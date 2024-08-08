落難貴公子伊朗的顯赫家世！揭開波斯帝國神秘面紗　文明匯聚之地

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撰文攝影／致旅程、整理／實習記者黃亭詠

你和伊朗的距離，並沒有想像中遙遠，它的波斯貓、波斯地毯、開心果享譽全球，漢朝張騫通西域的目的地就在伊朗高原，凡是去過伊朗旅遊的人，都會說當地人民親切友善，如果人是最美的風景，伊朗絕對是最熱情好客的國度。

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陽光下最富裕的城市

阿契美尼德王朝在第三任國王大流士一世時期達到顛峰，為了讓訊息能在廣闊的國境內傳遞，築起一條「波斯御道」，以伊朗西北方的蘇薩為起點，跨越兩河流域，最遠達土耳其西邊愛琴海岸，快馬信使可在7天內飛馳2,700公里，此乃世上第一條高速公路。

▲波斯波利斯。

大流士不只打敗西方的馬其頓，還統一了語言、貨幣、度量衡、稅負制度、行政劃分，可謂文武雙全，一待國家穩固後，大流士野心勃勃地想在波斯波利斯打造一座足以向天下展現國威、炫耀財富的新都城，工程耗費了一世紀，光是排水、給水項目，就有兩萬名工人同時進行，而且人人有酬勞，絕不當奴工壓榨，波斯波利斯成為當時最壯觀的世界首都以及波斯帝國的財富中心，被形容為「太陽底下最富有的城市」。

▲伊朗唯一的聖火廟。

影響世界的波斯文學

居魯士大帝信仰瑣羅亞斯德教 ，又名祆(音同仙)教或拜火教，那是人類第一個一神論宗教，阿契美尼德滅亡約500年後，薩珊王朝國王將其定為國教，400年來慢慢滲入歐亞大陸的心靈，德國哲學家「尼采」的名著《查拉圖斯特拉如是說》指的查拉圖斯特拉就是瑣羅亞斯德的另一種音譯；英國天團Queen已故主唱Freddie Mercury全家都是虔誠的祆教信徒，而該教教義也影響了後世的基督教和伊斯蘭教的發展。

▲哈菲茲之墓。

或許是受到外族入侵所激發的愛國情操和悠久的文化傳統，九世紀下半葉，伊朗大力提倡波斯語詩文的創作，之後，波斯文學在蒙古人統治時期大放異彩，當時蒙古定都「色拉子」，正是巴勒維國王辦趴的地區，享譽世界的詩人「哈菲茲」和「薩迪」讓色拉子成為名符其實的「詩與玫瑰之城」，哈菲茲的詩集發行量僅次於古蘭經，其作品18世紀翻譯傳入歐洲，愛默生、梭羅、歌德、尼采、黑格爾等名家都受到他寫作技藝的影響。至於哈菲茲心目中的英雄薩迪，在波斯文學史上被尊稱為「語言巨匠」，他曾親眼目睹蒙古帝國屠城，因此作品核心充滿仁愛慈善的精神，他的名著《薔薇園》中的詩句被摘錄懸掛在紐約聯合國大廈的壁面上。

▲莫克清真寺。

▲光明王之墓。

伊斯法罕半天下

西元1501年，伊朗終於又迎來一次世界級巔峰，薩法維王朝開國君主收復大量失土，有望重現帝國榮光，因此又被稱作「第三波斯帝國｣，1598年，當時的國王「阿巴斯一世」決定遷都「伊斯法罕」，他傾注全力要打造出一座世界上最美麗的城市，清真寺、學校、公園、澡堂、驛站、市集、三十三孔橋、哈鳩橋等公共建設果然連歐洲人也嘆為觀止。

▲星期五清真寺。

▲三十三孔橋。

在杜拜、沙烏地阿拉伯看過非常巨大的清真寺，伊朗的規模雖然不及前兩者，但匠心獨具，奇幻異彩，絢爛奪目，彩釉磁磚、銘文書法、紋飾圖樣等每個小細節都精雕細琢，創造出震懾人心的視覺美學，可說是伊斯蘭世界之最，因此有句古諺「伊斯法罕半天下」，意指只要來到伊斯法罕，等於看盡了半個世界。伊瑪目廣場建築群，可說是伊朗17世紀輝煌歲月最生動的縮影，人口達60至100萬，是當時世界上最大的城市，你可以在伊斯法罕大巴札幾乎買到當時全球的商品。

▲伊瑪目廣場。

結論

以上只是透過門縫快速一瞥伊朗貴公子的家世，我們已不難想像他為什麼氣度雍容，他有輝煌的歷史、壯麗的文化作為脊柱，驕傲的民族認同感讓他昂首闊步，當他走進「波斯花園｣時，自然聯想起2500年前居魯士大帝依據瑣羅亞斯德教的崇拜要素：天、地、水、植物所設計出的天堂景象，目前全球有12座波斯花園列入世界遺產，其中9座在伊朗。

▲波斯花園。

又或是來到沙漠聖城「亞茲德｣，這兒除了有瑣羅亞斯德教永不熄滅的聖火廟，那讓人無法置信且仍在運作中的古代空調「風塔｣、地下冷藏室「冰倉｣以及能將高山水源引至數十公里外，在沙漠中灌溉出美麗的波斯花園的地底水利系統「坎兒井｣，無一不展現出先祖克服大自然惡劣環境的智慧。

▲古代空調系統「風塔」。

▲舒莎塔爾⽔利系統。

結論

所以，貴公子的本性到底是什麼？他就像一座宏偉的古城，被時間的風沙侵蝕，卻依然屹立不倒，縱然生活籠罩在現實的困窘下，但有一股力量始終存在他的魂魄中，這股力量源自於他的歷史、文化，更源於經歷大時代的跌宕起伏之後磨練出的堅韌和智慧。

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