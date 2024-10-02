走進深圳微醺秘境！白天是露天咖啡廳　夜晚變身迷幻叢林酒吧

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者柯珮萱

在深圳的布心咖啡廳中，我最推薦的就是這一間「叢返自然」，不僅是一間叢林風格咖啡廳，到了晚上更是絕美的駐唱酒吧，開幕不到一年，在Google上面基本上找不到任何資訊，而且老闆超級好客，非常愛交朋友，知道是台灣人，還特地請了酒，這個棒的地方不推薦真的太對不起自己了。

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叢返自然交通位置

位於深圳布心的市中心，搭地鐵到布心站B出口，步行五分鐘即可到達，這裡的地理位置CP值非常高，因為就在非常熱鬧的天河城廣場中，喝完咖啡還可以去逛商場。

叢返自然環境介紹

因為連續住在深圳布心三天，所以在第一天的時候晚上就先到附近的地方逛逛，先了解附近的環境，結果當我走到天河城廣場的時候，就被當時「叢返自然」夜晚的景色給抓住了目光，所以就決定白天的時候還要再來看一次。

白天是悠閒的咖啡廳

雖然是一家露天酒吧，但白天同樣是一間非常舒適的咖啡廳，這裡的叢林氛圍極佳，尤其在白天造訪時，空間中充滿了迷人的光影，讓人彷彿置身於一片自然的綠意之中。

座位區環境

陽光穿過茂密的樹葉，灑落在地面與桌椅上，形成斑駁的光影效果，為整個空間增添了一份獨特的寧靜與詩意，無論是享用一杯香醇的咖啡，還是靜靜閱讀一本書，都能在這片自然與藝術的融合之地，感受到一份難得的平靜與放鬆。

▲座位數非常多，而且還有一個叢林玻璃屋，但大熱天在這玻璃屋裡確實是蠻痛苦的，建議冬天的時候可以坐在這邊細細品味下午時光。

▲走進裡頭，裡頭的空間更是別有洞天，鏤空的天井可以直接一覽深圳的藍天。

▲這裡的空間相當的寬敞，每一個位置的設置都別具風格。

▲光是吧台的酒牆真的超級氣派。

▲白天來訪時，已經感受到這裡的美麗與靜謐；而當夜幕降臨，再次前往享受一杯美酒時，整體氛圍更是煥然一新。

▲夜晚的酒館如同一個隱藏在都市叢林中的秘境，燈光柔和而溫暖，營造出一種迷人的氛圍。

▲座位區的設計考究，無論是與朋友談笑風生，還是獨自沉思，都能找到最舒適的角落。

▲就連白天的玻璃屋到了晚上也多了一絲絲的浪漫氣息。

▲真的覺得老闆的眼光與美感非常的好，每一個角落的燈光設計都可以欣賞到不同的藝術視野，走在這條小徑中，好像螢火蟲圍繞在身邊。

▲酒館內的空間設計，光是燈光效果就足以讓人驚嘆不已。

▲那些巧妙安排的燈光，營造出一種令人著迷的都市未來感，使整個夜色美得令人難以忘懷。

餐酒館店內環境

燈光的變幻與氛圍的交織，使得這裡仿佛是一個超越現實的世界，充滿著科技感與藝術性的碰撞，每一束光線都像是精心雕琢過，勾勒出空間中的每一個角落，讓人彷彿置身於一個未來的都市夢境之中，這種無與倫比的視覺享受，不僅讓人流連忘返，更為夜晚的美麗增添了幾分神秘與詩意。

駐唱歌手的現場表演

為整個空間注入了生命力，在這樣的氛圍中，歌手的聲音回蕩在空氣中，與周圍的一切完美融合，無論是深情的抒情歌曲，還是充滿活力的旋律，都讓人陶醉其中，彷彿每一個音符都在訴說著夜晚的故事。

餐點介紹

更讓人驚喜的是，這裡的餐點價格實在親民，兩杯精心調製的雞尾酒，加上一份綜合香腸拼盤，竟然不到800元，坐在這樣的環境裡，微醺之間，幸福感倍增，彷彿時間在這裡暫停，只剩下音樂、微光和愉悅的味蕾在細細品味。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

叢返自然.音樂酒館

地址：東曉街道東曉社區太白路3008號（深圳天河城）

交通位置：地鐵布心站B出口（步行五分鐘）

營業時間：12：00－凌晨2：00

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