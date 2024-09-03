ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台北「遊艇趴」超詳細策劃攻略！登船碼頭＆價格懶人包一次看

▲▼想要一場最特別的派對！遊艇派對攻略帶您飽覽藍色公路。（圖／ReadyGo提供）

首圖／IG@bokyacht、IG@yacht_partytw

文／ReadyGo

想要一場最特別的派對，生日宴會總是在KTV度過覺得了無新意，近年來遊艇派對成為越來越多人的新選擇。在美麗的河岸風光中，吹著微風，沐浴在溫暖的陽光之下，或是在月光之下，看著波光粼粼、城市華麗燈火，來趟浪漫的夜航，都能讓人留下難忘的回憶。好的遊艇派對，關鍵在於選擇適合的遊艇公司，搭配活動主題、人數、預算、硬體設備、加值服務等。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方

想舉辦遊艇派對的你，小編這裡推薦3家，經驗豐富、硬體設備、人員服務、網路口碑都極佳的遊艇派對公司，幫助你輕鬆策劃一場成功的遊艇派對，享受絕無僅有的人生新體驗！奢華又盡興的遊艇派對，其實一點也不難。

遊艇派對攻略

如何策劃一場遊艇派對
活動主題：生日派對、求婚驚喜、聯誼活動、慶祝活動為主等。
遊艇選擇：小型的美式快艇，適合短程出遊、看海行程；若是舉辦派對，推薦大型派對遊艇，即使人數少也可以包船。
硬體設備：攝影、DJ、音響、餐點、酒水、布置、煙火等。
人員安排：集合時間、慶生橋段、整人橋段、感性時間等。
服裝統一：例如白色系服裝、泳裝系列、禮服派對等。
安全相關：人員保單、逃生動線、安全宣導、當天天氣等。

優質遊艇公司推薦

碼頭乾杯
在台北市最美麗的美堤碼頭，有間浪漫海島風格的河岸酒吧，碼頭乾杯專營碼頭派對及遊艇派對包場服務。不論是慶生包場或是歡唱燒烤派對，一邊欣賞動人的日落美景，一邊看著水岸邊的波光點點與華燈閃爍，都讓派對留下難以忘懷的回憶。

▲▼想要一場最特別的派對！遊艇派對攻略帶您飽覽藍色公路。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@yacht_partytw

遊艇派對主要分為定期航班帶您欣賞基隆河或淡水河美麗的河景，也可以與親友包船來場愉悅的派對體驗。遊艇上提供精挑細選的硬體規劃，不但有超大空間，夜店VIP等級歡唱包廂，還有可以一邊吹著海風一邊盡情搖擺的戶外甲板舞池，搭配15吋JBL音響Yamaha混音器，和最特別的中東夢幻主題燈光，陽光，美酒，音樂，美食，私人碼頭，這一切不再只有國外才能享受到。

▲▼想要一場最特別的派對！遊艇派對攻略帶您飽覽藍色公路。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@yacht_partytw

服務項目：大稻埕碼頭包船、生日派對場地、 淡水河包船派對、場地租借、遊艇派對、大直美麗華與大稻埕夜航
登船碼頭：大稻埕／大直美堤
連絡電話：0975－189－325
營業時間：15：00－23：00（周三至周日）

▲▼想要一場最特別的派對！遊艇派對攻略帶您飽覽藍色公路。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@yacht_partytw

收費方式：包船18,000元起，招待30位親友，平均每人600，暢玩4小時
定期航班大直美堤碼頭－大佳：票價全票1000元／半票800元

女神遊艇
女神遊艇主打將陸上的派對活動帶到水上，擁有多艘夢幻遊艇，讓客人可以輕鬆舉辦遊艇派對、慶生趴、求婚趴、春酒尾牙、藍色水路微旅行等精彩的活動，享受河岸或海上風光，更隱密更放鬆的遊艇體驗，各式派對活動有專人提供規劃設計，另外有多種加購任顧客挑選組合。

▲▼想要一場最特別的派對！遊艇派對攻略帶您飽覽藍色公路。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@goddess_yacht

全船配有3名具有專業船長駕照及專業人員服務，以最高安全標準與提供服務品質。主要提供2種遊艇派對船型，女神哈利婭，顛覆傳統的新穎設計，1、2樓獨立分區的百萬音響設備，結合露天庭院、Lounge bar、夜店、水上KTV的感覺，讓您白天及夜晚都有不同體驗！

女神玫立忒，80呎奢華大型遊艇，3層甲板活動空間，模擬鐵達尼號電影場景、浪漫宮廷帳、柚木地板的露天庭園、55吋全透明電視、86吋OLED大螢幕、4套JBL影音設備KTV及娛樂區，設計時尚感的天花板，雙側絢彩燈光的欄杆，極度豪華的配置，給人一種奢豪的體驗感，遊艇包船成為最浪漫的旅遊選擇，最特別的時尚派對自己來舉辦。

▲▼想要一場最特別的派對！遊艇派對攻略帶您飽覽藍色公路。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@goddess_yacht

服務項目：​遊艇派對客製化服務、私廚、精緻美食自由配、獨家設計絢燦煙火秀、DJ、魔術、樂器等音樂表演、花式調酒師隨船暢飲、氣球、花藝、特殊佈置設計
登船碼頭：大稻埕／關渡／淡水竹圍／美堤／大佳／龍形
連絡電話：0905－583－246
營業時間：​11：00－24：00

▲▼想要一場最特別的派對！遊艇派對攻略帶您飽覽藍色公路。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@goddess_yacht

