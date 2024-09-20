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台北經典！大稻埕慈聖宮肉粥老店只賣30元　湯頭吸滿油蔥酥鹹香

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼大稻埕廟口肉粥葉家肉粥，菜單推薦紅燒肉炸物。（圖／部落客陳小可提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者柯珮萱

大稻埕慈聖宮美食葉家肉粥！菜單販售肉粥、紅燒肉、炸花枝、豬肝炸等古早味炸物小吃，葉家肉粥捷運可坐到大橋頭站較近，之前有韓國廚神美食家白鍾元推薦、網路也有超多人推薦，生意很好的慈聖宮美食，平假日來大稻埕葉家肉粥都可以看到長長排隊人潮，葉家肉粥也被網路稱為台北三大肉粥之一，想吃要很有耐心排隊。

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大稻埕台北小吃街
而大稻埕慈聖宮美食除了葉家肉粥也有許多台北有名小吃，像是許仔豬腳麵線、賴記雞捲、江家原汁排骨湯、阿蘭大鼎吻仔魚炒飯等，小小的一條街就有好幾間台北人氣小吃，讓慕名而來的觀光客總是擠滿了這條台北小吃街。

▲▼大稻埕廟口肉粥葉家肉粥，菜單推薦紅燒肉炸物。（圖／部落客陳小可提供）

葉家肉粥位置
大稻埕慈聖宮有一整排美食攤位，聚集了許多台北人氣小吃店家，假日中午常看到排隊人潮，大稻埕慈聖宮入口位在台北市大同區涼州街這，從台北捷運大橋頭站走過來大約6分鐘左右，周圍有慈聖宮停車場跟嘟嘟房、大稻埕站兩個停車場，機車停路邊停車格就好，附近還有太平市場跟迪化街商圈，用走的就很好逛的一區。

▲▼大稻埕廟口肉粥葉家肉粥，菜單推薦紅燒肉炸物。（圖／部落客陳小可提供）

葉家肉粥內用
大稻埕慈聖宮美食裡面人氣最高的大概就是這間葉家肉粥，不要以為經過前面攤位沒人，繞到後面會看到驚人的排隊人潮，可以說是聚集了老台北人的美食小吃，每一攤都是幾十年的老店，葉家肉粥就是其中一家，目前已經傳承到第四代。

▲▼大稻埕廟口肉粥葉家肉粥，菜單推薦紅燒肉炸物。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼大稻埕廟口肉粥葉家肉粥，菜單推薦紅燒肉炸物。（圖／部落客陳小可提供）

▲葉家肉粥排隊的地方在攤位後面，所以要先走進慈聖宮前的廣場。

▲▼大稻埕廟口肉粥葉家肉粥，菜單推薦紅燒肉炸物。（圖／部落客陳小可提供）

▲走到攤位後面才發現已經排滿了來吃粥的人潮，不僅有許多在地人來吃粥還有很多慕名而來的觀光客，生意超好的。

葉家肉粥菜單價錢

▲▼大稻埕廟口肉粥葉家肉粥，菜單推薦紅燒肉炸物。（圖／部落客陳小可提供）

▲菜單品項簡單，肉粥就是招牌，炸物必點紅燒肉、花枝炸等炸物。

▲▼大稻埕廟口肉粥葉家肉粥，菜單推薦紅燒肉炸物。（圖／部落客陳小可提供）

肉粥 30元
葉家肉粥的口感像是湯泡飯，米飯軟嫩，裡面還有油蔥酥跟芹菜的香味，肉的部分像是縮小版的肉羹塊，湯頭清甜加點胡椒提味更好喝，這樣的粥很適合搭配炸物一起享用。

▲▼大稻埕廟口肉粥葉家肉粥，菜單推薦紅燒肉炸物。（圖／部落客陳小可提供）

▲撒了一大把的胡椒粉更好吃。

紅燒肉 70元
葉家肉粥的炸物也不容錯過，紅燒肉先用紅糟醃漬後再炸，鹹度剛剛好，油脂也不會太重，很適合拿來配肉粥，也可以跟老闆說要肥一點還是瘦一點，我點的是肥瘦均勻的部位。

▲▼大稻埕廟口肉粥葉家肉粥，菜單推薦紅燒肉炸物。（圖／部落客陳小可提供）

▲葉家肉粥的炸物搭配附的甜辣醬，更能提升味道的層次。

花枝炸 70元
花枝炸酥脆的麵衣，裡面是鎮Q彈的花枝肉，厚度很夠，吃起來蠻過癮的，不過這兩樣炸物價格都不便宜，份量一點點而已。

▲▼大稻埕廟口肉粥葉家肉粥，菜單推薦紅燒肉炸物。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼大稻埕廟口肉粥葉家肉粥，菜單推薦紅燒肉炸物。（圖／部落客陳小可提供）

科普大稻埕媽祖廟
位在台北市大同區的大稻埕慈聖宮，又稱大稻埕媽祖廟、稻江媽祖廟，為頂下郊拚後遷移的同安人所建立，今為台北市市定古蹟，與大稻埕霞海城隍廟、大稻埕法主真君廟並列大稻埕三大廟宇。

▲▼大稻埕廟口肉粥葉家肉粥，菜單推薦紅燒肉炸物。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼大稻埕廟口肉粥葉家肉粥，菜單推薦紅燒肉炸物。（圖／部落客陳小可提供）

整體心得
想要體驗台北小吃的老味道，來大稻埕慈聖宮廟口準沒錯，這裡除了有傳承四代的人氣排隊小吃葉家肉粥，還有很多熱門的必吃小吃，本篇不專業的食記以葉家肉粥為主，有機會再跟大家介紹其他攤位。

葉家肉粥

電話：09－1683－6699
地址：台北市大同區保安街49巷17號
營業時間：09：00～15：00

＊部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

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