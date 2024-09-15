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評價兩極但生意超好！宜蘭50年肉羹老店Q彈滑溜＋大骨湯底超鮮甜

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼宜蘭超過50年的肉羹老店。（圖／部落客陳小可提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者柯珮萱

宜蘭羅東美食推薦「林場肉羹」，超過50年的在地老店，評價超兩極生意卻很好，是每逢假日最多觀光客排隊的餐廳，菜單品項不算多，有賣肉羹、肉羹麵、肉羹米粉、肉羹板條和肉羹飯，價錢全部都是55元。

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▲▼宜蘭超過50年的肉羹老店。（圖／部落客陳小可提供）

林場肉羹在哪裡
地點位在羅東林業文化園區對面，這裡以前是太平山鐵路的終點站，從太平山砍伐下來的林木都會被運送到此處，現在羅東林場轉為觀光用途，附近有許多大型停車場，停車非常方便，而且離羅東火車站很近，想去羅東夜市也很方便，是羅東很熱鬧的區域。

▲▼宜蘭超過50年的肉羹老店。（圖／部落客陳小可提供）

林場肉羹內用環境
超夯的「林場肉羹」有許多電視和旅遊雜誌推薦，但也因為生意超好，是評價很兩極的羅東美食，營業時間從早上7點開始賣到下午5點半，可以當羅東早餐推薦，假日的用餐時間一定是滿滿人潮，平日早上來比較沒那麼多人。

▲▼宜蘭超過50年的肉羹老店。（圖／部落客陳小可提供）

▲因應人潮，另一側的店面也有位置。

▲▼宜蘭超過50年的肉羹老店。（圖／部落客陳小可提供）

▲煮麵這邊也是相當的忙碌，看這先擺好的餐碗和外帶紙碗就知道林場肉羹生意超好。

林場肉羹餐點推薦

▲▼宜蘭超過50年的肉羹老店。（圖／部落客陳小可提供）

肉羹粿（55元）
林場肉羹選用黑豬肉，加入獨門醬料醃製和魚漿後，拌入紅蕃薯粉，所以肉羹吃起來Q彈滑溜，湯頭則是用大骨熬製，然後加入筍絲及烏醋呈現黃褐色，入口香甜的羹湯味道非常傳統。

▲▼宜蘭超過50年的肉羹老店。（圖／部落客陳小可提供）

▲滿滿的肉羹，咬起來Q彈滑順，帶點鹹香的味道，而且很大塊。

▲▼宜蘭超過50年的肉羹老店。（圖／部落客陳小可提供）

▲粿仔條的份量也很多，搭配羹湯也是滑溜溜的口感。

▲▼宜蘭超過50年的肉羹老店。（圖／部落客陳小可提供）

▲桌上還有胡椒粉、辣椒醬跟烏醋，可以加入讓風味更明顯。

▲▼宜蘭超過50年的肉羹老店。（圖／部落客陳小可提供）

▲胡椒粉、辣椒醬、烏醋被稱為肉羹三寶。

▲▼宜蘭超過50年的肉羹老店。（圖／部落客陳小可提供）

▲店內的環境是藍白色調，上面貼滿各種廣告，記得以前來吃，想知道羅東戲院有上映什麼電影，看林場肉羹的牆上就知道了，復古味十足。

食後心得
提到林場肉羹會有很多在地人說那是觀光客在吃的，羅東有更多好吃的肉羹的在地口碑店家，但我這次來吃確實不錯，也很滿意，不像上次帶朋友來吃，湯都淡而無味，希望店家可以繼續維持品質。

林場肉羹

地址：宜蘭縣羅東鎮中正北路109號
營業時間：07：00～17：30
電話：03－955－2736
附近景點：羅東林業文化園區、羅東夜市、羅東運動公園、羅東文化工場、宜蘭中興文化創意園區

＊部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

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