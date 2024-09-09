ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

北車「麥芽糖女孩」感動人心！賣光提早下班是她的大願望

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼捷運北車Z2出口賣愛心手工麥芽糖餅。（圖／部落客陳小可提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者柯珮萱

在台北車站捷運Z2出口，有一位身障女孩賣著麥芽糖，她坐在出口的角落窩著，匆匆忙忙的行人不一定會發現她，不知道她有什麼故事？現在幾歲？記得上一次看到新聞報導這位北車麥芽糖女孩的故事，我就轉貼到臉書和朋友分享，也提醒自己有經過北車可以順路來買，讓麥芽糖女孩早點下班。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼捷運北車Z2出口賣愛心手工麥芽糖餅。（圖／部落客陳小可提供）

▲和朋友在北車吃完午餐準備回家，提到可以來看看麥芽糖妹妹在不在。

下雨天也還是會擺攤
記得上次朋友買來請我吃，是下雨後的時間，聽說麥芽糖妹妹很狼狽，連下雨都沒有回家，大概是因為麥芽糖沒有賣完，朋友就把剩下的麥芽糖包了，讓她提早回家，其實看到訊息的當下很感動，身邊的朋友也能以行動來表示善的循環。

▲▼捷運北車Z2出口賣愛心手工麥芽糖餅。（圖／部落客陳小可提供）

▲麥芽糖餅一支15元。

▲▼捷運北車Z2出口賣愛心手工麥芽糖餅。（圖／部落客陳小可提供）

身障妹妹靠自己賣麥芽糖
付完錢準備離開，麥芽糖妹妹突然開心的表示可以下班了，突然感受到她的小確幸，好像很久沒這麼早下班了，抬頭看著天空，快要下雨了，不知道她有什麼故事，看著新聞報導裡的她努力地過生活，每天賣光光早點回家，是她的大願望，如果有機會經過北車，可以來給她捧場一下！

▲▼捷運北車Z2出口賣愛心手工麥芽糖餅。（圖／部落客陳小可提供）

▲塞滿包包的麥芽糖。

莊淑秋手工麥芽餅

位置：台北車站捷運Z2出口
營業時間：11：00－23：00

＊部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

【你可能也想看】

►20元濃郁湯麵香噴噴！大稻埕80年老麵攤　樸實古早味讓人一吃難忘
►萬華70年肉圓老店搬新家！古色古香的傳統小吃　球狀油粿芋香濃厚
►金門少有的深夜凌晨咖啡！隱藏巷弄的療癒空間　甜點調酒一次滿足

關鍵字： 莊淑秋手工麥芽餅 台北市美食 手工麥芽餅 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 陳小可的吃喝玩樂

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

推薦閱讀

被牛肉麵耽誤的豆花店！內用豆花豆漿吃到飽　淡淡豆香甜而不膩

被牛肉麵耽誤的豆花店！內用豆花豆漿吃到飽　淡淡豆香甜而不膩

賣到凌晨2點！蘆洲宵夜「大腸麵線」三輪車　小椅上開嗑最接地氣

賣到凌晨2點！蘆洲宵夜「大腸麵線」三輪車　小椅上開嗑最接地氣

小巨蛋附近的平價台菜！前五星飯店主廚掌廚　老皮嫩肉吃出真功夫

小巨蛋附近的平價台菜！前五星飯店主廚掌廚　老皮嫩肉吃出真功夫

新莊「4.8顆星」深夜私房菜！炒飯最強、青檸焦糖叉燒豬饕客激推

新莊「4.8顆星」深夜私房菜！炒飯最強、青檸焦糖叉燒豬饕客激推

全聯推4款全新可頌！鹹甜口味30元就能吃

全聯推4款全新可頌！鹹甜口味30元就能吃

無菜單鐵板燒「明水然•樂」插旗台中

無菜單鐵板燒「明水然•樂」插旗台中

桃園最新「大龍門觀光廊帶」

桃園最新「大龍門觀光廊帶」

北車「麥芽糖女孩」感動人心！

北車「麥芽糖女孩」感動人心！

7-11上百爆品5折　下單送免費咖啡

7-11上百爆品5折　下單送免費咖啡

「碳佐麻里」訂位系統今日上線

「碳佐麻里」訂位系統今日上線

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台灣鳥貴族首店9/20開幕

1人1250元起！全台福華飯店熟齡優惠

下半年3條日本復飛航線一次看

住承億文旅全台5飯店每晚1313元起

竹子湖「青楓步道」如踏進魔幻森林

日本最新「teamLab豪華露營」9/30開幕

身分證有5個9　吃Buffet享55折

MSC榮耀號沖繩假期限量優惠

三商巧福牛肉麵特價109元連推6天

旭集確定進駐台南新光三越

熱門行程

慈湖浪漫夜！七夕中秋雙饗宴

慈湖變身夢幻樂園！浪漫燈光秀、水舞秀陪你過節。七夕情人、中秋團圓，就來慈湖創造甜蜜回憶！

最新新聞更多

全聯推4款全新可頌！鹹甜口味30元就能吃

無菜單鐵板燒「明水然•樂」插旗台中

桃園最新「大龍門觀光廊帶」

北車「麥芽糖女孩」感動人心！

7-11上百爆品5折　下單送免費咖啡

「碳佐麻里」訂位系統今日上線

必勝客13吋大比薩下殺半價爽吃5天

巨型月球、白兔裝置降落台北萬豪酒店

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366