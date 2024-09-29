曼谷必訪3大動物園！幫超萌小獅餵奶　交通購票＆順遊路線一次看

首圖／IG@qaz0630、IG@boruchen

文／ReadyGo

近期去泰國自由行最夯的便是一定要去野生動物園和長頸鹿拍照，但你們知道曼谷有3大動物園，每間差異在哪裡嗎？愛拍照的網美要去哪一間？帶小孩的家庭更適合哪間？小編整理了曼谷必去3大動物園，除了每間動物園分別有哪些設施服務，另外還把交通、門票價格與推薦參觀路線通通列出來了，讓大家都能夠無腦遊泰國。

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野生動物園旅遊攻略

Safari Park Kanchanaburi 北碧府動物園

全曼谷最熱門的動物園非北碧府動物園莫屬，園區內最大賣點便是可以在吉普車上與長頸鹿拍照，也能幫超萌小獅子餵奶，最酷的是還可以溜花豹，而且全程都會有人幫忙拍照，非常適合喜歡拍照打卡的人；不過由於和Safari World的名字很像，去之前一定要先跟司機確認是Safari Park Kanchanaburi而非Safari World，很多遊客都發生過這類悲劇。

圖 / IG@qaz0630

由於北碧府動物園很熱門，與長頸鹿拍照也有分時段，建議大家確定出發前一個月就要提早上網訂好票，才不會大老遠跑一趟結果撲空。

▲Google地圖搜尋。

參觀路線建議

推薦大家一到園區就要先去與長頸鹿拍照（記得預約最早時段），9點時段人最少之外，長頸鹿還沒被餵飽，可以吸引更多長頸鹿甚至是斑馬靠近吉普車。

圖 / IG@qaz0630

Safari Park Kanchanaburi 北碧府動物園

地址： 99 ถนน ลาดหญ้า-บ่อพลอย Nong Kum, Bo Phloi District, Kanchanaburi 71160泰國

營業時間：09：00－17：00

交通：要說Safari Park Kanchanaburi唯一的缺點大概就是路程比較遙遠，從曼谷市區搭車至動物園來回大約要花6個小時，建議大家可以包車前往會比較方便，當地司機熟悉路況與語言相同進場也會更加快速。

購票方式

門票：成人550泰銖、小孩350泰銖（含門票、園區遊覽車）

長頸鹿、斑馬合照：1000泰銖(有分時段須先預約)

老虎、獅子、豹餵食：550泰銖

帶花豹散步：1000泰銖

Sriayuthaya Lion Park 獅子王動物園

Sriayuthaya Lion Park 獅子王親子動物園（又稱大城動物園），是泰國2021年最新開幕的野生動物園，去年昆凌去了一趟直接讓動物園爆紅，園區內同樣有來自各國的動物，一樣可以近距離餵食長頸鹿，在吉普車上和長頸鹿拍照，也可以餵小老虎喝奶，另外更特別的是可以擁抱水豚君，任你摸任你撸，還有滿滿的小猴子在你身上跳躍，人人都能成為動物界裡的「萬人迷」，雖然門票比較便宜，但園區規模相比Safari World較小，可以自己取捨比較喜歡哪個園區。

圖 / IG@weichenp



參觀路線建議

由於與長頸鹿合照以及與老虎散步需7天前完成預約並且付款，若是有預約的人建議入園就先去合照，大城動物園園區蠻小的，與想看的動物合照完後就能循著觀光路線直接玩完。

▲Google地圖搜尋。

圖 / IG@weichenp

Sriayuthaya Lion Park 獅子王動物園

地址： 91, Nong Khanak, Tha Ruea District, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13130泰國

營業時間：08：30－17：00

交通：不像北碧府動物園路途遙遠，獅子王動物園位在大城，從曼谷市區搭車約一個半小時就能到達，而且園區內有的設施與北碧府蠻接近的，不想長途跋涉的人又想在吉普車上和長頸鹿拍照的人，建議可以去大城動物園。

購票方式

門票：成人300泰銖、小孩100泰銖

長頸鹿合照：1000泰銖（須事先預約並付款）

大象、猩猩、蛇合照：200泰銖

老虎、獅子合照：300泰銖

水豚合照：50泰銖

帶老虎散步：1000泰銖（須事先預約並付款）

Safari World曼谷塞福瑞野生動物園

曼谷3大動物園，Safari World是園區規模最大、動物最多的地方；動物園分為兩個區域，野生動物園與海洋公園，可以與網紅大猩猩合照（不過拍照尺度較大，要拍要做好心理準備）以及幫超萌小老虎餵奶，Safari World非常適合家庭一起前往，不僅有200多隻長頸鹿可以餵食，還有很多其他特別動物（袋鼠、駱駝、水豚君、鸚鵡）都能夠近距離餵食互動，絕對是很好的放電景點。

圖／IG@boruchen

參觀路線建議

動物園分為兩個區域，野生動物園與海洋公園，並且野生動物園「全程不能下車必須坐車遊園」，海洋公園則是徒步遊覽，而且值得注意的是，雖然是海洋公園，但與大猩猩拍照、餵老虎喝奶其實都在這個區域，記得不要跑錯地方。

圖／IG@33hsu_0720



▲Goolge地圖搜尋。

圖 ／IG@boruchen

Safari World曼谷塞福瑞野生動物園

地址： 99 Panya Indra Rd, Sam Wa Tawan Tok, Khlong Sam Wa, Bangkok 10510泰國

營業時間：09：00－17：00（周一公休）

交通：Safari World是距離曼谷最近的動物園，不到1小時即可到達，而且由於是全曼谷最大動物園，更適合有小孩的家庭前往，北碧府相對來說較適合愛拍照的網美們打卡。

購票方式

門票：成人900泰銖、小孩800泰銖

建議大家門票提前上網購買，據說現場買票會變成1500泰銖／人

與長頸鹿合照不用額外付費，但餵食需要另外購買紅蘿蔔（100泰銖）

餵小老虎喝奶：300泰銖

猩猩合照：300泰銖

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