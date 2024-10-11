盤點Google地圖搞笑迷因地標！台東最小房子、世界最貴路霸芒果樹

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文／ReadyGo

大家上班忙碌之餘，總是有一群人很閒有時間做一些令人感到會心一笑的無聊事情，今天帶大家來看看台灣Google Maps裡頭有哪些具有特色的地標，歡迎看完文章之後去打卡朝聖！需要注意的是，由於這些地標不是正式的店家以及景點，隨時有可能被人檢舉下架，建議要趁還看得到的時候趕緊收藏起來。

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台灣特色Google Maps地標懶人包

台北 NewJeans-How Sweet

韓國團體NewJeans日前來台灣拍攝MV，貼心的粉絲們將拍攝地點都標上了Google地圖，方便其他粉絲去朝聖。從台北到宜蘭有好幾處都有NewJeans拍攝MV的景點，大家前往朝聖時要注意交通安全，以及不要打擾到周圍的商家以及住戶。

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花蓮 一顆超好躺的俗頭

日前於Threads爆紅的景點，位於花蓮市海岸邊的一顆平坦的石頭，根據網路評論，躺過的都說讚！大家去花蓮看海時不妨也來這顆超好躺的石頭休息一下！雖然石頭很好睡，但晚上還是要回飯店睡，另外要小心隨時注意風浪，不要真的太舒服睡著結果被浪打到了！

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高雄 路霸芒果樹

他不只是路霸芒果樹，還有可能是全世界最貴的芒果樹！因為此樹為建商私人財產，政府若要拆除需要花費1億4800萬！大家如果要去打卡除了不要驚擾到周邊住戶之外，也要小心對待這顆高級芒果樹，千萬不要破壞它，以免得不償失。

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台中 出事了阿伯

相信台灣人沒有人不知道這個迷因！台中成功嶺計程車飆速阿伯於窄路狂飆不料失控翻摔水田中。車上的人平安無事之餘也湊巧記錄下這經典的片段。歡迎大家來迷因原地點打卡，但請小心開車，不要出事。

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雲林 超大雙人床

爆紅短片超大雙人床在爆紅之後，就有許多人認出這間房間其實是位於雲林劍湖山世界裡的飯店，因為許多同學畢業旅行時都有機會住在那裡。想朝聖的大家不妨去住一晚，看一下雙人床是不是真的有那麼大。

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高雄 勾北勾北紀念碑

位於高雄的勾北勾北紀念碑也是由台灣人都知道的迷因「用生命做英文作業」出來的。歡迎大家來這裡拍攝英文作業，但請小心騎車，記得戴安全帽，勿拿生命開玩笑。

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高雄 貓貓手印

有可能只是3個圓圓的制水閥與一個長方形的地下消防栓，也有可能是通往貓咪世界的入口。大家記得如果來打卡要注意在沒有車子的時候，避免造成其他人交通上的困擾。

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台東 最小的房子

這是一個真的有登記門牌的房子，長度約一台轎車，寬度只有約一個成年人的肩寬，令人感到好奇到底是誰可以住在裡面！要注意此景點是私人住宅，不能進去也請不要打擾他人，但是可以在外面打卡。

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基隆 杰哥家

知道這個迷因的人應該都不年輕了吧！台灣迷因始祖「杰哥」的家。家裡空間寬敞，杰哥人很好，常幫忙翹家的人，還可以帶去超市買酒和好吃的。這邊ReadyGo警惕大家不要亂吃陌生人的食物，以及毫無防備心就跟著陌生人回家。

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