墨爾本公園漫遊！直擊澳網公開賽場地　散步到亞拉河岸越晚越美

"Hi, 我是Leo、旅遊部落格Travel with Leo的經營者，旅行足跡遍及德國、奧地利、荷蘭、法國、澳洲等九國，超過70個城市，歡迎來到我在ETtoday旅遊雲的小天地，與我一起探索歐洲與澳洲的點滴。

▲墨爾本公園地帶漫遊，墨爾本戰爭紀念館、墨爾本皇家植物園、墨爾本公園。

撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者黃亭詠

墨爾本是名副其實的花園城市，市區北邊首推皇家展覽館所在的卡爾頓公園跟附近的斐茲洛伊花園，南邊就是本文介紹的墨爾本皇家植物園。這邊的路線是由墨爾本戰爭紀念館開始，途經墨爾本皇家植物園、亞拉河沿岸回到聯邦廣場，會順帶介紹澳洲公開賽的場地，墨爾本公園。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

墨爾本戰爭紀念館

▲宏偉的墨爾本戰爭紀念館外觀。

澳洲大城都有戰爭紀念館

初衷是紀念在第一次大戰時於土耳其加里波利之戰犧牲的紐澳軍團，於1934年完工的戰爭紀念館位於皇家植物園南側，由南岸走過去約1公里，搭路面電車約7分鐘。戰爭紀念館參觀時間大約半小時，地下層是遊客中心，擺放許多勳章、軍服等等，就是中規中矩的戰爭博物館，旁邊也是有永不熄滅之火搭配國殤的石雕，上層是紀念館另一個區域，設置了一個象徵父子軍人的紀念物。

▲這邊用的建材都很高級，由澳洲當地開採的。

▲這建築樣式很像希臘神殿。

外觀很有看頭

樣式是模仿希臘樣式的新古典主義，用神殿的外觀營造犧牲、神聖的氛圍，四周還有象徵和平、正義、愛國主義和犧牲的雕刻，參觀完就可前進旁邊的墨爾本皇家植物園。

▲遊客中心的入口。

▲超多紐澳軍團相關的徽章。

▲有擺放不少戰爭相關文物。

墨爾本皇家植物園

墨爾本皇家植物園在戰爭紀念館旁邊，占地廣大、約36公頃，長約2公里、寬1公里，雖然很適合散步，但是夏天要記得帶水，位於市中心周遭，若跟朋友一起出遊，很推薦在這邊野餐。

▲靠近戰爭紀念館的出入口附近。

▲澳洲很常見的花。

▲Ornamental Lake，周遭有販賣部。

▲Ornamental Lake周遭的野餐區。

Melbourne Park

墨爾本兩大知名賽事是F1跟四大網球公開賽中的澳洲公開賽（Australian Open），而澳洲公開賽正是在亞拉河岸的墨爾本公園舉辦，主要場地是Rod Laver Arena。跟全球其他知名運動場館一樣，墨爾本公園也提供導覽服務，大體上就是可以探索禁止觀賽者造訪的私人區域、看看球員休息室、更衣室、球員交誼廳跟媒體室等等。

亞拉河岸散步：

既然都到皇家植物園了，不妨沿著亞拉河岸漫步回到聯邦廣場，是我非常推薦的散步路線。比起人來人往的南岸，這邊遊客少多了，沿途有不少慢跑運動的居民或者練習划船的運動員，而且能用另一個角度欣賞Prince Bridge跟Flinders Street Station。由皇家植物園走到對岸有很多橋，遠一點的是Morell Bridge（1.5公里），比較近的是Swan Street Bridge（2公里）。

▲遠方的Flinders Street Station。



▲這區域非常適合散步耍廢。

▲亞拉河上大大小小的船也不少。

▲沿途都這種景色，可以體會澳洲慵懶的風情，在南岸那邊就無法了。

▲終點聯邦廣場，夜景比較好看。

行程路線圖

點這個連結可以開啟我整理的Google Map路線圖，全程約4公里，由市區到戰爭紀念館可以選擇搭路面電車。

心得

雖然墨爾本的旅遊重點其實是郊區，市中心花個兩三天都差不多了，這一篇介紹的市區南邊花園與河岸景點還是我非常推薦的墨爾本行程，能以不同的角度與路線周遊於墨爾本的廣大綠地、盡情享受它的悠閒，有空檔的話還可以朝聖網球四大公開賽之一的主場館。

＊旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格、FB

【你可能也想看】

►玩奧地利薩爾斯堡！溫特山「纜車半日遊」攻略 同場加映鷹巢之旅

►斯圖加特舊城區自由行！老王宮看統治者收藏、白酒配蛋糕是經典

►京都近郊賞櫻！「八幡市背割堤」櫻花隧道下野餐 交通攻略一次看