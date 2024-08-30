ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

越夜越美純白洋樓民宿！置身金門水頭聚落　走進閩式建築巷弄漫遊

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼金門住宿推薦，金門裕園洋樓民宿，水頭聚落閩式建築。（圖／陳小可提供）

▲金門住宿推薦，金門裕園洋樓民宿，水頭聚落閩式建築。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者黃亭詠

金門住宿推薦「金門裕園洋樓民宿」，這間民宿位在金城鎮水頭聚落，純白的外觀就像一間小白宮，入夜後點燈更是美麗，除了可以在房間陽台欣賞水頭聚落傳統閩式建築之美，也能走進聚落散步，附近有翟山坑道、金門酒廠、山后民俗文化村、八二三戰史館、建功嶼、金城老街和太武山等知名景點可以安排順遊行程。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

金門裕園洋樓民宿位置

▲▼金門住宿推薦，金門裕園洋樓民宿，水頭聚落閩式建築。（圖／陳小可提供）

洋樓風超有特色
民宿前面就有好幾個汽車停車位，不管是情侶旅行、親子旅遊或公司行號住宿都很適合，要去金門各景點都蠻方便的，如果想知道金門有什麼好玩、有什麼必吃隱藏版美食、在地人都吃什麼也可以詢問裕園洋樓民宿老闆娘。

