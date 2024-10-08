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一覽大巨蛋周邊6家飯店！從五星級酒店到平價商務旅館一次網羅

▲▼看表演也要享受優質住宿！一覽台北大巨蛋週邊精選飯店。（圖／ReadyGo提供）

首圖／@ReadyGo提供

文／ReadyGo

自從動工以來，台北大巨蛋一直是眾人的目光焦點！凡是預計來看演唱會、舞台劇、音樂會的人，都能仔細閱讀本次的台北住宿推薦，一覽大巨蛋附近最優質的飯店，且文中從頂尖的五星級酒店到平價的商務旅館都囊括在內，想必能作為訂房前的實用參考！

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W Hotel Taipei
在距離台北大巨蛋不遠之處，只要一走出市政府捷運站，就會被 W Hotel 顯眼醒目的招牌吸引目光，W Hotel 無論是客房、餐廳還是酒吧的設計都走在流行尖端，為旅客帶來一股既時尚又能好好放鬆的氛圍，相當適合在看完演唱會或各種展覽、表演之後，坐在紫艷或 Wet Bar 享受夜晚的小酌時光。

▲▼看表演也要享受優質住宿！一覽台北大巨蛋週邊精選飯店。（圖／ReadyGo提供）

圖／@ReadyGo提供

▲▼看表演也要享受優質住宿！一覽台北大巨蛋週邊精選飯店。（圖／ReadyGo提供）

圖／@ReadyGo提供

▲▼看表演也要享受優質住宿！一覽台北大巨蛋週邊精選飯店。（圖／ReadyGo提供）

圖／@ReadyGo提供

W Hotel Taipei

電話：02－77038888
地址：台北市信義區忠孝東路五段10號

台北君悅酒店 Grand Hyatt Taipei
論及信義區最老字號的國際飯店，就不可不提到台北君悅 Grand Hyatt Taipei，且屹立多年以來，至今仍以完善的設施與服務博得人心，更是國外旅客來台觀光或洽公的首選，並罕見地在市中心的精華地段擁有遼闊的露天泳池，若是天氣好的日子，與另一半或帶著小孩全家來此悠哉度過一個下午再適合不過。

▲▼看表演也要享受優質住宿！一覽台北大巨蛋週邊精選飯店。（圖／ReadyGo提供）

圖 / @ReadyGo提供

▲▼看表演也要享受優質住宿！一覽台北大巨蛋週邊精選飯店。（圖／ReadyGo提供）

圖 / @ReadyGo提供

台北君悅酒店 Grand Hyatt Taipei

電話：02－27201234
地址：台北市信義區松壽路2號

台北寒舍艾美酒店 Le Méridien Taipei
對於注重客房舒適度以及服務品質的人來說，如欲入住於大巨蛋附近的連鎖飯店，便相當推薦將台北寒舍艾美酒店 Le Méridien Taipei 納入名單中，這裡的房間採用富有質感又低調高雅的灰色調，寬廣的浴室則是同色系的大片大理石，搭配各部門工作人員都親切有禮的細緻服務，足以打造出令人滿意的一個難忘體驗。

▲▼看表演也要享受優質住宿！一覽台北大巨蛋週邊精選飯店。（圖／ReadyGo提供）

圖 / @ReadyGo提供

▲▼看表演也要享受優質住宿！一覽台北大巨蛋週邊精選飯店。（圖／ReadyGo提供）

圖 / @ReadyGo提供

▲▼看表演也要享受優質住宿！一覽台北大巨蛋週邊精選飯店。（圖／ReadyGo提供）

圖 / @ReadyGo提供

台北寒舍艾美酒店 Le Méridien Taipei

電話：02－66228000
地址：台北市信義區松仁路38號

誠品行旅 Eslite Hotel
誠品行旅可說是距離台北大巨蛋最近的住宿地點之一，此飯店延續了誠品書店的文青氣息，寬敞舒適的客房內就備有精選的書本與雜誌可供翻閱，且飯店與旗下的書店、選品店、展演廳、電影院都比鄰而居，極為適合喜愛閱讀或參觀展覽的文藝人士入住，深深沉浸在書香繚繞之中。

▲▼看表演也要享受優質住宿！一覽台北大巨蛋週邊精選飯店。（圖／ReadyGo提供）

圖 / @ReadyGo提供

誠品行旅

電話：02－66262888
地址：台北市信義區菸廠路98號

台北香城大飯店－松山店 Charming City Songshan Hotel
針對想在住宿方面節省預算的人，還能參考位於捷運松山站的台北香城大飯店，在台北市區昂貴得令人咋舌的房價當中，香城可謂是便宜實惠又有一定水準的好選擇，不僅如此，其距離藍線的後山埤站也相距不遠，可輕鬆搭乘捷運抵達大巨蛋所在的國父紀念館站，交通相當便捷。

▲▼看表演也要享受優質住宿！一覽台北大巨蛋週邊精選飯店。（圖／ReadyGo提供）

圖 / 台北香城大飯店－松山店官方網站提供

台北香城大飯店－松山店

電話：02－27693969
地址：台北市松山區市民大道六段67號

台北艾麗希爾頓格芮精選酒店 Humble House Taipei, Curio Collection by Hilton
大家可能對於希爾頓格芮精選酒店的名稱稍感陌生，實際上，這裡就是原本的台北艾麗酒店 Humble House Taipei，由於近來加入了全球知名的希爾頓酒店集團，成為旗下主打流行設計的副牌 Curio Collection，因而冠上了新的名字，也為飯店內部帶來了一股嶄新的活力，好奇的人不妨實際入住嚐鮮，體驗全台第一家 Curio，同時還能享有開窗就是台北101的絕美景色！

▲▼看表演也要享受優質住宿！一覽台北大巨蛋週邊精選飯店。（圖／ReadyGo提供）

圖 / @ReadyGo提供

台北艾麗希爾頓格芮精選酒店

電話：02－66318000
地址：台北市信義區松高路18號

台北美食｜台北大巨蛋周邊美食，看球賽、聽演唱會前後先飽餐一頓

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