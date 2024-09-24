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大巨蛋商場地下街9／26開幕　14家進駐餐飲品牌一次看

▲樂天小香港。（圖／業者提供）

▲樂天小香港是新加坡樂天餐飲集團引進台灣的第3個品牌。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

由遠東SOGO團隊經營的大巨蛋商場「遠東Garden City」，繼1樓進駐14家餐廳後，接下來在B2開出地下街「花園綠廊」，共有18家品牌進駐，其中有14家餐飲品牌，包含全台首間BHC CHICKEN與樂天小香港，9月26日開幕。

▲Louisa Bakery的巧巴達三明。（圖／業者提供）

▲Louisa Bakery的巧巴達三明。（圖／業者提供）

位於大巨蛋B2的花園綠廊，共有18家品牌進駐，其中有14家餐飲品牌，其中柴窯火腿製造所、Louisa Bakery、CREMIA、御私藏、龜記、滷susu滷香麵舖搶先在9月26日登場，接著麥當勞、北村豆腐家、玖仰、米哥烘焙坊、伊勢路勝勢日式豬排、摩斯漢堡、樂天小香港、BHC CHICKEN，也會自9月30日後陸續開幕。

▲全台首家BHC CHICKEN進駐大巨蛋商場地下街。（圖／業者提供）

▲全台首家BHC CHICKEN進駐大巨蛋商場地下街。（圖／業者提供）

其中預計10月下旬開幕的BHC CHICKEN，是韓劇《來自星星的你》中千頌伊的最愛，由橘焱胡同與韓國餐飲集團BHC簽訂台灣地區總代理權；10月23日開幕的樂天小香港，則是新加坡樂天餐飲集團引進台灣的第3個品牌，以香港美食為主軸，供應全天候點心、港式粥麵。

大巨蛋商場地下街14家餐飲品牌：

▲橋村炸雞以蜂蜜口味最受歡迎。（圖／記者黃士原攝）

另外，韓國最大連鎖炸雞店「橋村炸雞」去年8月登台，目前在台已有5家門市。持續展店腳步，根據求職網站資訊顯示，橋村炸雞也計劃在桃園大江購物中心開設「桃園大江店」，也將於高雄市前鎮區規劃新分店，同時新竹店也正招募人才當中，一口氣連開3店，積極擴展版圖。

台灣橋村炸雞提供蜂蜜、醬香、香辣3種口味，其中，以蜂蜜為人氣主打，是餐廳建議首次品嚐的口味；醬香使用鹹中帶甜的蒜味醬汁；香辣則是以韓國天然青陽紅辣椒製成。
 

關鍵字： 美食雲 大巨蛋地下街 台北市美食

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