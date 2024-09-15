直擊／小潘蛋糕坊人龍達200公尺！鳳凰酥在地人認證：一次扛28盒

▲新北市「小潘蛋糕坊」中正店今（15日）早8點開門營業，現場「只有賣鳳凰酥」，目測人龍長達200公尺以上。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／新北報導

再過兩天就是中秋節，各大糕餅店湧現人潮，新北市板橋「小潘蛋糕坊」中正店今（15日）早8點開門營業，現場「只有賣鳳凰酥」，據悉最早清晨4點多就有人來排，8點多人龍長達200公尺以上，一直到9點依舊維持並未減少，有從北市、樹林、三峽以及10多年都吃這家的在地老饕，趕在中秋節前夕一次購齊。

▲▼8點多人龍長達200公尺以上，一直到9點依舊維持並未減少；民眾表示，裸裝和包裝不一樣，裸裝更新鮮，也有人說習慣這裡的味道。（圖／記者彭懷玉攝）



店休18天後，今（15日）是「小潘蛋糕坊」重新開門的第一天，一早8點人潮絡繹不絕，目視至少200公尺長，人潮蔓延整條中正路135巷，民眾安靜、有秩序排隊，再魚貫入店內選購，店員的手也幾乎沒停過。其中，一口氣買28盒的張先生表示，吃了小潘10多年，每樣都不錯，又以鳳凰酥口味最特別，不會太甜又鬆軟，且裸裝和包裝不一樣，裸裝更新鮮，按照經驗一周內要吃完，鳳凰酥每個吃過的人都說好吃，這次買這麼多都是要致贈親友。

▲▼一口氣買28盒的張先生表示，吃了小潘10多年，每樣都不錯，又以鳳凰酥口味最特別，不會太甜又鬆軟；人潮蔓延整條中正路135巷。（圖／記者彭懷玉攝）



三峽翁小姐6點半就出發，直言「吃好幾年了，這家味道不錯，喜歡鳳凰酥、蛋黃酥、數量較少的大福也很好吃。」在地板橋人張小姐說，「習慣這裡的味道，偶爾想到都會來，比較新鮮，已經來好多趟，最喜歡鳳凰酥。」也有一早從台北市過來，首次嚐鮮的消費者，想幫家人買鳳梨酥。

▲▼小潘蛋糕坊雖說昨日於臉書粉專公告，現場「只有賣鳳凰酥」，售完為止，不過實際到了店內，卻貼有鳳梨酥價格。對此，店員表示，現場有鳳梨酥，但數量不多。（圖／記者彭懷玉攝）



小潘蛋糕坊雖說昨日於臉書粉專公告，現場「只有賣鳳凰酥」，售完為止，不過實際到了店內，卻仍保留鳳梨酥價格。對此，店員表示，現場有鳳梨酥，但數量不多，現場沒有賣蛋黃酥，另一間和平門市昨天就已悄悄開賣，消費者也可至和平店購買。

附近住戶葉先生說，今年人潮看起來是有比去年多，被問及是否出入會受到影響，葉先生說「住一樓應該比較會，我住樓上是還好，畢竟難得的過節，也能體諒啦。」

另外，彰化知名蛋黃酥餅店不二坊14日開放門市購買，每人限購30顆（2盒），有民眾從13日晚上7點多就到場排隊，自帶椅子、雨傘，排隊人龍長達500公尺遠，一直到省道台一線中山路上槽化線區內，為此，轄區派出所輪班到場維持交通，接下來還有2天，預計今年人潮將比起往年激增，警方將強力取締道路違規。