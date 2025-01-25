2024壯圍景點一日遊推薦！沙灘吹海風騎馬、全台唯一澳洲袋鼠農場

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者黃亭詠

宜蘭小鎮一日遊！海線景點也好玩，位在蘭陽平原東邊的壯圍鄉景點很豐富，可以輕鬆看海望龜山島，有人氣的打卡鞦韆，探索沙丘主題遊客中心，以及親子農場，壯圍也有馬場可以體驗騎馬，本篇規劃宜蘭海線精彩的壯圍一日遊攻略，拎包就能直接玩，住一晚也能很精彩。

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2024壯圍景點推薦



壯圍景點｜大福觀景台

大福觀景台

宜蘭打卡新夯點，沙丘鐵馬廊道觀景平台，是位在宜蘭壯圍免門票的看海秘境，唯美的觀景平台能輕鬆看海，還有一座白色的寫著大福的望海鞦韆。背景是海是龜山島，按下快門就像是明信片，從大福觀海旭日平台到沙灘不用一分鐘，不管是想吹海風、玩沙、還是踩水，近距離與龜山島合影，所有願望一次滿足。

地址：宜蘭縣壯圍鄉263

壯圍景點｜牛頭司親子體驗農場

牛頭司親子體驗農場

宜蘭親子玩樂好去處，牛頭司親子體驗農場，除了超人氣的梅花鹿、草泥馬和水豚君外，還可以餵水牛，農場佔地寬廣，是座牛主題的生態小學堂，來訪可以認識黃牛、水牛的相關小知識，近距離的接觸互動，餵牛吃草、幫牛按摩刷背洗澡等，還能體驗犁田活動，也有超多免費小遊戲能玩。

地址：宜蘭縣壯圍鄉大福路一段122巷21號

營業時間：周一至周四10：00－16：30、周五六日09：30－16：30 （周三休）

服務電話：0988－344216

壯圍景點｜宜騎緣沙灘馬場咖啡簡餐莊園

宜騎緣沙灘馬場咖啡簡餐莊園

宜蘭騎馬體驗推薦，宜騎緣沙灘馬場咖啡簡餐莊園，宜蘭不僅親子農場多、觀光工廠景點豐富，也有不少沙灘馬場可以體驗騎馬，宜騎緣沙灘馬場咖啡簡餐莊園位在宜蘭壯圍海線，網路評價高，可以體驗騎馬，還能餵食互動，2歲寶寶也可以體驗。

地址：宜蘭縣壯圍鄉壯濱路三段22之1號

營業時間：10：00－20：00 周六日09：00－18：00

服務電話：03－9302268

壯圍景點｜壯圍沙丘旅遊服務園區

壯圍沙丘旅遊服務園區

壯圍沙丘旅遊服務園區是宜蘭熱門的海線景點，藝術大師特別在宜蘭壯圍以沙丘地形來設計，建築很有特色，來訪可以望山，感受被綠地包圍，園區佈置許多好拍照的地標，館內冷氣開放，有咖啡館、餐廳和伴手禮店，免門票入園，可以深度了解宜蘭海景夯點，也能來此觀景休憩，是個適合親子同遊的好地方。

地址：宜蘭縣壯圍鄉壯濱路二段196巷18號

營業時間：09：00－17：00

服務電話：03－9382420

壯圍景點｜蘭陽動植物王國

蘭陽動植物王國

宜蘭最新親子景點蘭陽動植物王國，蘭陽動植物王國是全台唯一澳洲袋鼠農場，來訪可以近距離與澳洲袋鼠互動與餵食，還能觀察袋鼠的日常，以及其可愛的萌樣，王國裡也能看到水豚、羊駝，侏儒山羊、象龜、柯爾鴨和大白鵜鶘，還可以划船，玩植物手作DIY，親子同遊或是閨蜜朋友相約來玩也適合。

地址：宜蘭縣壯圍鄉紅葉路62－13號

營業時間：平日：10：00－17：00 假日：09：30－17：30

服務電話：0958－507905

壯圍海岸盪鞦韆

壯圍海岸盪鞦韆

宜蘭壯圍看海吹風好去處－壯圍海岸盪鞦韆，熱門的打卡地標，開車即達就能輕鬆看海景，還能踩水玩沙，輕鬆將海上的龜山島盡收眼底，海灘旁還設計一座鞦韆藝術讓旅人拍照取景，背景就是蔚藍大海及龜山島，拍照相當好看，也是浪漫約會景點。

地址：宜蘭縣壯圍鄉

壯圍景點｜蘭陽溪口親子餐廳

蘭陽溪口親子餐廳

宜蘭親子餐廳推薦－蘭陽溪口親子餐廳，餐廳地點超好，在宜蘭五結鄉，距離綠五日式主題園區及宜蘭傳藝中心都很近，用餐環境明亮舒服，餐點表現水準之上，提供精緻兒童餐，重點是還能玩球池，搭小火車、玩沙坑、鞦韆和小車車。

地址：宜蘭縣五結鄉溪濱路一段133號

營業時間：11：30－20：00、周六日11：00－20：00 （周二休）

服務電話：0929－338803

壯圍住宿推薦｜海邊民宿

海邊民宿

宜蘭民宿推薦－海邊民宿Hibnb Guesthouse，海邊民宿是壯圍的高評價的人氣住宿，地點位置不錯，步行2分鐘就能看到海，能欣賞美麗的龜山島，早起還能看到迷人日出，建築有特色又吸睛充滿濃濃日本味，鳥居搭配插畫人像童趣又可愛，房型選擇豐富，房間乾淨舒服，歡迎寵物同行，還能租借和服浴衣在民宿裡拍照。

地址：宜蘭縣壯圍鄉壯濱路四段8號

服務電話：0966－522008

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