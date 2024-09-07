K-Pop粉絲必收藏！韓星來台美食地圖懶人包　這間BIGBANG太陽也吃過

首圖／IG@carlos_tseng、IG@leonclkao

文／ReadyGo

隨著越來越多韓星紛紛造訪台灣，每每都會造成話題，引發熱烈討論，而期間他們當然也不會錯過親身感受台灣獨特魅力，把握可以大啖美食的機會。本篇網羅了韓國偶像來台時，包括IU、孫藝珍、BLACKPINK、玉澤演等韓國大咖，曾經打卡分享的台灣美食有哪些，粉絲們也不妨跟著KPOP偶像腳步，親自用味蕾感受同樣的口味！

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K-Pop粉絲必收藏 韓星曾來吃這7間

牛肉麵．雞湯

鄰近台北捷運忠孝敦化站的「牛肉麵．雞湯」，不僅是東區知名的人氣美食，更是BIGBANG太陽和Somi全昭彌來台參加《So Wonderful Festival》音樂節收工後，一起在台北吃宵夜的店家！牛肉麵．雞湯的招牌品項為紅燒牛肉麵、紅燒半筋半肉麵、蛤蜊雞湯、剝皮辣椒雞湯等等，牛肉麵的湯頭濃郁夠味，且麵條很Q，雞湯則充滿鮮香，雞肉也燉煮到十分軟爛，整體來說非常適合重口味的人。

圖／IG@abeats_traveler

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地址：台北市大安區敦化南路1段164號

電話：02－2778－7776

營業時間：18：00－03：30

阿宗麵線

是什麼美食，讓2PM玉澤演坐在路邊吃！深受外國觀光客喜愛的「阿宗麵線」，一直都是西門町必吃美食之一，而玉澤演也曾經趁著工作空檔，一嚐台北老字號美食小吃。阿宗麵線以柴魚湯為基底，而麵線口感則相當滑嫩，大腸也沒有腥味。有趣的是，由於店家沒有提供店內座位，時常可以看到客人都是買完後，直接在店門前站著吃，因此也成為西門町的特殊風景。

圖／IG@tsaizhenlong625

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地址：台北市萬華區峨眉街8－1號

電話：02－2388－8808

營業時間：08：30－22：30

這一鍋皇室秘藏鍋物

不只台灣人愛吃鍋，韓星們訪台也愛吃鍋！IU、邊佑錫、IVE、少女時代秀英、李俊昊、金宣虎、丁海寅等人都曾在「這一鍋皇室秘藏鍋物」慶功，而許多明星都曾拍下由黃豆製成的「千張豆腐紙」，千張豆腐紙可以在豆腐紙上用墨魚汁揮毫，接著下鍋煮，豆腐紙將會吸滿湯汁，吃起來則是腐皮的口感，可說是好吃又好玩。這一鍋的分店眾多，大家可以找離自己最近的一家試試，品嚐跟偶像一樣的饗宴。

圖／IG@angwe_linlin

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85TD

位於101大樓第85層的「85TD」，是享有高空景觀美景的中式料理餐廳，主廚善於挖掘在地食材之美，並呈現新中華料理的魅力，還曾多次榮獲米其林指南評星榮譽，其浪漫又舒適的用餐環境，是不少人約會、慶祝的首選。85TD的必點有捌伍炒飯、柚蜜金蝦丸、蟹粉灌湯小籠包、酒香龍蝦球、添第叉燒皇、川味回鍋肉等等，而孫藝珍首度來台時，也選擇到這裡用餐，且對焗釀鮮蟹蓋讚譽有加！

圖／IG@carlos_tseng

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地址：台北市信義區信義路五段7號

電話：02－8101－0085

營業時間：12：00－14：30、18：00－22：00

君悅排骨

在很多人心中，都有一家令自己念念不忘，從小吃到大的排骨飯，因此還有沒吃過排骨飯，就不算來過台灣的說法！「君悅排骨」是台北老字號的排骨飯連鎖店，(G)I-DLE來台表演時，就曾被台籍成員舒華帶著團員們買50嵐，接著吃君悅排骨。店家使用台灣溫體豬現炸排骨，咬下去的外皮酥脆，肉的部分則軟嫩中帶有嚼勁，且醃得入味，保有些許肉汁。

圖／IG@leonclkao

地址：台北市中山區北安路592之1號

電話：02－8509－1007

營業時間：10：35－20：30

鼎王麻辣鍋

SUPER JUNIOR今年初到高雄辦演唱會，就在始源剛下飛機後，便於Instagram發限動說：「等我，鼎王。」據說始源每到台灣必吃的就是鼎王，還曾透露自己來台的第一個行程，即是直奔店家！鼎王的麻辣鍋湯頭由牛油、蔬果、中藥類辛香料等製成，而且豆腐跟鴨血很嫩又入味，還可以無限續加！如果不敢吃辣的話，還有酸菜白肉鍋可以選擇，或是選鴛鴦鍋，滿足所有人的口味。

圖／IG@samanlai

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湛露中餐廳

南韓超人氣女團BLACKPINK在2023年於高雄舉辦演唱會，她們下榻的飯店為高雄洲際酒店，因此演出結束後就到2樓的「湛露中餐廳」用餐，開心享用台式火鍋。湛露中餐廳以大中華料理為主打，並將傳統中菜再進化，重新梳理粵、滬、川系菜式，其中脆藕燈影牛肉、金磚脆皮燒腩仔、片皮鴨等菜色，都是老饕們的推薦品項。

圖／IG@ad_wei

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地址：高雄市前鎮區新光路33號2樓

電話：07－339－0303

營業時間：11：30－14：30、17：30－21：30

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