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小小樹食進駐台北信義區！首推輕食早午餐　還能欣賞101美景

▲小小樹食進駐台北信義區！首推輕食早午餐　還能欣當101美景。（圖／小小樹食提供）

▲小小樹食進駐台北信義區，首推輕食早午餐，上圖為「穀物酪梨蔬菜碗」。（圖／小小樹食提供）

記者黃士原／台北報導

米其林綠星「小小樹食」繼8月進駐0km山物所後，微風南山店今日正式開幕，除了可以吃到多款招牌餐點、一系列門市限定「輕食早午餐」，還把戶外區打造成充滿法式風情的用餐空間，並且可以近距離欣賞101。

▲小小樹食進駐台北信義區！首推輕食早午餐　還能欣當101美景。（圖／小小樹食提供）

▲小小樹食進駐台北信義區，今日正式開幕。（圖／小小樹食提供）

致力推廣蔬食料理的小小樹食，繼8月進駐0km山物所後，9月插旗台北信義區，微風南山店今日正式開幕，該店定位在「投資自己的健康飲食生活習慣」，除了招牌餐點，首度推出一系列門市限定「輕食早午餐」，包括營養均衡色彩斑斕的小樹大早餐盤、低碳低負擔的穀物酪梨蔬菜碗、醋溜咖哩芥末義大利麵、楓糖烤甜柿奶油蕎麥餅、溏心薯絲塔塔餅等。

▲小小樹食進駐台北信義區！首推輕食早午餐　還能欣當101美景。（圖／小小樹食提供）

▲歐姆蛋肉醬義大利麵。（圖／小小樹食提供）

▲小小樹食進駐台北信義區！首推輕食早午餐　還能欣當101美景。（圖／小小樹食提供）

▲煎高麗菜鷹嘴豆泥。（圖／小小樹食提供）

秉持永續經營理念，微風南山店使用再生布纖板、環保型綠色建材的木絲水泥板、天然礦物製成的新型環保塗料等建材，餐椅則選用義大利品牌S.CAB Design、以最新永續材料製成的系列家具。

此外，微風南山店還有一處戶外空間，藍白相間的傘座充滿法式情調，而且台北101美景就在眼前，未來勢必成為熱門打卡點。

▲小小樹食進駐台北信義區！首推輕食早午餐　還能欣當101美景。（圖／小小樹食提供）

▲微風南山店還有一處戶外空間，藍白相間的傘座充滿法式情調，還能欣賞101美景。（圖／小小樹食提供）

▲日本福岡潮流咖啡品牌「NO COFFEE」首度登台。（圖／NO COFFEE提供）

另外，繼上海、廣州、首爾後，日本福岡潮流咖啡「NO COFFEE」強勢登台，首店插旗台北市中山區，店裝延續經典黑白色系搭配工業風，同時打造半戶外區座位，以灰白色系矮櫃搭配黑色矮桌，一旁放上植栽等佈景，買完咖啡後可以休息打個卡。

▲推薦必喝熱黑咖啡拿鐵有濃濃奶香。（圖／記者蕭筠攝）

咖啡飲品除了基本的美式咖啡、咖啡拿鐵，還有「熱黑咖啡拿鐵」和台灣限定的「梅子沙瓦美式咖啡」，而咖啡系列提供2種咖啡豆選擇，包括帶有花果香的中焙福岡綜合豆，以及喝得到發酵香氣的中深焙東京綜合豆，此外還有不含有咖啡的芝麻、抹茶、巧克力拿鐵選擇。

關鍵字： 美食雲 小小樹食 台北市美食

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