拜訪曼徹斯特3大必訪景點！重回大屠殺廣場　穿梭唐人街跟同志區

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撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者邵筱鈞

曼徹斯特不像倫敦、約克有悠久的歷史以及古色古香的歷史建築，是個於近代崛起、以工商業為主的城市，市區的景點與前面兩個城市相比遜色不少，但還是有一些值得造訪的地點，包含這篇文章介紹的聖彼得廣場、Sackville Gardens與Castlefield。

聖彼得廣場是曼徹斯特市中心的大眾運輸中樞

說是最重要的廣場也不為過，附近有市政廳以及阿爾伯特廣場；Sackville Gardens是個小公園、稱不上是必去景點，不過有艾倫．圖靈的雕像，Castlefield對遊客來說可能沒沒無聞，這篇遊記會根據這樣的順序來介紹這3個景點，是很單純的散步行程，沒有太多室內展場或博物館。

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聖彼得廣場

大多數的歐洲城市都有核心廣場，曼徹斯特也不例外，這廣場就是聖彼得廣場（St. Peter’s Square），周遭有曼徹斯特中央圖書館、曼徹斯特市政廳、米德蘭酒店（The Midland Hotel），還有紀念而一戰跟二戰犧牲將士的紀念碑－Manchester Cenotaph，也是市中心最重要的路面電車站、有多條路線交匯。

▲Manchester Cenotaph

▲曼徹斯特中央圖書館

科學愛好者、唐人街還有同志區

聖彼得廣場的東北方不遠處就是曼徹斯特美術館，再往東步行約10分鐘可到Sackville Gardens，那邊是電腦科學愛好者必訪之地，因為有圖靈雕像，途中還會經過曼徹斯特的唐人街跟同志區！由廣場往西走約5分鐘就是阿爾伯特廣場（Manchester Albert Square），也是曼徹斯特必去景點，市中心最宏偉的古典建築－曼徹斯特市政廳就在那邊，但我剛好遇到整修期。由市政廳再往西走就能到約翰．萊蘭茲圖書館、人民歷史博物館等等，這兩個都是還不錯的曼徹斯特景點。

▲十字架是象徵聖彼得教堂的舊址，目前已不存在。

電車遍佈方便抵達廣場

如果由廣場往北沿著Mosley St徐步而行就會到另一個廣場：皮卡迪利花園（Piccadilly Gardens），那邊附近有市場廣場，也是非常熱鬧的區域，許多路面電車都會行經那邊，方便度不下於聖彼得廣場。若想在附近找間傳統英國酒館用餐，可以考慮The Waterhouse – JD Wetherspoon，裡面的氛圍頗輕鬆，鄰桌的人還會指點如何點餐，蠻親切的。聖彼得廣場附近也有釀酒狗（BrewDog）的餐廳，本次也有去，但比較推薦到傳統的英式酒館體驗一下。

▲廣場的電車站有不少讓人困惑的月台。

聖彼得廣場遊覽心得

雖說聖彼得廣場本身非常現代化，甚至可以說是沒啥特色，它在英國歷史是佔有一席之地的，1819年惡名昭彰的大屠殺－彼得盧大屠殺便是於此爆發，造成18人死亡、600至700人受傷。這個官民之間的衝突肇因於英國百姓對拿破崙戰爭後的生活極其不滿，要求政府調整農經方面的政策並進一步改革公民的投票權。

▲曼徹斯特隨處可見的蜜蜂，象徵這城市由辛勤工作的勞動階級組成。

米德蘭酒店（The Midland Hotel）

米德蘭酒店（The Midland Hotel），這間高級飯店是車迷必去的曼徹斯特景點，勞斯萊斯（Rolls-Royce）兩位創辦人正是於此會面討論公司成立事宜，入口處還有擺放一台勞斯萊斯，可以過去拍拍照，會知道這個是參加郊區一日遊時導遊介紹的。

▲米德蘭酒店。

▲勞斯萊斯。

曼徹斯特市政廳

曼徹斯特市政廳位於聖彼得廣場南邊的阿爾伯特廣場，是一棟於19世紀末期落成的哥德樣式建築。這棟建築超級典雅、是曼徹斯特地標，預計整修到2024年，所以我沒看到它的全貌，造訪曼徹斯特時可以過去走走，附近的某個小廣場還有一尊林肯雕像。

