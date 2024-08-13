開箱47樓風格料理餐酒館！海膽蟹肉起司餃、鮭魚威靈頓極緻誘人

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者柯珮萱

位於微風信義47樓的SEA TO SKY，以高空美景和風格料理餐酒館著稱，是台北人聚餐約會的浪漫首選，而今年8月由新任行政主廚推出的主題新菜「盛夏海藏」，以結合時令海鮮與當季蔬果做結合，除了私房肉類主餐之外其它皆以海鮮為主角，一次推出20道精彩美饌，讓8月的七夕盛夏有個一飽口福的極佳好去處。

這回品嚐了幾道特色精華料理

像是驚豔的鮭魚威靈頓與地中海香料烤魚，誘人的海膽蟹肉起司餃與龍蝦細扁麵等，都是品嚐之後令人回味再三且視覺一流的美味佳餚。

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▲餐廳本身相鄰捷運市政府站，只需3分鐘的步程再轉搭高樓層電梯即達SEA TO SKY（靠窗位超美）。

造訪數次，本身採天空海洋色系為主要特色，環境簡潔明亮而且服務相當到位，白天與夜晚皆有不同的視覺饗宴，很適合來此與三五好友聚餐或是單人獨酌，將台北美景盡收眼底。

新任行政主廚單淳義 Peter所製作的料理特色

在於專注於食材的原味，運用熟成、醃漬、煙燻等多元技法提升滋味，強調「物盡其用」的烹飪理念，將其他可食用部位善加利用，例如運用骨、皮和內臟在高湯和醬汁的製作，更能突顯與烘托食材本身的特色。

挑選夏季時令海鮮如淡菜、石斑、海膽及章魚，搭配當季蔬果如芒果、蓮藕、百合和南瓜，以經典的地中海菜式呈現，並運用跨國界的料理手法，融合日式調味，搭配清新爽口的酸甜醬料，使用不同製法的酸味，如發酵及水果的自然酸度，層疊出既輕盈又飽滿的風味結構，為盛夏帶來一抹涼爽與驚喜，創造出料理的美味方程式。

菜單介紹

此次推出的20多道料理都很精彩，從經典海鮮、沙拉和湯、前菜飯類與主餐甜點都有不同的演繹，另外還有豐富的招牌午間套餐，白天消費約在千元出頭，而晚上則是兩至三千元左右。

烏魚子鹹蛋黃醬 （入座免費提供，如需續加每份360元）

嚴選香氣充足、質地鬆軟的台農57號地瓜，經爐烤後壓製成綿密泥狀，再加入鹹蛋黃和奶油拌勻，過篩細緻處理後，放入氮氣瓶中製成蓬鬆的鹹甜抹醬，口感滑順細膩。撒上經烤香烘乾後研磨而成的烏魚子粉，增添濃郁脂香和海味。

品嚐心得

酥烤麵包本身搭配綿密的烏魚子鹹蛋黃醬真是一絕，不同於一般的馬鈴薯滋味，選用本土地瓜更具甜度層次，而且搭烏魚子的香氣和酸種麵包相互幫襯，讓人胃口大開。

▲搭配自製蜂蜜酸種裸麥麵包，其外皮硬脆質地紮實，與絲滑的鹹蛋黃抹醬形成絕妙搭配，入口時如海風吹拂般，開啟一趟味覺上的海洋之旅。

蟹肉甜甜圈 520元

迷你甜甜圈造型可愛吸睛，使用細緻扎實的馬里蘭蟹腿肉，加入紫蘇、洋蔥和蝦夷蔥調味，並融入葛瑞爾起司添加香甜奶味，外層包裹杜蘭小麥麵衣後油炸至酥脆，搭配香氣濃郁的紫蘇美乃滋，上方點綴著花朵造型的醃漬青蘋果和色彩鮮艷的拇指檸檬果肉，猶如繽紛的夏日花園，咬下一口彷彿海浪拍打著味蕾。

品嚐心得

精緻小巧的蟹肉甜甜圈擺放在如木盒中看起來相當地漂亮，本身口感外鬆內軟而且嚐起來清淡柔和，淡雅的蔬果搭配入口後感受更加豐富，是道賞心悅目又好吃的前菜小點。

馬祖淡菜 520元

夏季盛產的馬祖淡菜肥美脆口，蒸煮後以直火炭烤增添煙熏香氣，搭配北非經典料理夏卡蘇卡番茄紅醬，將淡菜湯汁中加入多種香料和蔬菜，並選用三種番茄來增添酸甜層次，與法國白豆一同慢火燉煮至軟硬適中，清甜酸爽的燉菜醬汁襯托出淡菜的鮮美，白豆的口感帶來驚喜。

