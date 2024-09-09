北車「麥芽糖女孩」感動人心！賣光提早下班是她的大願望

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者柯珮萱
在台北車站捷運Z2出口，有一位身障女孩賣著麥芽糖，她坐在出口的角落窩著，匆匆忙忙的行人不一定會發現她，不知道她有什麼故事？現在幾歲？記得上一次看到新聞報導這位北車麥芽糖女孩的故事，我就轉貼到臉書和朋友分享，也提醒自己有經過北車可以順路來買，讓麥芽糖女孩早點下班。
▲和朋友在北車吃完午餐準備回家，提到可以來看看麥芽糖妹妹在不在。
下雨天也還是會擺攤
記得上次朋友買來請我吃，是下雨後的時間，聽說麥芽糖妹妹很狼狽，連下雨都沒有回家，大概是因為麥芽糖沒有賣完，朋友就把剩下的麥芽糖包了，讓她提早回家，其實看到訊息的當下很感動，身邊的朋友也能以行動來表示善的循環。
▲麥芽糖餅一支15元。
身障妹妹靠自己賣麥芽糖
付完錢準備離開，麥芽糖妹妹突然開心的表示可以下班了，突然感受到她的小確幸，好像很久沒這麼早下班了，抬頭看著天空，快要下雨了，不知道她有什麼故事，看著新聞報導裡的她努力地過生活，每天賣光光早點回家，是她的大願望，如果有機會經過北車，可以來給她捧場一下！
▲塞滿包包的麥芽糖。
莊淑秋手工麥芽餅
位置：台北車站捷運Z2出口
營業時間：11：00－23：00
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