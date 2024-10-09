14家星巴克特色門市！浪漫玻璃屋享受暖陽　還有美軍小木屋宿舍

首圖／IG@iam_alicechen、IG@zoe_chang_

文／ReadyGo

舉凡形象、品質都讓顧客有著極高品牌忠誠度的星巴克，是許多人聚會、用餐、工作的首選之一，也成為不少人旅遊時，特意安排的景點之一。這是由於星巴克深耕在地文化，不少以舊建築翻新的門市，或者因應在地文化打造的特色門市隨之誕生。據悉，全球最大的星巴克門市預計於明年插旗信義區Dream Plaza，此消息一出即讓忠實粉絲引頸期待。不過在那之前，先一起欣賞全台有哪些特色星巴克門市吧！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方

咖啡迷必朝聖的星巴克門市

義14門市

「義14門市」選址在一棟1950年代的基隆老宅，其充滿文藝復興的建築風格，完整保存了壁雕、壁柱，並加以利用鍛造手法打造波浪花檯。側面屋頂更勾勒出有如官帽般的曲線，呈現出一種尊貴感。義14門市融合了獨特東西方設計，更添加了古色古香的八角造型窗框。再搭配明亮的燈光和舒適的座位，因此在這裡用餐，會感受到時光的淬鍊與交集，十分優雅。

圖／IG@ginie.world

圖／IG@ginie.world

地址：基隆市中正區義一路14號

電話：02－24278583

營業時間：周日至周四07：00－21：30、周五至周六 07：00－22：00

草山門市

陽明山居然有美式南方鄉村風小木屋！位在陽明山上的「草山門市」，是由美軍宿舍群改建而成的。星巴克保留了軍眷舍的原有樣貌，將白色木造的獨院獨棟建築，劃分為客廳、餐廳、家庭聚會及陽光空間4大空間，這使得草山門市與其他店家不同的是，有種居家的溫馨感。值得一提的是，室內以玻璃盒為設計概念，搭配大面的落地窗，在屋內就能感受到明顯的光影變化。

圖／IG@iam_alicechen

地址：台北市士林區國泰街5號

電話：02－28627317

營業時間：08：00－20：00

淡水雲門門市

「淡水雲門門市」與淡水市區有段距離，店家被一片綠意簇擁，享有遺世獨立的寧靜。為呼應雲門劇場的人文氣息，淡水雲門門市巧妙結合自然、人文、咖啡3大元素，主要吧台與座位區以流線型設計，呼應門市外蓮花池「旋的冥想」的意象，藝術主牆面的設計概念，則以手繪顏料的層次呈現咖啡地景；至於鋼構造型玻璃斜屋頂，不僅帶來充足的採光，也體現了雲門劇場座落於自然，與自然共生的寓意。

圖／IG@eatnplay.cw

圖／IG@eatnplay.cw

地址：新北市淡水區中正路一段6巷32－1號

電話：02－28055247

營業時間：平日10：00－17：30、周末09：30－18：30

漢中門市

位於台北西門町商圈的「漢中門市」，是首家以老屋翻新的星巴克門市，其挑高的天井和紅磚木造空間，被稱作是星巴克迷必訪的景點之一！漢中門市由「蓮苑」改建而成，內部使用了大量的木材以營造溫潤感，而天井是由屋頂而下的支柱結構，創造出獨特的空間感。據說不論站在哪個角落俯看或仰望，都可以看見不一樣的景物畫面，非常有趣。

圖／IG@my_starbucks_trip

圖／IG@my_starbucks_trip

地址：台北市萬華區漢中街51號

電話：02－23705893

營業時間：07：30－22：00

洄瀾門市

花蓮「洄瀾門市」特別請到建築大師隈研吾設計，以貨櫃作為主建築素材。將曾駐足過紐約、巴爾的摩、馬賽、巴塞隆納等城市碼頭的29個貨櫃為主體，堆疊出倒金字塔型的4層建築，躍升為當地熱門的網美打卡景點。此外，洄瀾門市也融入了阿美族鮮明的色彩，將原住民元素的圖騰、豐富的藝術作品於牆面展現，結合在地風俗民情的表現，讓客人印象深刻。

圖／IG@lin_yi0088

圖／IG@hsiu_ling12.3

地址：花蓮縣吉安鄉南濱路一段505號

電話：03－8420014

營業時間：08：30－20：30

沙鹿北勢門市

台中「沙鹿北勢門市」則是台灣星巴克的25週年紀念店，因此以山海綿延為設計，於屋頂呈現出台灣層疊起伏的山巒意象。沙鹿北勢門市於2023年年底開幕，以綠色永續為主題，是台灣第一間申請通過為Greener Stores認證的星巴克門市。導入數位看板、設置充電樁，以及免費提供咖啡渣服務，另外這裡還有北勢店限定商品販售。

圖／IG@zancoolyao

圖／IG@zancoolyao

地址：台中市沙鹿區台灣大道七段373號

電話：04－26527825

營業時間：06：30－21：30

北港門市

雲林北港首間星巴克在這裡！為了呼應北港朝天宮宗教重鎮的意涵，「北港門市」以雙手合十的意象貫穿整體建築。更從外觀延伸至室內壁面及造型格柵天花，室內則運用與寺廟相稱的古樸紅棕色調，在展現莊重之餘，更是徹底顯露出在地歷史與文化。而店內的藝術牆面，則邀來葉成豐合作，運用他擅長的紙雕工藝手法，表現出咖啡生長過程，推薦給星巴克迷一探究竟。

圖／IG@voyage_de_starbucks

圖／IG@voyage_de_starbucks

地址：雲林縣北港鎮鎮華南路38號

電話：05－7832647

營業時間：07：00－22：00

康橋門市

說到星巴克，應該不少人會想到女神！而台南「康橋門市」正是以星巴克女神為設計，從外觀就可以看到宛若綠洲海灣般的流動線條，自戶外延伸至室內，而內部從柱子所延伸出來的分層拱門也令人耳目一新。至於門市內的牆面設計，則是請來在地藝術家LEHO，以手繪方式描繪出星巴克女神，並精心使用了綠色漸層渲染效果，在現場實際欣賞的話，更是驚艷。

圖／IG@zoe_chang_

地址：台南市永康區東橋八街90號

電話：06－3027361

營業時間：07：00－00：00

全台美食｜看完棒球吃美食！六大職業棒球場週邊美食推薦

【你可能也想看】

►看完球賽再續攤！盤點全台「職籃主場館」周邊美食超詳細攻略

►K-Pop粉絲必收藏！韓星來台美食懶人包 這間BIGBANG太陽也吃過

►全台「職棒球場周邊美食」盤點！神秘藝廊咖啡、浪漫餐酒館喝一杯