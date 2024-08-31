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整理全台7間CP值網咖住宿！各家優缺盤點　夜宿、平價美食一次滿足

▲▼省錢救星！盤點全台7間高CP值網咖住宿推薦，可夜宿、享平價美食。（圖／ReadyGo提供）

首圖／IG@jowei_sun、 IG@suan_1214

文／ReadyGo

過去普遍大眾對網咖有著使學童作息不正常的記憶點，因此對網咖帶有負面的印象，然而隨著生活趨勢的改變，網咖也力拚轉型為複合式經營模式，開始提供餐點、浴室、包廂等服務。所以想要降低住宿費，或是突然需要休息一下的時候，網咖便成為一種省錢的方式。這回盤點了全台高評價網咖住宿推薦，趕緊來看看每間各自的優點，有機會不妨體驗看看。

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評比全台住宿

網咖洗澡和飲料喝到飽

麗華行電競旗艦館
鄰近台北小巨蛋、松山文創園區的「麗華行電競旗艦館」，不僅交通便利、停車方便，館內配有頂級電腦設備，還有穩定快速的網路品質，搭配精緻美食和豐富餐點，因此在台北非常受到歡迎。其包廂分為單人及雙人，3樓更增設了VIP座位區，全新裝潢採臥榻設計，整體明亮、乾淨、無菸味，空間算是寬敞舒適。值得一提的是，餐點部分很多客人推薦他們的雞排，相當厚實酥脆。

▲▼省錢救星！盤點全台7間高CP值網咖住宿推薦，可夜宿、享平價美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@jowei_sun

▲▼省錢救星！盤點全台7間高CP值網咖住宿推薦，可夜宿、享平價美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@jowei_sun

▲▼省錢救星！盤點全台7間高CP值網咖住宿推薦，可夜宿、享平價美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@jowei_sun

地址：台北市松山區光復北路28號
電話：02－2579－5916

i hotel電競旅館 桃園館
「i hotel電競旅館 桃園館」距離桃園火車站非常近，步行約5分鐘就可以抵達了。不過，這家並不是網咖，而是結合電競的特色旅館，特別採用電競規格設備，讓住客擁有良好的電玩及旅宿體驗。房間計費方式以時計價，皆設有電競設備還有55吋 4K電視，還有飲料、零食自助吧，很適合情侶、夫妻或家庭一起來，男生打電腦，女生追劇。

▲▼省錢救星！盤點全台7間高CP值網咖住宿推薦，可夜宿、享平價美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@suan_1214

▲▼省錢救星！盤點全台7間高CP值網咖住宿推薦，可夜宿、享平價美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@suan_1214

▲▼省錢救星！盤點全台7間高CP值網咖住宿推薦，可夜宿、享平價美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@suan_1214

地址：桃園市桃園區中正路56號8樓
電話：03－337－3131

E客棧
「E客棧」位在台北車站附近，飲料無限暢飲，也可以帶外食，且包夜CP值極高！E客棧提供單人、雙人坐式包廂，還有單人、雙人、3人和式包廂，以及單人、雙人頂級包廂，平日與假日皆為不同的價格，且和室包廂都會有獨立的冷氣、置物櫃。肚子餓的話，可以來份網咖必吃的泡麵，E客棧的每種泡麵都會加雞蛋和貢丸，增加營養與飽足感。

▲▼省錢救星！盤點全台7間高CP值網咖住宿推薦，可夜宿、享平價美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@snowlingliao

▲▼省錢救星！盤點全台7間高CP值網咖住宿推薦，可夜宿、享平價美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@snowlingliao

地址：台北市中正區南陽街7號2樓

Qtime 京站店
台北京站旁的「Qtime」，位在地下一樓的空間，卻不會有過於舊舊髒髒的感覺，第一印象還不錯。客人可以享受整片的漫畫牆，而飲料、冰淇淋都是無限享用，至於選擇住宿的話，每間包廂都是以日式拉門做為區隔，裡頭有皮革沙發床、枕頭，且由於設有吸菸室，所以包廂內較無菸味等異味，還有淋浴間、洗衣機、烘乾機等設備，但缺點是隔音不太好，就請大家斟酌。

▲▼省錢救星！盤點全台7間高CP值網咖住宿推薦，可夜宿、享平價美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@nistoreyo

▲▼省錢救星！盤點全台7間高CP值網咖住宿推薦，可夜宿、享平價美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@nistoreyo

地址：台北市大同區承德路一段32號B1
電話：02－2556－6665

快樂Esport網路電競館
在台中「快樂Esport網路電競館」，餐點有個小資套餐區，提供豪華總匯吐司、手工大水餃、地獄辣椒大乾麵、肉醬義大利麵、泰式雞排飯，附上紅茶或薯條，還有人說牛肉麵的牛肉軟嫩，比外面賣得還好吃！包廂同樣也是分成單人與雙人，最重要的是入住包廂需要事前預約，且任何方案都需加點低消飲料，包廂內有衣櫃和獨立冷氣，整體而言可圈可點。

▲▼省錢救星！盤點全台7間高CP值網咖住宿推薦，可夜宿、享平價美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@lee.pu

領航者電競人文 – 台南北門店
全面禁帶外食、吸菸與喧嘩！「領航者電競人文－台南北門店」距離台南火車站步行僅約3分鐘，獨立包廂間數眾多，要特別注意的是包廂平日與假日不同價格，且淋浴間需另收使用費！而每間包廂有獨立冷氣，還有座椅和沙發，且飲料無限暢飲，餐點則有簡餐類、泡麵類和點心類等應有盡有，是近來台南高人氣的網咖住宿。

▲▼省錢救星！盤點全台7間高CP值網咖住宿推薦，可夜宿、享平價美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@kdeng_7383　

▲▼省錢救星！盤點全台7間高CP值網咖住宿推薦，可夜宿、享平價美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@kdeng_7383

地址：台南市北區北門路二段59號
電話：：06－224－5959

北半球電競館-鳳山旗艦店
高雄在地網咖「北半球電競館-鳳山旗艦店」，提供24小時料理服務，以及免費停車場，光是這點就讓人讚爆！北半球電競館的VIP包廂堪比旅館等級，包廂配有床、枕頭與坐墊，覺得冷需要毛毯的話還可以向櫃檯免費索取，服務可說是非常貼心。飲料的部分，除了提供NESCAFE咖啡機，還有鳳山店自製的二砂紅茶等20多種飲品，45元即可以無限喝到飽，環境舒適又選擇豐富，特別推薦給女性讀者。

▲▼省錢救星！盤點全台7間高CP值網咖住宿推薦，可夜宿、享平價美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@97.o115

▲▼省錢救星！盤點全台7間高CP值網咖住宿推薦，可夜宿、享平價美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@ftn9315087

地址：高雄市鳳山區青年路二段255號
電話：07－780－1018

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