馬來西亞最火主題樂園！體驗博物館驚魂夜　還有行前攻略一次看

首圖／IG@gentingskyworlds

文／ReadyGo

樂園位於雲天大道G 樓（Jom Makan 附近）使用手機App可以在遊園前提前預訂首選的遊樂設施和景點和門票，避免花費太多時間等待，線上購票也較網路便宜。園區零現金交易的主題樂園，要記得透過App準備雲頂世界電子錢包，或前往園內的任何GeM服務亭購買、充值和退款。也接受其他電子支付，園區坐落於海拔6,000英尺，白天溫度一般達到約22°C，而夜晚則通常降至約12°C，前來記得準備保暖衣物。

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雲頂天城世界主題樂園

環境設施

園區介紹

雲頂天城世界主題樂園，位於海拔600公尺的山上，佔地26公頃，斥資8億美元打造，是馬來西亞最知名的主題樂園，距離吉隆坡市區車程只要40分鐘，2022年2月才開始試營運。搭乘雲天纜車出站後，會看見雲頂高原天城的室內遊樂園區但須另行購票進入，接著會經過美食商店街，這裡集結了不少國際品牌的服飾店、餐廳及博物館，可說是吃喝玩樂一次滿足，再往前走便能看見主題樂園了。

多主題限定聯名體驗

整座雲頂高原天城世界主題樂園共分為9大主題世界，共26種遊樂設施，還有不少與迪士尼IP聯名的遊樂設施，園區有時光廣場、雄鷹峰、中央公園、里約大冒險、仙女座基地、自由之路、森林幻境、機器人城、冰河時期等遊樂設施，其中最受歡迎的還是以大家熟悉的電影打造的里約大冒險、冰原歷險記、博物館驚魂夜、猩球對決等設施。由於地理位置的關係，常常會出現雲霧繚繞，宛若身在仙境中，特別有趣。

圖 ／IG@gentingskyworlds

設施推薦

里約大冒險

森巴滑翔限制身高95至122公分需要大人陪同，懸掛式滑翔機，可以從65米的高處鳥瞰里約大冒險的每一處，而且除了腰部的安全桿外，沒有其他可抓握的地方，感覺特別刺激。

圖／雲頂天城世界主題樂園

冰原歷險記

冰川大征戰

限制身高110至122公分需要大人陪同，穿越寒風刺骨的冰洞及驚險的熔岩隧道，以拯救迷失的露營者，這個設施的刺激程度算是輕度，適合大人小孩一起同樂。

圖／雲頂天城世界主題樂園

橡果瘋狂冒險

限制身高110至122公分需要大人陪同，速度很快的過山車，會經過瀑布，再攀上65米高處，向下俯衝濺起大片的水花，還蠻刺激的，但是要記得穿上雨衣。

圖／IG@gentingskyworlds



博物館奇妙夜

午夜狂歡限制90至122公分需要大人陪同，一進門就能看到恐龍、摩艾石像，完全複製了電影場景，是動感十足的3D互動遊樂設施，要和夜間守衛合作把對博物館造成破壞的傢伙攆出去！

圖／IG@gentingskyworlds

獨立日

絕地反擊限制身高100至140公分需要大人陪同，這個設施是很多人覺得最好玩的，一開始會有工作人員演一段劇情，接著坐在飛行器上，感受一場星際戰役，中間還會被噴水，真的蠻刺激的。

圖／雲頂天城世界主題樂園

自由之路

猩球對決限制身高110至122公分需要大人陪同，設計靈感源自舊金山街道，乘坐讓腎上腺素急速飆升的3D室內騎乘設施，見證凱撒為生存而戰，激動人心的場面，刺激程度屬於高。

圖／雲頂天城世界主題樂園

馬來西亞雲頂天城世界主題樂園

樂園地址：Resorts World, Genting SkyWorlds, 69000 Genting Highlands, Pahang, 馬來西亞

連絡電話：（＋60）19－201－6286

營業時間：11：00－18：00（周二公休）

交通方式



1. 計程車再轉搭纜車，從半山的阿娃娜站抵達山頂的終點雲天大道站只需10分鐘。

2. 搭長途快車，可以搭到位於半山的阿娃娜巴士總站。

3.自行開車，遵循雲天綜合大樓停車場的標誌前往。

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