收費方式：
​女神遊艇－女神哈利婭

平日4小時（周一至周四）
19：00前台幣19000元
19：00後台幣20000元

假日與特殊節日
11：00－14：00 台幣17,000元
15：00－19：00 台幣21000元
20：00－24：00 台幣22000元
以上為30人報價，超過30人每人＋台幣200元
保險增額費用上限39人​

女神遊艇－女神玫立忒

10至3月台北內河－宴會派對不玩水（3小時起）
台北專屬的遊艇派對費用（30人，人均台幣1500元）

平日不分時段
20人台幣33000元
假日不分時段
20人台幣39000元
超過20人，每位加收台幣600元，上限30位來賓。
續時 每小時＋台幣15000元​

舶克遊艇
舶克遊艇專營豪華遊艇服務，提供高級遊艇承租，從海上遊覽藍色公路的明媚風光，到晚上的夜生活遊艇派對、遊艇趴、求婚趴，舶克遊艇全都能一手包辦。

▲▼想要一場最特別的派對！遊艇派對攻略帶您飽覽藍色公路。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@bokyacht

目前共有4種船型，可搭乘20至46人的各式遊艇，航線從大稻埕碼頭到大直，淡水河沿岸風情盡收眼底。提供代訂餐飲服務及多樣加值服務，船上42人超大空間、演唱會等級BOK音響設備、BBQ無煙烤台、舞池、SPA日光浴及全景式液晶玻璃等，不論是商務會議、親友聚餐、婚宴喜慶、驚喜求婚、狂歡派對甚至是婚紗攝影等，皆有提供服務，平均每人約600元，就能輕鬆享受海上動人時光，創造最美的人生回憶。

▲▼想要一場最特別的派對！遊艇派對攻略帶您飽覽藍色公路。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@bokyacht

服務項目：遊艇包船、船趴、生日派對、遊艇派對、求婚、遊艇出租、生日驚喜、專業攝影師、婚紗攝影、專業DJ、夜店趴等
登船碼頭：三重忠孝碼頭／板橋華江碼頭／大稻埕碼頭
連絡電話：02－8511－2566
客服服務：09：00－18：00

▲▼想要一場最特別的派對！遊艇派對攻略帶您飽覽藍色公路。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@bokyacht

收費方式：以30人為例 包船暢遊4小時

平日：
台幣21000至23000（不分時段 以船型區分價格）

假日：
11：00－15：00　台幣23000至25000元
16：00－20：00　台幣26000至28000元
21：00－01：00　台幣27000至29000元
追加時數：每小時台幣＋6000元

台北酒吧｜8家台北運動酒吧推薦、2024夏天最強體育賽事這裡看！

【你可能也想看】

►苗栗親子住宿盤點！將小城堡搬入房內　歐洲鄉村小屋螢火蟲環繞
►馬來西亞「高空約會」特輯！6家SKY BAR介紹　絕美煙火在窗邊綻放
►2024輕井澤必去景點！隱居白雪世界喝咖啡、求婚聖地石之玻璃教堂

關鍵字： ReadyGo 達人旅遊 旅遊情報 台北旅遊 台北遊艇 遊艇派對 基隆河 淡水河 快艇派對

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

美2ｍ高鴕鳥突跳車癱瘓交通　民眾拿食物+輕推「幫忙哄」

推薦閱讀

小琉球「7＋在定玩法、戲水秘境」先筆記！置身壯觀天然礁岩洞

小琉球「7＋在定玩法、戲水秘境」先筆記！置身壯觀天然礁岩洞

解鎖吳興街4間銅板美食！比臉大雞蛋糕　創意蛋餅18種口味任挑

解鎖吳興街4間銅板美食！比臉大雞蛋糕　創意蛋餅18種口味任挑

深夜台北的療癒小角落！夜貓族喝咖啡秘密基地　有WiFi插座不限時

深夜台北的療癒小角落！夜貓族喝咖啡秘密基地　有WiFi插座不限時

精選台東30家永續友善旅宿！山海景任挑　親子民宿＆渡假村全攻略

精選台東30家永續友善旅宿！山海景任挑　親子民宿＆渡假村全攻略

越南必去瘋狂屋　打卡世界最怪建築

越南必去瘋狂屋　打卡世界最怪建築

圓山市集只有3天！75攤免費逛

圓山市集只有3天！75攤免費逛

專家大推：來巴黎最好住在市中心

專家大推：來巴黎最好住在市中心

旅遊法國必學會「一句話」

旅遊法國必學會「一句話」

江振誠x呂學明四手限定餐會9／15登場

江振誠x呂學明四手限定餐會9／15登場

台北「遊艇趴」超詳細策劃攻略！

台北「遊艇趴」超詳細策劃攻略！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

蒙古烤肉唐宮結束試營運調漲餐價

三重浮誇鍋燒！紅蟳滿滿蟹膏尬鱈場蟹

住淡水飯店贈「專車小旅行」1人成行

30年歷史「阿才的店」11／30熄燈！民主聖地退出江湖

7米高「龜吉拉」現身桃園憲光二村

手搖店插旗宏匯廣場連6天買1送1

整理全台7間CP值網咖住宿！

門前隱味台中舊城店9／6試營運

「新北嚴選」美食名店出爐！北海岸占3成　石碇獲4家最多

開箱／瑞芳最新「金水361」空間3作品

熱門行程

最新新聞更多

越南必去瘋狂屋　打卡世界最怪建築

圓山市集只有3天！75攤免費逛

專家大推：來巴黎最好住在市中心

旅遊法國必學會「一句話」

江振誠x呂學明四手限定餐會9／15登場

台北「遊艇趴」超詳細策劃攻略！

唐美雲、勸世三姐妹「5檔秒殺戲」免費看

台灣人出國最愛日韓泰　原因曝光

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366