富國島親子住宿整理包！從奢華到高CP值　6間度假飯店＆設施特色

首圖／富國島翡翠灣 JW 萬豪度假酒店官方網站、富國島鉑爾曼海灘度假村官方網站

文／ReadyGo

想徜徉在碧海藍天之下，感受耀眼陽光照耀與熱帶微風吹拂嗎？除了耳熟能詳的峇里島、普吉島、長灘島、蘇美島等地之外，有「越南版馬爾地夫」的富國島在近年來更是人氣非凡！這裡擁有安靜怡人的潔白沙灘與豐富的海洋生態，帶著孩子全家出遊再適合不過！在出發之前，正能參考這次的越南住宿介紹，選出一家最優質的度假飯店！

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富國島溫德姆至尊酒店 Wyndham Grand Phu Quoc

近年來甫插旗台灣的 Wyndham 溫德姆酒店集團，向來專精於多采多姿的娛樂活動，而這家富國島溫德姆至尊酒店 Wyndham Grand Phu Quoc 號稱是亞太地區最大的據點，上千間客房走豪華的宮廷路線，且全部設有寬敞的陽臺，館內更有多達7家餐廳和酒吧，甚至還有商店街可逛街購物，同時也不忘照顧親子需求，提供室內外的兒童俱樂部以及親子課程，可說是各方面都考量完善。

圖／富國島溫德姆至尊酒店官方網站

富國島溫德姆至尊酒店

地址：Bai Dai, Ganh Dau, Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam

電話：＋84 02－973866688

富國島雅高翡翠灣高級度假酒店 Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay

如果想要享受最頂級的私人度假體驗，來到富國島就可選擇下踏於雅高翡翠灣高級度假酒店 Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay。其隸屬於來自法國的 Accor 雅高酒店集團，並以低調奢華為最大賣點，若入住於頂層套房的話，可以躺在私人游泳池旁的日光浴躺椅上，直接欣賞一望無際的海景與無邊際泳池，亦可帶著孩子們到兒童俱樂部參加繪畫、益智等各種遊戲。

圖／富國島雅高翡翠灣高級度假酒店官方網站

富國島雅高翡翠灣高級度假酒店

地址：Kem Beach, An Thoi Ward, Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam

電話：＋84 02－973927777

富國島鉑爾曼海灘度假村 Pullman Phu Quoc Beach Resort

對於注重設計感的人來說，則推薦將富國島鉑爾曼海灘度假村 Pullman Phu Quoc Beach Resort 納為首選！這裡於2020年嶄新開幕，由西班牙享譽盛名的建築師和城市規劃大師操刀，酒店內的每一個空間都呈現出優雅現代的線條感，搭配富有在地氣息的木材與藝術品。此外，業者也相當重視親子客群，除了兒童俱樂部和遊樂場之外，從家庭別墅旁的漂漂河還可來到設有噴泉和兒童遊具的淺水池，想必會令孩子們驚喜不已。

圖／富國島鉑爾曼海灘度假村官方網站

富國島鉑爾曼海灘度假村

地址：Group 6, Ban Quy Hamlet, Duong Bao Area, Duong To Commune, Phu Quoc, Vietnam

電話：＋84 02－972679999

富國島諾富特度假酒店 Novotel Phu Quoc Resort

帶著小孩們外出旅行的時候，舟車勞頓之下都會想儘早抵達飯店休息。而富國島諾富特度假酒店 Novotel Phu Quoc Resort 深知家長們的心聲，不但距離國際機場只需要10分鐘的車程，還將入住時間提早到14：00，不像其他絕大多數的度假村都必須等到15：00、甚至16：00才能進房，此點實屬貼心。不僅如此，館內舉凡餐廳、酒吧、游泳池、水療中心、兒童俱樂部、網球場應有盡有，相信能帶來一趟滿意的家庭旅行。

圖／富國島諾富特度假酒店官方網站

富國島諾富特度假酒店



地址：Duong Bao Hamlet, Duong To Commune, Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam

電話：＋84 02－976260999

富國島翡翠灣 JW 萬豪度假酒店 JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa

無論是喜愛入住高級酒店、還是對歷史文化深感興趣的人，都不能錯過富國島翡翠灣 JW 萬豪度假酒店 ！酒店前身據說曾是當地富有盛名的 Lamarck 大學，其後由知名建築師改建成這間度假酒店。館內每一個空間都美輪美奐，例如綠松石套房便以藍綠色和白色為主，搭配華麗卻不失格調的裝飾品，而餐廳則是展現一片令人驚嘆的粉紅色調。針對帶孩子的爸媽們，還能參與萬豪獨有的 JW 家庭之旅活動，共享難能可貴的天倫之樂。

圖／富國島翡翠灣 JW 萬豪度假酒店官方網站

富國島翡翠灣 JW 萬豪度假酒店

地址：Eco-Tourism at Khem Beach, An Thoi Ward, Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam

電話：84 02－973779999

富國島星灣皇冠假日酒店 Crowne Plaza Phu Quoc Starbay

出國一趟所費不貲，若想在飯店方面節省預算、卻又希望保持一定的住宿水準的話，不妨參考富國島星灣皇冠假日酒店 Crowne Plaza Phu Quoc Starbay。身為全球連鎖的飯店品牌，此處備有兩家餐廳與健身房、游泳池、SPA 水療中心以及會議廳，從家庭、情侶、商務客到獨自出遊都不成問題，且與其他住宿地點相較之下房價相當實惠，是性價比極高的好選擇。

圖／富國島星灣皇冠假日酒店官方網站

富國島星灣皇冠假日酒店

地址：Khu Du Lich Bai Dai, Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam

電話：＋84 02－973683999

越南自由行｜河內夜生活指南，從還劍湖到亞洲百大酒吧，探索不同夜晚的魅力！

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