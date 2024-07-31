高雄人開涮！身分證有「E、S」　尬鍋炒雞單人套餐88折

▲王品集團旗下台式潮鍋「尬鍋」8月進軍高雄。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

王品集團旗下台式潮鍋「尬鍋」7月插旗嘉義，8月再進軍高雄，並推出多重優惠，8月6日至8月31日到富民店用餐，身分證字號英文字母為「E」或「S」，炒雞單人系列套餐享88折優惠。

尬鍋主打濃郁醇厚的台式湯頭火鍋，有剝皮辣椒雞湯火鍋、金銀蒜頭雞湯火鍋、辣G麻辣雞湯火鍋、酒香薑煸麻油雞湯火鍋，以及經典石頭火鍋，個人鍋298元起。除了經典石頭火鍋之外，其他4種雞鍋都還能搭牛豬雞及海鮮，消費者可以根據個人喜好任意搭配肉類。

▲金銀蒜頭蛤蠣雞湯火鍋。（圖／記者黃士原攝）

尬鍋高雄富民店8月進駐裕誠商圈，是品牌第5家分店。慶祝開幕，8月6日至8月31日祭出多重優惠寵粉，第一重：到高雄富民店用餐，身分證字號英文字母為「E」或「S」民眾，到店消費炒雞單人系列套餐，享88折優惠。

第二重：姓名中含「尬」或讀音有「ㄍㄚˋ」，品牌招待炒雞系列火鍋一客。第三重：下載王品瘋美食APP，即刻領取8月尬鍋來換禮物美食券，內用兩客套餐享限定美食炸物拼盤一份。

▲聚南京東店裝修重新開幕，點兩客主餐，現領好禮7選1。（圖／王品提供）

「聚」創始店南京東店裝修重新開幕，8月1日至8月31日，點用兩客主餐，可獲得好禮7選1加菜，大吃板腱牛、雪花豬、鮮蝦或蛤蜊。憑瘋美食消費還可以抽價值上萬元的旅遊票券。

▲上菜片皮鴨專賣店高雄夢時代店7月26日正式開幕。（圖／漢來美食提供）

另外，漢來美食旗下「上菜片皮鴨專賣店」繼開出桃園店、竹北店之後，終於回到高雄展店，南部第一家正式進駐夢時代購物中心，品牌同時祭出多重優惠，8月3日前，姓名同音餐廳名稱1字，吃合菜享8折優惠，8月4日至9月30日，戴禮帽與店門口LOGO紳士鴨合照上傳IG限時動態，就送麻辣鴨翅或麻辣鴨血豆腐一份。

「上菜」主打一鴨多吃，並加入了許多新式菜色與創意料理，招牌櫻桃片皮鴨選用宜蘭櫻桃鴨，每隻重達2.8公斤，主廚先以秘製鴨鹽、八角、香葉等數十種中藥材醃入味後，在外皮淋上由麥芽糖及醋調製的鴨水，經吊掛風乾8到10小時，最後以傳統港式掛爐法烤上1個小時，造就出外皮酥脆、鴨肉多汁的美味烤鴨。