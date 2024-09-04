盛名更超尼加拉！令人敬畏的伊瓜蘇瀑布　遊船體驗直衝瀑布底部

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撰文攝影／致旅程Cameron Wang、整理／實習記者黃亭詠

世界新七大自然奇景「伊瓜蘇瀑布｣，是由275條瀑布組成的巨大瀑布群，最大高差82米，延伸2.7公里，跨阿根廷與巴西邊境，與非洲的維多利亞、北美洲的尼加拉並稱世界三大瀑布。1984年，伊瓜蘇瀑布入選世界自然遺產，比維多利亞瀑布還早五年，尼加拉瀑布目前還只是知名地標，既然是由全球數億人次票選出的世界唯七，理當收進一生必遊的口袋，但因距離遙遠，台灣旅行社多會將伊瓜蘇瀑布包裝在南極或南美ABC之旅（阿根廷、巴西、智利）行程當中，我們先看看它到底有多遠。

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奇景遠得要命

目前台北尚無直飛阿根廷或巴西之航空公司，無論你從哪進，都得先轉機一次，方能抵達布宜諾斯艾利斯或聖保羅，之後再飛1.5小時國內線航班抵達伊瓜蘇瀑布當地機場。若將轉機時間一併計入，航程通常需要30至40小時，國人前往歐洲旅遊，航程要扣除3天，亦即12天的行程只能玩9天，南美洲則要扣去4天，可說是到了地球的另一端，伊瓜蘇瀑布跨阿根廷與巴西兩國邊境，阿根廷佔80%，剩餘歸巴西所有。

阿根廷伊瓜蘇國家公園

阿根廷「伊瓜蘇國家公園Iguazú National Park｣包含了80%的瀑布，公園面積不但較大，還設置更多種類的步道和觀景台，包括「上環步道 Upper Walk｣、「下環步道 Lower Walk｣以及終極朝聖目標「魔鬼咽喉 Devil’s Throat｣。每條步道系統提供獨特視角和感受，讓你從旁邊、上方、下方以及瀑布中心欣賞瀑布，帶來多樣化與沉浸式的體驗。遊客通常在阿根廷這一側會停留較多時間，巴西那一側畢竟只佔20%，園區較小，故觀賞時間較短。

若天候與水位允許，阿根廷側可搭短程渡船登上河中央的「聖馬丁島 San Martín Island｣，拍攝經典的瀑布照片。對於喜愛刺激的遊客，兩邊國家公園皆提供遊船體驗，會帶你直接穿越瀑布底部，以血肉之軀感受伊瓜蘇的神力，這是一個令人大量分泌腎上腺素的冒險，接下來，容我簡介園區。

▲俯瞰瀑布。

上環步道

遊客將沿著高架步道行走，這裡的觀景平台可讓你由瀑布上方俯瞰河流從懸崖上傾瀉而下的全景，非常適合捕捉瀑布的奔騰感，步道長約1.75公里，平坦易走，適合所有年齡層遊客，以輕鬆的步伐走完約需1至1.5小時。

下環步道：

下環的觀景平台設計巧妙，可在不同高度欣賞到瀑布的多重景觀，在幾乎觸手可及的距離，與澎湃水流的接觸更加親密和戲劇化，瀑布的轟鳴迴盪在空氣中，切記帶上防水相機或穿雨衣，因為你在步行時會被強烈的水霧覆蓋。步道長約1.4公里，其中包括階梯和陡坡，比上環步道具挑戰性，因此大約需要1.5至2小時，但能如此接近瀑布絕對值得。

魔鬼咽喉

魔鬼咽喉是伊瓜蘇瀑布的終極亮點，它是一個馬蹄形峽谷，幾條瀑布在此匯聚，每秒鐘1500立方米的水量，以雷霆萬鈞之勢轟然墜落82米深淵，聲響如雷鳴，25公里外可聞，水霧瀰漫在空氣中，陽光穿透水滴折射出彩虹，為磅礡駭人的奇景增添神聖感，觀景台緊鄰魔鬼咽喉邊緣，親臨此境令人對大自然的力量肅然起敬。

