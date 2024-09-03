台北「遊艇趴」超詳細策劃攻略！登船碼頭＆價格懶人包一次看

首圖／IG@bokyacht、IG@yacht_partytw



文／ReadyGo

想要一場最特別的派對，生日宴會總是在KTV度過覺得了無新意，近年來遊艇派對成為越來越多人的新選擇。在美麗的河岸風光中，吹著微風，沐浴在溫暖的陽光之下，或是在月光之下，看著波光粼粼、城市華麗燈火，來趟浪漫的夜航，都能讓人留下難忘的回憶。好的遊艇派對，關鍵在於選擇適合的遊艇公司，搭配活動主題、人數、預算、硬體設備、加值服務等。

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想舉辦遊艇派對的你，小編這裡推薦3家，經驗豐富、硬體設備、人員服務、網路口碑都極佳的遊艇派對公司，幫助你輕鬆策劃一場成功的遊艇派對，享受絕無僅有的人生新體驗！奢華又盡興的遊艇派對，其實一點也不難。

遊艇派對攻略

如何策劃一場遊艇派對

活動主題：生日派對、求婚驚喜、聯誼活動、慶祝活動為主等。

遊艇選擇：小型的美式快艇，適合短程出遊、看海行程；若是舉辦派對，推薦大型派對遊艇，即使人數少也可以包船。

硬體設備：攝影、DJ、音響、餐點、酒水、布置、煙火等。

人員安排：集合時間、慶生橋段、整人橋段、感性時間等。

服裝統一：例如白色系服裝、泳裝系列、禮服派對等。

安全相關：人員保單、逃生動線、安全宣導、當天天氣等。

優質遊艇公司推薦

碼頭乾杯

在台北市最美麗的美堤碼頭，有間浪漫海島風格的河岸酒吧，碼頭乾杯專營碼頭派對及遊艇派對包場服務。不論是慶生包場或是歡唱燒烤派對，一邊欣賞動人的日落美景，一邊看著水岸邊的波光點點與華燈閃爍，都讓派對留下難以忘懷的回憶。

圖／IG@yacht_partytw

遊艇派對主要分為定期航班帶您欣賞基隆河或淡水河美麗的河景，也可以與親友包船來場愉悅的派對體驗。遊艇上提供精挑細選的硬體規劃，不但有超大空間，夜店VIP等級歡唱包廂，還有可以一邊吹著海風一邊盡情搖擺的戶外甲板舞池，搭配15吋JBL音響Yamaha混音器，和最特別的中東夢幻主題燈光，陽光，美酒，音樂，美食，私人碼頭，這一切不再只有國外才能享受到。

圖／IG@yacht_partytw

服務項目：大稻埕碼頭包船、生日派對場地、 淡水河包船派對、場地租借、遊艇派對、大直美麗華與大稻埕夜航

登船碼頭：大稻埕／大直美堤

連絡電話：0975－189－325

營業時間：15：00－23：00（周三至周日）

圖／IG@yacht_partytw

收費方式：包船18,000元起，招待30位親友，平均每人600，暢玩4小時

定期航班大直美堤碼頭－大佳：票價全票1000元／半票800元

女神遊艇

女神遊艇主打將陸上的派對活動帶到水上，擁有多艘夢幻遊艇，讓客人可以輕鬆舉辦遊艇派對、慶生趴、求婚趴、春酒尾牙、藍色水路微旅行等精彩的活動，享受河岸或海上風光，更隱密更放鬆的遊艇體驗，各式派對活動有專人提供規劃設計，另外有多種加購任顧客挑選組合。

圖／IG@goddess_yacht

全船配有3名具有專業船長駕照及專業人員服務，以最高安全標準與提供服務品質。主要提供2種遊艇派對船型，女神哈利婭，顛覆傳統的新穎設計，1、2樓獨立分區的百萬音響設備，結合露天庭院、Lounge bar、夜店、水上KTV的感覺，讓您白天及夜晚都有不同體驗！

女神玫立忒，80呎奢華大型遊艇，3層甲板活動空間，模擬鐵達尼號電影場景、浪漫宮廷帳、柚木地板的露天庭園、55吋全透明電視、86吋OLED大螢幕、4套JBL影音設備KTV及娛樂區，設計時尚感的天花板，雙側絢彩燈光的欄杆，極度豪華的配置，給人一種奢豪的體驗感，遊艇包船成為最浪漫的旅遊選擇，最特別的時尚派對自己來舉辦。

圖／IG@goddess_yacht

服務項目：​遊艇派對客製化服務、私廚、精緻美食自由配、獨家設計絢燦煙火秀、DJ、魔術、樂器等音樂表演、花式調酒師隨船暢飲、氣球、花藝、特殊佈置設計

登船碼頭：大稻埕／關渡／淡水竹圍／美堤／大佳／龍形

連絡電話：0905－583－246

營業時間：​11：00－24：00

圖／IG@goddess_yacht

收費方式：

​女神遊艇－女神哈利婭

平日4小時（周一至周四）

19：00前台幣19000元

19：00後台幣20000元

假日與特殊節日

11：00－14：00 台幣17,000元

15：00－19：00 台幣21000元

20：00－24：00 台幣22000元

以上為30人報價，超過30人每人＋台幣200元

保險增額費用上限39人​

女神遊艇－女神玫立忒

10至3月台北內河－宴會派對不玩水（3小時起）

台北專屬的遊艇派對費用（30人，人均台幣1500元）

平日不分時段

20人台幣33000元

假日不分時段

20人台幣39000元

超過20人，每位加收台幣600元，上限30位來賓。

續時 每小時＋台幣15000元​

舶克遊艇

舶克遊艇專營豪華遊艇服務，提供高級遊艇承租，從海上遊覽藍色公路的明媚風光，到晚上的夜生活遊艇派對、遊艇趴、求婚趴，舶克遊艇全都能一手包辦。

圖／IG@bokyacht

目前共有4種船型，可搭乘20至46人的各式遊艇，航線從大稻埕碼頭到大直，淡水河沿岸風情盡收眼底。提供代訂餐飲服務及多樣加值服務，船上42人超大空間、演唱會等級BOK音響設備、BBQ無煙烤台、舞池、SPA日光浴及全景式液晶玻璃等，不論是商務會議、親友聚餐、婚宴喜慶、驚喜求婚、狂歡派對甚至是婚紗攝影等，皆有提供服務，平均每人約600元，就能輕鬆享受海上動人時光，創造最美的人生回憶。

圖／IG@bokyacht

服務項目：遊艇包船、船趴、生日派對、遊艇派對、求婚、遊艇出租、生日驚喜、專業攝影師、婚紗攝影、專業DJ、夜店趴等

登船碼頭：三重忠孝碼頭／板橋華江碼頭／大稻埕碼頭

連絡電話：02－8511－2566

客服服務：09：00－18：00

圖／IG@bokyacht

收費方式：以30人為例 包船暢遊4小時

平日：

台幣21000至23000（不分時段 以船型區分價格）

假日：

11：00－15：00 台幣23000至25000元

16：00－20：00 台幣26000至28000元

21：00－01：00 台幣27000至29000元

追加時數：每小時台幣＋6000元

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