▲步行到市政廳的路上。



▲右邊是整修中的市政廳。

▲曼徹斯特19世紀知名的主教：James Fraser。

▲William E. Gladstone，19世紀的英國首相。



▲林肯。



▲阿爾伯特廣場附近的街景。



Sackville Gardens

介於皮卡迪利車站跟聖彼得廣場間的Sackville Gardens位於曼徹斯特大學旁邊，以艾倫．圖靈（Alan Turing）的雕像而廣為人知。艾倫．圖靈就是《模仿遊戲》的主角、現代計算機之父，戰後於曼徹斯特大學從事相關研究。這雕像於2001年落成，為的是向艾倫．圖靈致敬，手持的蘋果除了象徵知識，也代表禁忌之愛。

圖靈是早期LQBT的代表性人物

因性傾向不見容於當時社會導致戰後發展非常不得志，最後自殺（吃了含氰化物的蘋果），直到2009年英國政府才為當時對圖靈的惡劣行徑而道歉。對一個從事數位行銷的人來說，來跟圖靈雕像拍拍照也是跟他致意或道謝吧，他對計算機領域的貢獻毫無疑問是近代科技發展的基石，很難想像沒有圖靈的世界。

▲艾倫．圖靈。



▲Sackville Gardens。



▲50英鎊鈔票上的那位就是圖靈。



▲往Sackville Gardens的路上，是曼徹斯特知名的同志區。



▲彩虹旗。



Castlefiled

位於曼徹斯特西南方的Castlefiled是我無意發現的曼徹斯特景點，一開始是在Google Maps上看到，後來在英文旅遊書上覺得很眼熟，進而發現原來它就是我看到的Google Maps照片的所在區域。這邊算是見證了曼徹斯特的發展，久遠之前羅馬人便是在此定居，18－19世紀工業革命風起雲湧時，英國第一條工業化運河或世界第一條跨城客用火車運輸路線的終點站都在這邊，可見其歷史地位之高。

這區域是我超愛的曼徹斯特景點，遊客不多，推薦早晨造訪，可以好好欣賞優雅的紅磚倉庫，搭配運河的倒影甚是優美，到曼徹斯特自由行千萬別錯過了。要到這邊蠻簡單的，有路面電車 & 火車站：Deansgate，班次很密集，如果由聖彼得廣場步行到這邊約15分鐘、不算太遠。

▲往Deansgate的路上。

▲這排建築很特別。

▲左邊是Deansgate火車站。



▲由Deansgate路面電車站拍的，中間有尖塔的建築是重要拍照標的。



紅磚倉庫＆鐵道 攝影倒影控必拍

這邊有兩個區域可以閒晃，第一個是Merchant’s Bridge周遭，附近有不少紅磚倉庫與鐵道，天晴時是倒影控的天堂，在附近隨意走走拍拍就待了快1.5小時，即使不拍照，沿著運河旁邊的人行道散步也很愜意。 另一個推薦拍照的地方不太好找，可以定位在這個地點，由Deansgate走過來約5分鐘，概略位置是途中有個不起眼的階梯能下到運河河畔，錯過的話就要稍微繞一下路。我來Castlefield的本意就是要到這邊拍照，但實在太難找了，第一次造訪後仔細研究Google Maps才找到。

▲這區建築的懷舊氛圍很濃厚。



▲由下面的步道可走到Merchant’s Bridge。



▲前面提到的步道。



高聳樓塔成打卡標的

這邊拍照的主體是高聳的塔樓，搭配旁邊有點斑駁的人行橋梁以及水面倒影，很有懷舊氛圍。方向是由西往東拍、下午來比較好，但太晚來沒陽光！至於前面提到的Merchant’s Bridge，比較好的角度是由東往西拍、早上光線比較好，請自行抉擇。

▲往回看。



▲Merchant’s Bridge。



▲另一個角度。



▲附近的軌道還有在利用。



▲附近的公園綠地。



▲Merchant’s Bridge。



▲很愛這裡的構圖，根本倒影控天堂。



▲時間不多的話走到前面的橋即可。



▲由前面那座橋往回拍。



▲古羅馬城牆。



▲意味不明的雕刻。



心得

雖然曼徹斯特市中心偏無聊，待一天半就算極限了，不過Castlefield是我超愛的英國市區景觀，滿滿的紅磚建築與懷舊氛圍，搭配一點點的衰敗氣息，非常吸引人，至於其他區域，就是旅遊必經之地！

▲曼徹斯特景色。



▲曼徹斯特景色更廣的角度。



▲高一點的角度，就是大馬路旁的人行道，前面兩張在運河旁的人行道拍的。



▲這裡白天容易逆光。



＊旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格、FB

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