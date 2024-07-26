錢都南台灣首家直營！高雄鳳山店今開幕「連3天全品項5折」

▲錢都高雄鳳山店今開幕「連3天全品項5折」。（圖／錢都提供）

記者黃士原／台北報導

擁有國民火鍋之稱的「錢都日式涮涮鍋」 首度到南台灣開設直營店，選址於高雄鳳山的文衡路，今日正式與南台灣民眾見面，開幕連3天全品項5折，還有機會抽中機車、iPhone15手機等大獎。

錢都日式涮涮鍋高雄鳳山文衡店提供多樣化的主鍋選擇，湯頭首推熱賣28年的昆布柴魚湯頭，其他還有麻辣湯頭、藥膳湯頭、壽喜燒湯頭、酸菜鍋底、韓式泡菜鍋底、起司牛奶鍋底、經典爆香鍋等，以及開幕前3日、每日限量50鍋的可可椰子雞鍋，點餐即贈送一顆去殼的清涼椰子。

▲高雄鳳山店開幕前3日、每日限量50鍋的可可椰子雞鍋，點餐即贈送一顆去殼的清涼椰子。（圖／錢都提供）

此外，錢都的冰品、飲品自助吧也是無限供應，店內提供大家記憶中清涼解渴的「開喜烏龍茶」、來自台灣農林特選紅茶製成的「仙女奶茶」，以及選用新鮮多汁台灣芒果加上冰沙攪打的「大苑子」芒果冰沙。

慶開幕，錢都高雄鳳山文衡店今日起連3天，全店全品項享有5折優惠，開鍋還可參加抽獎活動，獎項包括三陽機車、iPhone 15手機等，總獎額超過15萬元。

▲7月27日起至8月31日，肉多多全台門市2人同行用餐，說出通關密語送肉蛋糕。（圖／樂多多集團提供）

另外，樂多多集團旗下肉多多火鍋7月27日插旗香港銅鑼灣商圈，歡慶新店開幕，7月27日起至8月31日，全台門市2人同行用餐，說出通關密語「香港開幕大放送」，加贈「肉蛋糕」1份。