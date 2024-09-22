點打拋豬一定要勾小辣！鹹蛋苦瓜鹹香脆甜超下飯　蘆洲泰式小館

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者張宜樺

新北蘆洲好吃泰式料理「泰富泰式料理」推薦，老闆是泰國人，菜單提供多道好吃泰式料理，夏天熱又不想煮飯，吃個開胃的泰式料理剛好。

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內用環境

泰富泰式料理店家態度親切客氣，內用座位不算多，平日晚餐來用餐也幾乎客滿，在蘆洲開業多年，有很多在地人推薦的泰式料理。自助區提供餐具開水自取，泰國皇家香米飯每位20元吃到飽。

泰式涼拌木瓜 100元

涼拌木瓜絲清爽充滿果香的酸度，微甜微酸吃起來開胃，辣度微辣溫和超適合夏天點來分享，份量不小，可以2－3人分享。

打拋豬肉 150元

點這盤真的要小心，勾選小辣超下飯，打拋豬肉炒的入味鹹香，整道料理充滿香料和辣的氣息，濃郁辣香下飯，真的是白飯殺手。

鹹蛋苦瓜 130元

我超愛吃苦瓜料理，每次看到菜單有幾乎都會點，火侯掌控佳，苦瓜脆甜，鹹蛋和苦瓜的附著很搭，鹹蛋的香味比較明顯，配上脆脆的清甜苦瓜，越吃越下飯。

辣炒海鮮 180元

這道料理口味比較重，海鮮有海瓜子、蝦子和花枝，加上筍絲甜脆可口，小辣就很夠味。料多醬香，醬汁配白飯也很可以。

月亮蝦餅 200元

月亮蝦餅厚實飽滿，皮超脆，裡面可以吃到蝦肉的鮮味跟彈性。

清蒸檸檬鱸魚 250元

我最愛吃魚了！不管是台式或泰式料理，只要菜單有都會點，鱸魚肉質細緻鮮嫩，檸檬醬汁和魚露的比例剛好，魚肉上面擺滿蒜頭、辣椒、香菜提味更棒。

蝦醬炒空心菜 120元

空心菜清脆入味，搭配蝦醬的味道剛好，不會過重太鹹太膩。

結語

兩個人用餐點了幾道平常就愛吃的泰式料理，平日晚餐時間客人雖然不少，但出餐還蠻快的，菜單選擇豐富，下次還會再訪嘗試其他泰式料理。

菜單價錢

多道經典的泰式料理都能在這吃到，周一至周五也有商業午餐優惠，打拋豬飯、椒麻雞飯和辣炒雞飯推薦，不知道怎麼點可以參考菜單星星招牌標示。菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



泰富泰式料理 ครัวพี่ฟู่

地址：新北市蘆洲區民族路376號

電話：02－8286－9903

營業時間：11：00－14：00、17：00－21：00（周二休息）

＊部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

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