▲▼金門住宿推薦，金門裕園洋樓民宿，水頭聚落閩式建築。（圖／陳小可提供）

▲往前就是水頭聚落，附近還有金門知名景點「得月樓」。

▲▼金門住宿推薦，金門裕園洋樓民宿，水頭聚落閩式建築。（圖／陳小可提供）

▲民宿櫃檯，辦理入住、退房的地方，行李也可以寄放在這裡，旁邊則是通往各樓層的電梯。

▲▼金門住宿推薦，金門裕園洋樓民宿，水頭聚落閩式建築。（圖／陳小可提供）

▲櫃檯一旁是民宿的大廳，早餐也在這裡享用。

▲▼金門住宿推薦，金門裕園洋樓民宿，水頭聚落閩式建築。（圖／陳小可提供）

▲房間內沒有冰箱，有需要可以來一樓大廳，一旁還放置少量備品。

▲▼金門住宿推薦，金門裕園洋樓民宿，水頭聚落閩式建築。（圖／陳小可提供）

房型介紹
這天入住的是迎曦洋樓房（一大床房），房間內的木質裝潢沉穩優雅，散發著溫暖的氣息，兩面大片的落地窗，採光相當不錯，還可以走到外面的陽台。

▲▼金門住宿推薦，金門裕園洋樓民宿，水頭聚落閩式建築。（圖／陳小可提供）

▲▼金門住宿推薦，金門裕園洋樓民宿，水頭聚落閩式建築。（圖／陳小可提供）

▲房間內設施還有梳妝台跟單人沙發，床旁邊也有一張大沙發。

▲▼金門住宿推薦，金門裕園洋樓民宿，水頭聚落閩式建築。（圖／陳小可提供）

▲▼金門住宿推薦，金門裕園洋樓民宿，水頭聚落閩式建築。（圖／陳小可提供）

▲浴廁裡還有擁有除臭功能的空調節能系統，吹風機是固定在牆那種。

▲▼金門住宿推薦，金門裕園洋樓民宿，水頭聚落閩式建築。（圖／陳小可提供）

▲民宿有提供非固定式的吹風機，可在一樓大廳和民宿主人租借。

▲▼金門住宿推薦，金門裕園洋樓民宿，水頭聚落閩式建築。（圖／陳小可提供）

▲▼金門住宿推薦，金門裕園洋樓民宿，水頭聚落閩式建築。（圖／陳小可提供）

▲陽台望出去的風景可以看到水頭聚落，傳統建築的美麗風光。

▲▼金門住宿推薦，金門裕園洋樓民宿，水頭聚落閩式建築。（圖／陳小可提供）

▲▼金門住宿推薦，金門裕園洋樓民宿，水頭聚落閩式建築。（圖／陳小可提供）

▲提供早餐時間：早上8點半至10點，早餐除了自助區的飲品、水果和甜點，民宿老闆還會幫住客準備金門有名的早餐。

▲▼金門住宿推薦，金門裕園洋樓民宿，水頭聚落閩式建築。（圖／陳小可提供）

▲自助區的新鮮水果跟甜點都可以自行取用。

▲▼金門住宿推薦，金門裕園洋樓民宿，水頭聚落閩式建築。（圖／陳小可提供）

▲也有各種飲料、茶包、咖啡可以搭配早餐。

▲▼金門住宿推薦，金門裕園洋樓民宿，水頭聚落閩式建築。（圖／陳小可提供）

▲在民宿第一天早餐吃的永春廣東粥還有和記油條，都是金門有名的小吃。

▲▼金門住宿推薦，金門裕園洋樓民宿，水頭聚落閩式建築。（圖／陳小可提供）

▲▼金門住宿推薦，金門裕園洋樓民宿，水頭聚落閩式建築。（圖／陳小可提供）

▲第二天吃的是金門模範街裡的三寶齋燒餅跟金門有名的肉粥。

▲▼金門住宿推薦，金門裕園洋樓民宿，水頭聚落閩式建築。（圖／陳小可提供）

▲民宿老闆還有販售自己烘的咖啡豆。

▲▼金門住宿推薦，金門裕園洋樓民宿，水頭聚落閩式建築。（圖／陳小可提供）

▲▼金門住宿推薦，金門裕園洋樓民宿，水頭聚落閩式建築。（圖／陳小可提供）

▲吃完早餐可以去水頭聚落散步拍照，水頭聚落保存的閩式建築與洋樓是全島最多。

金門裕園洋樓民宿

電話：（08）232－4546
地址：金門縣金城鎮金水里前水頭75號

部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

【你可能也想看】

►去「監獄」買燒餅！內餡鹹香帶微微肉汁　金門最具特色伴手禮
►五香肉捲才是老店本體！羅東老饕愛吃肉羹攤　口感滑溜超Q彈
►來金門一定要預訂的海鮮餐廳！生食高粱嗆蟹微辣涮嘴、必點切八塊

關鍵字： 金門裕園洋樓民宿 旅遊雲 旅遊情報 達人旅遊 金門旅遊 金門住宿 台灣特色系列 陳小可

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

推薦閱讀

獨／進軍台中！全台最難預約牛肉麵8月開3分店　西門町就有2家

獨／進軍台中！全台最難預約牛肉麵8月開3分店　西門町就有2家

能吃到是緣分！三重最難追的貨車燒烤　超級低調網路上零資訊

能吃到是緣分！三重最難追的貨車燒烤　超級低調網路上零資訊

三重人愛吃的地方美食！佛系經營牛肉麵蒜頭加爆、小菜均一價35元

三重人愛吃的地方美食！佛系經營牛肉麵蒜頭加爆、小菜均一價35元

麻瓜們出發了！東京最新「哈利波特影城」詳解　交通＆買票一次看

麻瓜們出發了！東京最新「哈利波特影城」詳解　交通＆買票一次看

「Hilton 京都」9/12開幕亮點搶先看

「Hilton 京都」9/12開幕亮點搶先看

越夜越美純白洋樓民宿！置身水頭聚落

越夜越美純白洋樓民宿！置身水頭聚落

亞航0元機票明中午開搶

亞航0元機票明中午開搶

東石海之夏煙火秀　施放1.7萬發煙火長達12分鐘

東石海之夏煙火秀　施放1.7萬發煙火長達12分鐘

葉菊蘭接任圓山飯店董座！拼2大目標

葉菊蘭接任圓山飯店董座！拼2大目標

貴婦超市推米其林生鮮食材　隱藏版「和牛漢堡」149元吃得到

貴婦超市推米其林生鮮食材　隱藏版「和牛漢堡」149元吃得到

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

火鍋版饗食天堂「小福利」9/1起降價

280元自助吧竟然有螃蟹、烤鴨吃到飽

20元濃郁湯麵！大稻埕80年老麵攤

住墾丁凱撒每人1150起　續住99元

人潮擠爆藏壽司！搶吉伊卡哇最後扭蛋　部分店家停發入場號碼牌

藏壽司吉伊卡哇扭蛋喊卡！官網癱瘓

手搖飲3大飲品限時買1送1！

世界最美新月羊角來台快閃2個月

新竹2銷魂美食！「羊排炕鍋」超豪邁

九月雪降臨桃園大溪！現已開7成

熱門行程

最新新聞更多

「Hilton 京都」9/12開幕亮點搶先看

越夜越美純白洋樓民宿！置身水頭聚落

亞航0元機票明中午開搶

東石海之夏煙火秀　施放1.7萬發煙火長達12分鐘

葉菊蘭接任圓山飯店董座！拼2大目標

貴婦超市推米其林生鮮食材　隱藏版「和牛漢堡」149元吃得到

人潮擠爆藏壽司！搶吉伊卡哇最後扭蛋　部分店家停發入場號碼牌

馬來西亞最火主題樂園！行前攻略必看

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366