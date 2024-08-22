摩洛哥旅行玩什麼！跳脫日韓進階地球玩家　探訪各種好萊塢取景地

以旅遊產業、各界職人及旅居海外華人的觀點，分享旅人見聞、景點推薦與異國生活日常，藉由文化衝擊的故事，開拓你的生命視野，走出自己的旅程。

撰文攝影／致旅程Cameron Wang、整理／實習記者黃亭詠

「每想你一次，天上飄落一粒沙，從此形成了撒哈拉。 by三毛」

選擇摩洛哥的旅人，也代表著你已跳脫熟悉的歐美日韓，是進階的地球玩家了，你打卡的照片將讓無數人驚艷，哇，這是哪裡、天啊你去了非洲，欸你住在「撒哈拉沙漠 Sahara Desert｣的豪華帳篷裡，騎駱駝看夕陽，還躺在沙漠看銀河。

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朋友們為什麼稱羨，因為你去的國度讓你成為特別的人，摩洛哥有豐富的地貌、傳統與現代並存的都會、歐洲與阿拉伯衝撞交融的文化景觀，充滿魔幻的色彩，要什麼景有什麼景，使它成為好萊塢團隊的最愛之一，從早期啟蒙名導「史蒂芬史匹柏｣走上電影之路的《阿拉伯的勞倫斯》到近二十餘年的《全面啟動》、《冰與火之歌：權力遊戲》、《不可能的任務：失控國度》、《007：惡魔四伏》、《美國狙擊手》皆讓全球觀眾感受到瑰麗壯闊的視覺奇觀。

▲坦吉爾。

當北非遇上法國

摩洛哥雖在非洲，但距離西班牙最近的地方只有14公里，從「丹吉爾市港 Port de Tanger Ville｣只需搭乘1小時渡輪即可踏上西班牙的「塔里法港 Tarifa ｣。事實上在1912~1956年，摩洛哥領土曾被西班牙、法國瓜分，因此至今仍有法式遺緒，官方語言是阿拉伯語，但法語可通，摩洛哥的菁英階層多數會把孩子送往法國留學，這也使得摩洛哥的政經民風有別於傳統回教國家。此外，由於人民99%信仰回教，因此比歐陸旅遊相對安全友善。

▲卡薩布蘭加。

最適合旅遊時節

你問摩洛哥有沒有很多大象、長頸鹿？並沒有，我就問你是不是住木柵動物園附近？同樣的，也別把非洲跟炎熱聯想在一起，摩洛哥緯度比台灣更北，大約在上海和南京之間，日夜溫差大，全年適合旅遊，唯獨6到8月太熱太曬，亞洲觀光客會怕，北歐人可喜歡死了，因為北歐的太陽就跟冰箱裡的燈泡一樣，他們來摩洛哥補足一年的維生素D。摩洛哥雨季為11 ~2月，但多是午後雷陣雨，一陣就過，不是特別嚴重的門檻。

▲拉巴特 。

四大皇城古都

前國王哈珊⼆世曾說：「摩洛哥像⼀棵⼤樹，根部深植在⾮洲⼟壤裡，枝葉卻呼吸著歐洲吹來的微⾵。」因此來到摩洛哥必訪四大皇城，飽覽歐⾮⽂化所釀出的獨特氛圍包括：

白色首都拉巴特

「拉巴特 Rabat｣是摩洛哥現任首都，同時也是一座歷史悠久的皇城。儘管在摩洛哥史上，拉巴特並未像其他皇城那樣長期處於中心地位，但其在20世紀成為摩洛哥的政治和行政中心後，結合了如「烏達亞城寨 Kasbah of the Udayas｣等歷史遺跡與新式建築，逐漸發展成為現代化都會。

▲菲斯。

藍色迷宮菲斯

「菲斯 Fes｣建於西元8世紀，是摩洛哥最古老的皇城之一，擁有9,400多條巷子，號稱全球最容易走丟的藍⾊迷宮。全城以保存完好的中世紀王宮和深厚的宗教傳統(126座清真寺)而聞名，是伊斯蘭文化的寶庫，該城還擁有金氏世界紀錄認證世界上最古老的大學「卡魯因大學 Al-Qarawiyyin｣，被譽為摩洛哥的精神和文化之都。

▲梅克尼斯。

黑色古都梅克尼斯

「梅克內斯Meknes｣是一座相對較小、較安靜的皇城，但它在摩洛哥歷史上佔有重要地位。17世紀被定為首都後，推動了大規模的建設計畫，使梅克內斯成為一座宏偉的城市。儘管規模不如另外三座皇城，但其宏偉的城門、宮殿以及世界文化遺產「呂比利斯｣依然值得探索。

▲馬拉喀什。

紅色大城馬拉喀什

「馬拉喀什 Marrakesh」建於11世紀，因其建築大多採用褚紅色沙岩建造，故被稱紅城。以前穿越撒哈拉沙漠的駱駝商隊進⼊城內時，感覺進入天堂而被譽為上帝的故鄉。馬拉喀什以歷史悠久的宮殿及其熱鬧的心臟地帶「德吉瑪廣場 Djemaa El-Fna｣聞名，旅人可以在這裡觀賞街頭表演、小販叫賣、美食攤位和當地工藝品，愈夜愈精彩，⼜稱「不眠廣場」。許多音樂節和藝術展覽在此舉行，是摩洛哥最具活力和色彩的城市之一。

▲舍夫沙萬山城。

藍色之城舍夫沙萬

「舍夫沙萬舊城區 Medina Of Chefchaouen｣這座藍色山城建於1471年，蜿蜒的巷道依⼭⽽建，居民⽣活依然維持傳統，由於街道建築大多漆上藍色，彷彿誤入地中海小城，⾵格獨特。建議最好早起，趁商店還沒營業前，在⼩鎮悠哉打卡取景，肯定會獲得意想不到的驚喜。

間諜之城-卡薩布蘭加

《北非諜影 Casablanca》以摩洛哥最大港口城市「卡薩布蘭加 Casablanca｣為故事背景，電影於1942年11月26日在紐約首映，叫好叫座，巧合的是盟軍恰好在首映前一周奪下卡薩布蘭加。該片至今仍名列美國電影學會(AFI)世界百大經典的第三名，雖然沒有任何一幕在當地攝製，但卻打響此城知名度並帶來深遠的影響，卡薩布蘭加在二戰期間確為各國間諜活躍之地，增添了它的神祕感，想體驗老片場景不妨前往「瑞克咖啡廳Rick's Cafe｣。

▲卡薩布蘭加最知名海上清真寺。

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