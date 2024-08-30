越夜越美純白洋樓民宿！置身金門水頭聚落　走進閩式建築巷弄漫遊

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲金門住宿推薦，金門裕園洋樓民宿，水頭聚落閩式建築。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者黃亭詠

金門住宿推薦「金門裕園洋樓民宿」，這間民宿位在金城鎮水頭聚落，純白的外觀就像一間小白宮，入夜後點燈更是美麗，除了可以在房間陽台欣賞水頭聚落傳統閩式建築之美，也能走進聚落散步，附近有翟山坑道、金門酒廠、山后民俗文化村、八二三戰史館、建功嶼、金城老街和太武山等知名景點可以安排順遊行程。

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金門裕園洋樓民宿位置

洋樓風超有特色

民宿前面就有好幾個汽車停車位，不管是情侶旅行、親子旅遊或公司行號住宿都很適合，要去金門各景點都蠻方便的，如果想知道金門有什麼好玩、有什麼必吃隱藏版美食、在地人都吃什麼也可以詢問裕園洋樓民宿老闆娘。

▲往前就是水頭聚落，附近還有金門知名景點「得月樓」。

▲民宿櫃檯，辦理入住、退房的地方，行李也可以寄放在這裡，旁邊則是通往各樓層的電梯。

▲櫃檯一旁是民宿的大廳，早餐也在這裡享用。

▲房間內沒有冰箱，有需要可以來一樓大廳，一旁還放置少量備品。

房型介紹

這天入住的是迎曦洋樓房（一大床房），房間內的木質裝潢沉穩優雅，散發著溫暖的氣息，兩面大片的落地窗，採光相當不錯，還可以走到外面的陽台。

▲房間內設施還有梳妝台跟單人沙發，床旁邊也有一張大沙發。

▲浴廁裡還有擁有除臭功能的空調節能系統，吹風機是固定在牆那種。

▲民宿有提供非固定式的吹風機，可在一樓大廳和民宿主人租借。

▲陽台望出去的風景可以看到水頭聚落，傳統建築的美麗風光。

▲提供早餐時間：早上8點半至10點，早餐除了自助區的飲品、水果和甜點，民宿老闆還會幫住客準備金門有名的早餐。



▲自助區的新鮮水果跟甜點都可以自行取用。

▲也有各種飲料、茶包、咖啡可以搭配早餐。

▲在民宿第一天早餐吃的永春廣東粥還有和記油條，都是金門有名的小吃。

▲第二天吃的是金門模範街裡的三寶齋燒餅跟金門有名的肉粥。

▲民宿老闆還有販售自己烘的咖啡豆。

▲吃完早餐可以去水頭聚落散步拍照，水頭聚落保存的閩式建築與洋樓是全島最多。

金門裕園洋樓民宿



電話：（08）232－4546

地址：金門縣金城鎮金水里前水頭75號

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