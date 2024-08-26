打卡澎湖絕美咖啡館！藏身超隱密森林小徑內、旁邊就是夢幻海景

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者張宜樺

及林春咖啡館座落隱密低調的森林小徑裡，文青風的建築，旁邊居然是夢幻的林投公園海灘，來及林春咖啡館，可以喝咖啡、吃糕點加望海景，還能玩拍老樹鞦韆，漫步金色沙灘踩水看牛奶海，來這下午茶好放鬆，也能順遊附近的隘門沙灘唷！

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交通資訊

玩澎湖當然要到海邊沙灘去走走看海呀！這次玩澎湖天氣超好，我們也帶ZAQ寶去看海，午後我們安排來到號稱澎湖最美的及林春咖啡館，及林春咖啡館位在澎湖湖西鄉，旁邊是林投公園沙灘，開車騎車導航地標即達，可臨停附近停車場，穿過樹林步道就能抵達及林春咖啡館囉！

漫步樹林有遮陰，夏天也不會曬，沿途還能聽海聲，還有花草盆栽很放鬆，通過樹林就能看到一間文青風的白色建築，咖啡館的周圍也有規劃陽傘座位區，讓咖啡館整體的空間感覺又更大了呢！

座位空間環境

及林春咖啡館有室內冷氣座位區，也有戶外海景第一排的搖滾區，採自由選位入座，拿菜單再到櫃台結帳即可，當日澎湖天氣超熱，滿分本想坐室內，但室內客滿，滿分最後選擇戶外看海區。

及林春咖啡館的外觀佈景很美很有特色，換個角度欣賞，被叢林包圍，很像童話樹屋，重點是，旁邊就是黃金海灘，能欣賞遼闊大海。

無敵海景

海景太迷人，滿分在等餐的時間，也迫不及待帶ZAQ寶去走沙灘踩水，當日天氣好到不行，藍天、白雲還有蔚藍大海，再搭配金色沙灘及療癒的浪花牛奶海，隨便按快門都是美圖一幅。

天氣很熱，但海水很冰涼，來這裡踩水看海，絕對是身心舒暢。林投公園海灘也是熱門的看海約會景點，沒有到及林春咖啡館消費，也能來走走。

沖腳區

來海邊踩水玩沙，用髒衣褲不擔心，公園旁邊有洗手間和沖洗區，滿分覺得好加分，當然能自備衣物會更讚！

結語

看海踩水玩沙，也成為來及林春咖啡館必體驗行程，消耗體力後，再來品嚐美味下午茶更加分，當天滿分點了咖啡、牛奶、蛋糕和烤麵包，整體味道都不錯，現烤法國麵包好香好好吃。及林春咖啡館裡也有規劃二樓洗手間，室內空間不大，還有販售文創藝品，有興趣的朋友，也可以參考看看。

滿分一家當天在及林春咖啡館玩得很開心，雖說大多時間都是一家人在沙灘看海踩水，但美麗的金色沙灘搭配文青風咖啡館就是有特色，咖啡館旁還有設計老樹鞦韆，歡迎拍照打卡，滿分當天也有收錄美圖，澎湖最美咖啡館推薦給大家囉！





菜單MENU

及林春咖啡館菜單品項豐富多樣化，主要提供單點咖啡、義式咖啡、各式茶特調、氣泡飲，也有早午輕食、沙拉、糕點和冰淇淋，畫單後，再到櫃台點餐拿號碼牌就可以囉。

及林春咖啡館

地址：澎湖縣湖西鄉1－3號

電話：06－992－3639

營業時間：10：00－19：00

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