遊客必須先搭乘約20分鐘的「生態叢林火車｣，下車後再沿步道走1.1公里抵達魔鬼咽喉觀景台，包括賞景時間，往返大約需要1.5至2小時。

▲魔鬼咽喉。

巴西伊瓜蘇國家公園

巴西的「伊瓜蘇國家公園 Parque Nacional do Iguaçu｣雖然只擁有約20%的瀑布，但遊客得以從遠處一覽80%瀑布的開闊全景。

全景步道:

「全景步道 Trilha das Cataratas｣提供了壯麗的全景視角，沿途設有多個觀景台讓遊客從不同角度欣賞伊瓜蘇瀑布80%的樣貌。步道長1.2公里，你可以從這裡俯瞰整個瀑布系統，拍攝瀑布的全貌，巴西側因為園區小，且只有一條主要步道，所以人潮較阿根廷側擁擠。

魔鬼咽喉觀景平台：

巴西側的魔鬼咽喉觀景平台提供了一個獨特的視角，讓你能夠俯瞰這個瀑布最強勁的部分，感受其力量，建議至少花1小時來拍照和賞景。

鳥園：

巴西伊瓜蘇國家公園附近還有一個令人驚喜的「鳥園 Parque das Aves｣，這裡是南美洲最大的鳥類保護區之一。你可以在這裡看到巨嘴鳥、金剛鸚鵡等色彩繽紛的鳥兒自由飛翔在你周圍，建議安排1到2小時參觀。

▲輕易拍得瀑布全景。

巴西伊瓜蘇國家園區規劃跟配套比較完善，1.2公里的全景步道可直達魔鬼咽喉觀景台，健行難度低，還可讓遊客跟瀑布極度靠近，徹底濕身，建議待個2至3小時。

小孩才做選擇

一般如果時間允許，建議兩邊都去，因為各有千秋，相輔相成，奇景體驗更完整，持台灣護照持進入阿根廷或巴西，需申請簽證。阿根廷主要使用西班牙語，巴西則以葡萄牙語為主。事實上，無論你選阿根廷或巴西，都能感受到伊瓜蘇瀑布的威力，但如果時間有限，只能擇其一，推薦可以拍到瀑布全景的巴西；萬一只進阿根廷，下環步道則是優先選擇；如果實在太趕，許多遊客建議一定要搭船衝瀑布，畢竟被世界新七大自然奇景沖刷的經驗，彌足珍貴。

最佳旅行季節

伊瓜蘇瀑布坐落在亞熱帶，不同季節有不同風貌，事先瞭解當地氣候以及你想看見怎樣的風景，才不辜負你繞著地球跑。

雨季（12月至3月）：

雨季時，瀑布水量達全年最高峰，水流湍急，氣勢恢宏，不到1秒鐘可灌滿一座奧林匹克標準泳池，若想見識瀑布最浩瀚的一面，也就是奇景中的奇景，雨季是極佳的選擇。不過優點往往也是缺點，正因降雨頻繁，部分步道甚至可能暫時關閉，但換個角度，因水霧瀰漫，就算在乾季前往，一樣得穿雨衣防濕。12月和1月適逢北半球的聖誕或新年假期，所以雖是雨季，卻屬旺季。

乾季（4月至11月）：

乾季水量相對減少，此時瀑布輪廓分明，瀑布群中的每一條瀑布皆清晰可見。且氣候乾燥涼爽，陽光充足，適合戶外活動，可長時間健行和拍攝美景，缺點就是氣勢稍稍減弱，但瘦死的駱駝比馬大，它依然保有壯麗的姿態。

結論

雖然阿根廷側提供更親近瀑布的體驗，但巴西提供了遠觀瀑布全景的優勢，若有幸都去，兩種層次相輔相成，見樹又見林，讓你對伊瓜蘇瀑布之美有更全面的理解。

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