢周末逛街人潮眾多。（資料照／記者彭懷玉攝）

現場也有市集販賣多項萬聖節應景餐點、飲品及手作商品，包括「貓起來串雞蛋糕」的全黑雞蛋糕✕紅心莓果餡、「Yu's Cakery 愉室甜品」泡芙及磅蛋糕、「Devil&Angel惡魔與天使餐車」自製墨西哥烤餅、「LA la Taco 啦啦塔可」韓國烤肉塔可餅、「ㄔ丸了章魚燒」、「LUEUR 燭光閣」以優質天然原料製成精油和蠟燭等各式小物供選購。

特別的是，市集活動最後一周（10/26、10/27），現場「黑魔法彩繪屋」提供限定鬼怪特殊彩妝服務，能搖身一變為逗趣吸血鬼、邪惡巫婆或可愛南瓜精，增添過節氛圍。

心中山萬聖節 哈囉鬼派對
日期：即日起至10月27日（每周五、六、日）
時間：周五17:00-21:00、周六14:00-21:00、周日14:00-20:30
地點：心中山線形公園

關鍵字： 台北市旅遊 天母區旅遊 中山區旅遊 天母搞什麼鬼 心中山線形公園 萬聖節活動

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