品嚐心得

已經許久未嚐到如此絕妙的淡菜料理，不同於多數以蒸煮或燴燒的方式，以烘烤帶出來的美味融合蔬菜香料湯汁的特色，品嚐時可以感受那軟嫩卻帶有酸甜香的美好感受。

龍蝦細扁麵 1,880元

將胭脂蝦、龍蝦殼與豐富蔬菜熬煮成濃郁高湯，再加入大量櫻桃番茄，以小火慢煮釋放自然酸甜滋味，將細扁麵與醬汁充分拌炒至入味，並加入乾辣椒與油封蒜頭提升辛香層次，搭配整隻新鮮龍蝦直火炭烤，肉質飽滿且彈牙，每一口皆充滿海洋的鮮美。

▲上桌後現刨義大利帕馬森起司，增添鹹香奶味，麵條軟硬適中的口感與風味鮮甜的尾韻令人著迷不已。

品嚐心得

不同於多數的龍蝦細扁麵，選用的龍蝦風味較細緻，而且帶有微酸醬汁纏繞不會膩口的細扁麵，給人很深刻的印象，現刨的起司除了增添儀式感，也讓麵體多了份不同的風味。

海膽蟹肉起司餃 1,680元

傳統手工義大利麵餃包入馬里蘭蟹腿肉和綿密的瑞可塔起司，以肉豆蔻、檸檬皮和香料調味，蟹肉的細緻口感與奶香達到完美平衡，以核桃奶油煨煮麵餃，讓其吸附濃郁醬汁，最後覆蓋上豐盈的日本海膽與炸鼠尾草提味，每一口都在探索海洋的鮮美，豐富的味道讓人回味無窮。

品嚐心得

結合傳統與創新的海膽蟹肉起司餃屬於和洋混搭的感覺，本身嚐起來不單可以感受到海鮮食材應具的屬性，而且調味上融入義式歐風的特點，兩者呈現豪華美麗的相遇。

地中海香料烤魚 2,880元

以創新的方式呈現傳統地中海烤魚，將全魚去除骨頭與內臟，以鹽醃豬背脂、風乾番茄、香料與各式海鮮為內餡，保持全魚立體外型，置於杉木上慢火爐烤，精心控制溫度和時間，讓木質香氣伴隨熱度慢慢滲入魚肉中心，烤至外皮金黃酥香，內部鮮嫩多汁。





▲服務人員將於桌邊服務取下珍貴的兩頰肉與魚下巴以品嚐原味，魚身部分因已去骨填餡，可輕易分切成魚排，適合三至四人分享。

▲最後淋上由魚骨、魚內臟與蔬菜熬製的馥郁番紅花醬汁，搭配時令蔬菜和手工麵疙瘩，風味與口感層次豐富，讓人欲罷不能。

品嚐心得

以繁複工序製作的烤魚本身結合多樣食材融入其中，保持完整的外觀卻能留下精華風味在其中，分切成塊的魚排與帶有歐亞特色的醬汁，如豆腐般的軟綿讓人讚不絕口。

鮭魚威靈頓 3,280元 （須提前預訂）

貝殼造型的鮭魚威靈頓是獻給賓客的深海寶藏，手工製作的派皮包裹著野菇泥與鮭魚菲力，底層加入由魚、蝦和章魚製成的海鮮慕斯，增添濕潤口感，天然的海洋鹹味堆砌出鮮美層次，威靈頓做工繁複且需精準的火候控制，方能完美上桌，特別以寶箱盛裝登場，於箱中灌入炙燒蘋果木與龍眼木的煙霧，開箱後香氣四溢，餐點在裊裊煙霧中現身，戲劇性十足。

▲搭配由鮭魚和鯛魚骨為基底熬製而成的香檳醬，其微酸清新的奶油風味與鮭魚相得益彰。

▲醬汁中的鮭魚卵更是畫龍點睛，整道菜結合了視覺、嗅覺、味覺的三重享受。

品嚐心得

與眾不同的鮭魚威靈頓是我首次品嚐的美味，魚肉保持極佳的彈性而且與派皮的味道跳脫傳統的認知，吸睛的煙霧以海貝盛裝在寶箱裡相當有趣，是很有意思的海味排餐料理。

甜點

最後以巨大藍絲絨蛋糕搭配咖啡茶飲做結尾，本身也是向S&W的經典人氣巨大巧克力蛋糕致敬之作，本身以藍莓口味為主軸配合天然梔子花創造出的絲絨藍，搭佐濃郁白色鮮奶油乳酪醬，讓近似磅蛋糕的口感呈現濃郁香甜的海洋氣息。

整體心得

這次享用的美食真的讓人十分地滿足，不單是在視覺性與豐富性都相較以往更加提升許多，而且味道也符合現代人的養生原則，價格與很匹配現場的環境與食材的內涵，足可見到新主廚Peter的用心，很值得造訪盡情大快朵頤。

SEA TO SKY

地址：台北市信義區忠孝東路五段68號47F

電話：02－2758－1116

時間：平日11：30－15：00／17：30－22：30（周五至24：00），周末11：30－24：00（周日至22：00）

Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。

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