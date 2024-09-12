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新莊超夯80年老店！燒餅油條加蛋是隱藏版點法、Q軟雙胞胎超搶手

陳小可的吃喝玩樂

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三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼早上六點半排隊的新莊台式早餐，熊記燒餅油條專賣店。（圖／部落客陳小可提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者柯珮萱

「熊記燒餅油條專賣店」是新莊超過80年老店，菜單提供燒餅、油條、蛋餅、芝麻蔥燒餅、雙胞胎、麻花和豆漿、米漿、花生湯等傳統台式早餐，營業時間早上6點半賣到9點半，只賣3小時就打烊的新莊排隊早餐，休息日是每周一、三、五共3天，想吃到超夯的燒餅油條，早上6點來排隊不怕吃不到。

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熊記燒餅油條專賣店交通
店位在新莊廟街商圈，鄰近新海大橋，後面就是新莊區第一公有零售市場，距離台北捷運新莊站走路大約4分鐘，開車可以停在新莊國民中學地下停車場，但看現場來買的客人都是騎機車比較多。

▲▼早上六點半排隊的新莊台式早餐，熊記燒餅油條專賣店。（圖／部落客陳小可提供）

熊記燒餅油條專賣店排隊情況
有人稱「熊記燒餅油條專賣店」是新莊版阜杭豆漿，新莊最紅的傳統中式早餐店，網路打卡照片都是長長的排隊人龍，之前看朋友來吃也排很久，我們六點到現場排隊還沒太多人，等到熊記營業時間一到，後面已經排了超多人。

▲▼早上六點半排隊的新莊台式早餐，熊記燒餅油條專賣店。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼早上六點半排隊的新莊台式早餐，熊記燒餅油條專賣店。（圖／部落客陳小可提供）

▲聽說營業時間越短的店越厲害，每周只開四天，而且營業時間只有三小時，太晚來還可能賣光。

▲▼早上六點半排隊的新莊台式早餐，熊記燒餅油條專賣店。（圖／部落客陳小可提供）

▲店家在外面擺了一張桌椅可以坐著吃，但大多數人還是以外帶為主。

▲▼早上六點半排隊的新莊台式早餐，熊記燒餅油條專賣店。（圖／部落客陳小可提供）

▲剛開店就這麼多人來排隊買早餐。

▲▼早上六點半排隊的新莊台式早餐，熊記燒餅油條專賣店。（圖／部落客陳小可提供）

▲熊記的燒餅油條都是當天現做現烤，一出爐就賣完，所以常常會遇到要排下一爐燒餅出爐的情況。

▲▼早上六點半排隊的新莊台式早餐，熊記燒餅油條專賣店。（圖／部落客陳小可提供）

▲油條現做現炸，看著炸油條的畫面，由白色麵條轉變成金色酥脆的過程，還蠻療癒的。

熊記燒餅油條專賣店點餐方式

▲▼早上六點半排隊的新莊台式早餐，熊記燒餅油條專賣店。（圖／部落客陳小可提供）

▲排隊到櫃台跟工作人員點餐，然後再到一旁跟另一位工作人員點飲料並結帳。

▲▼早上六點半排隊的新莊台式早餐，熊記燒餅油條專賣店。（圖／部落客陳小可提供）

▲熊記秒殺的雙胞胎跟麻花，聽說有人6點半來排就賣完了，要看當天的運氣。

▲▼早上六點半排隊的新莊台式早餐，熊記燒餅油條專賣店。（圖／部落客陳小可提供）

▲工作人員動作很快，相當熟練。

熊記燒餅油條專賣店菜單價錢
以傳統台式早餐，有燒餅、油條、芝麻蔥燒餅、燒餅蔥蛋、蛋餅、雙胞胎、麻花、豆漿、米漿和花生湯為主。

▲▼早上六點半排隊的新莊台式早餐，熊記燒餅油條專賣店。（圖／部落客陳小可提供）

熊記燒餅油條專賣店推薦

▲▼早上六點半排隊的新莊台式早餐，熊記燒餅油條專賣店。（圖／部落客陳小可提供）

▲和朋友來吃早餐，買了一大袋要回家和家人分享。

▲▼早上六點半排隊的新莊台式早餐，熊記燒餅油條專賣店。（圖／部落客陳小可提供）

熊記燒餅油條 加蛋55元
菜單上沒有的點法，算是隱藏版，在燒餅夾入油條跟蔥蛋，份量變得很大！香氣十足的燒餅拿在手上還熱熱的，外酥內軟的口感很有層次，帶點芝麻的香味很迷人，油條口感鬆軟有嚼勁，夾在燒餅裡面沒有太油膩的感覺，加上蔥蛋的味道，真的蠻好吃。

▲▼早上六點半排隊的新莊台式早餐，熊記燒餅油條專賣店。（圖／部落客陳小可提供）

雙胞胎20元、麻花20元
實際吃了熊記燒餅的雙胞胎跟麻花才清楚為什麼會秒殺，絕對是這裡必點的品項！雙胞胎Q軟的口感還帶點咬勁，吃起來有淡淡的甜味也不會太油膩；麻花咬下去外面是脆的，但裡面相當Q軟，口感非常不錯，味道有淡淡的甜味，越咬越香。

▲▼早上六點半排隊的新莊台式早餐，熊記燒餅油條專賣店。（圖／部落客陳小可提供）

豆漿25元、米漿25元、混漿25元、花生湯50元
朋友點的豆漿帶有一些炭燒味，米漿則帶有花生的香甜感，我點的花生湯則是濃稠的口感加上軟軟的花生顆粒，喝起來不會太甜，沾油條應該不錯。

▲▼早上六點半排隊的新莊台式早餐，熊記燒餅油條專賣店。（圖／部落客陳小可提供）

整體感想
早上6點半營業的「熊記燒餅油條專賣店」，之前想吃都爬不起來，這次約朋友一起來吃早餐才有毅力起床，約6點抵達是第一組，越接近營業時間越多人，終於吃到熊記燒餅油條，真的不錯吃！但營業時間真的短了。

熊記燒餅油條專賣店

地址：新北市新莊區新莊路291號
電話：02－2277－2807
營業時間：06：30－09：30 （周一、周三、周五公休）

＊部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

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