日式百鬼夜行、森林解謎！「萬聖節3飯店」優惠、活動出爐一次看

▲台北晶華酒店自10月18日至31日，推出一連串應景的餐飲與住宿活動。（圖／台北晶華酒店提供）



記者彭懷玉／綜合報導

再過兩周就是西洋萬聖節，三家飯店布置和住房優惠、活動陸續出爐，營造濃厚過節氣氛。台北晶華酒店10月26日將擴大舉辦「萬聖變裝派對」；北投日勝生加賀屋策劃「百鬼夜行．萬聖共舞」慶典；雲品溫泉酒店日月潭則舉辦奇遇森林解謎活動。

▲晶華栢麗廳將於10月26日晚間舉辦萬聖節限定的「萬聖變裝派對」。（圖／台北晶華酒店提供）



台北晶華酒店

西洋鬼節即將到來，台北晶華酒店自10月18日至31日，推出一連串應景的餐飲與住宿活動。一樓栢麗廳在10月26日將擴大舉辦「萬聖變裝派對」，當晚7點半於飯店中庭還有「萬聖賓果派對」，除安排知名DJ駐場助興外，於azie及栢麗廳用餐者可參加賓果遊戲，有機會贏取栢麗廳平日雙人下午茶券等好禮。

住宿優惠部分，第一款「萬聖美食假期」一泊二食專案兩人成行、每房6,815元起，含栢麗廳雙人自助晚餐、翌日自助式早餐兩客。此外，住宿期間加購沐蘭SPA療程再享8折優惠。

▲由郵輪管家團隊策畫的「萬聖搞怪航程」將帶小朋友逐街拜訪討糖、體驗傳統萬聖節文化。（圖／台北晶華酒店提供）



另一款則由飯店郵輪管家團隊策畫的「萬聖搞怪航程」親子住房專案，專案價每房每晚11,730元起，每房另贈一位12歲以下孩童免費入住，至多兩大兩小入住，能享全天候餐飲服務、並參加萬聖節討糖闖關活動與變裝大遊行，讓大小朋友們歡度好吃又好玩的萬聖節假期。

▲日勝生加賀屋策劃一場前所未有的「百鬼夜行．萬聖共舞」館內慶典。圖為燈籠鬼怪。（圖／北投日勝生加賀屋提供）

北投日勝生加賀屋

北投日勝生加賀屋策劃一場前所未有的「百鬼夜行．萬聖共舞」館內慶典，即日起至10月31日，搭配期間限定的「萬聖節住房專案」，提供「三人同行，一人免費」與「全家同遊，小朋友免費」優惠，踏入這個充滿日式奇幻色彩的妖怪世界。

▲精螻蛄現身日式數寄屋木造建築中。（圖／北投日勝生加賀屋提供）



各式日本妖怪躲藏在全台獨一無二的日式數寄屋木造建築中，除了經典「燈籠妖」、日本人氣國民妖怪「河童」、脖子無限延伸的女管家「轆轤首」，今年還加入新成員運送犯罪者靈魂的「火之車」、全身覆滿獸毛的「野寺坊」等。期間內，凡於館內消費並與3隻妖怪合照上傳社群的旅客，還可獲得英國皇室御用「ESPA精選沐浴旅行組乙組」。另外，凡於館內消費並變裝，任務完成後還可加碼獲得「福引瑤珠機」的抽獎機會。

▲雲品溫泉酒店於10月26日至10月27日及萬聖當天舉辦「奇遇森林解謎」活動。（圖／雲朗觀光集團提供）



雲品溫泉酒店日月潭

除了有Cosplay活動及迎賓小點外，雲品溫泉酒店於10月26日至10月27日及萬聖當天舉辦「奇遇森林解謎」及「時空明信片」活動，給旅客獨特的萬聖體驗及跨時空的祝福。此外，自10月26日至10月31日同步規劃萬聖藝術手作，讓小朋友動手創作數字油畫及鬼怪黏土畫相框，為萬聖時光留下不同的記憶。

而萬聖當天更加碼舉行森林音樂會，透過樂曲及近距離互動，營造出沉浸式的萬聖節體驗，邀約旅客一同喬裝打扮為「森林的住民」，蘑菇仙子、稻草人、河神、可愛無害兔子、狡詰狐狸等角色，出席神秘的萬聖音樂派對。