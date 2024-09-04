北海道拉麵之旅！踏入被廢站的寂靜之地　一入口勾魂蒜香嘴裡噴發

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

▲日本米其林拉麵北海道篇，駅前海栄らーめん，留萌駅前排隊70年人氣老店，廢站後的孤寂轉身。

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者黃亭詠

這一篇來分享留萌當地人氣最高的拉麵店，也是2017年米其林拉麵（北海道只有兩次2012／2017米其林），就當地友人的說法，這家是留萌唯一得排隊的拉麵店，一賣就是70年，就算留萌在2023年廢了站，還是有許多人不遠千里回來尋回這碗，是我心中北海道前三位的拉麵。

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被廢站的寂靜之地

留萌市的留萌駅曾是JR北海道留萌本線的終點，這個曾經因為礦業、林業等運輸事業興起的車站，終於在不敵每年搭成人數不斷下降後的經濟壓力下於2023年3月31正式廢站，從此留萌本線止開到「石狩沼田」站。留萌駅廢棄後，不止人氣蕭條，甚至影響到整體的觀光業，失修的站體到處生滿鐵繡。

▲本來就因為漁業沒落，漸漸蕭條的站前，就更加冷清，下午幾乎到了人去車空的程度。

▲感覺上整個留萌車站只有這家店還在呼吸。

▲有愛因斯坦、貓王、奧黛莉赫本、瑪莉蓮夢露，那些二代後大量注入日本的歐美明星。

▲看了一下居然沒有台幣，那怎能成，立馬放了一張百元台幣上去。

▲帥氣老闆年輕時的照片。

▲除了米其林拉麵店外，也是Tabelog的話題店，分數則是鄉下難得的3.46，是整個留萌排名第二位。

▲看了一下菜單就是單純的賣拉麵，沒有煎餃或是其他的選項。倒是拉麵的種類蠻多的。

海榮特別麵1100日圓

算是海榮的招牌，看似濃厚但喝起來卻不鹹不膩，紅味噌混醬油難得可以吃到如此清爽的風味，是那種我可以喝完的湯頭，其他配料大致上都一樣。

龍虎麵1100日圓

好奇問了一下為什麼叫龍虎麵，老闆娘笑著說，龍指的是魚骨、虎指的是大蒜，因為老闆覺得魚骨就像海裡的龍，大蒜味道很重像陸地上的老虎很兇猛，最後，老闆娘指著正在甩麵的老闆說:「因為他覺得這個名字很帥」。

▲這湯一口我就折服，大概就是清淡一點的魚介加了一點點像是醬油的鹹，還有那勾魂的蒜香，連著蔥白一起喝，真是讓人一口接一口。

▲附上的蒜酥好香好好吃，有一種吃豬油渣的快感。

▲這裡的麵條興許是我在日本吃過最好吃的中捲麵，拉起麵條會前後搖晃的那種Q度，吸湯滿嘴不說，微帶咬勁後的麵香更是美味無比。

▲叉燒雖然不是那種我愛的厚切，但肉質挺好，油豐且甜。

▲比較特別的是這片麩，據說是因為二戰後物資缺乏，尤其是肉很貴，拉麵店便用這種相對便宜的麩充當叉燒。

駅前 海栄らーめん

地址：北海道留萌市栄町1丁目1－10

電話：+81 80－9713－4969

營業時間：11：30－14：00、17：30－19：00（星期三休）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

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