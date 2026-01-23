讀心般的貼心服務！台中奢華住宿開箱　精緻午茶＋米其林粵菜盛宴

撰文攝影／Ean部落閣、整理／實習記者陳莉玟

五個月前首次入住「臺中勤美洲際」，留下極佳印象，但行程緊湊，像是一樓大廳的葉與藤酒吧只能匆匆路過、最高人氣的粵菜餐廳明娟樓更是一位難求。旅行就是如此，未竟的遺憾成為再訪的最佳動力！這次因為 MINI 聯名住房專案，我再度走進草悟道旁的勤美洲際，特地將行程拉長至三天兩夜，只為放慢節奏，好好補上上回錯過的角落。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲旅行的驚喜，往往藏在上一趟錯過的遺憾裡，正如這次重返勤美洲際，終於等來明娟樓的壓軸滋味。

▲一場旅行，不只是路途與風景，也是餐桌上層層堆疊的回憶與款待。

▲有些風景不必奔波，坐在餐桌旁，就能感受到旅行與生活交會的美好。

葉與藤酒吧

「葉與藤（Leaves and Vines）」這個名字，初聽就覺得浪漫。茶的「葉」，葡萄酒的「藤」，交織成午後最優雅的時光。走進酒吧，空間氛圍與名稱相得益彰：挑高大廳引入自然光，窗外是草悟道綠意，室內則以金色細節妝點，營造出奢華卻優雅的氛圍。

▲葉與藤酒吧以挑高空間引入自然光，映襯草悟道的綠意，金色細節與深藍傢俱交織出優雅氛圍。

▲在陽光下舉杯，讓茶與酒的交會化為旅程裡的悠閒時光。

洲際經典下午茶

傳統三層塔緩緩推上桌，宛如揭開一場小型甜點展演。馬卡龍、水果塔、慕斯與手工小點，一層層堆疊出繽紛的夏日心情。更讓人驚喜的是，服務人員會推來主廚甜點車，讓客人再挑選一款額外小點，這份「加碼」帶來的不只是味覺滿足，更是一種「被款待」的幸福。

▲宛如珠寶櫃般的三層塔上桌，每一層都藏著小驚喜，搭配茶香與窗外的綠意，這就是勤美洲際最經典的午後款待。

▲主廚甜點車緩緩推到桌邊，再挑一款額外的點心，驚喜！

▲小巧卻精緻的甜點，從視覺到味覺都療癒。

金萱烏龍冰淇淋×烏龍甜桃×冷萃茶

第二套以茶為主角，金萱烏龍冰淇淋、烏龍甜桃冷萃茶，以及栩栩如生的桃子造型蛋糕。清新果香與茶韻交疊，沁涼中帶著層次感，口中彷彿浮現午後山景的清爽氣息。還有那顆桃子造型蛋糕，既可愛又療癒，是午後的一個驚喜亮點。

▲宛如藝術品般的桃子造型蛋糕，搭配金萱烏龍的清香與沁涼冰淇淋，讓午後時光多了一份清爽驚喜。

桂花威士忌冰淇淋×經典歐貝拉×冷萃咖啡

最後一套，是帶著「大人味」的組合。桂花威士忌冰淇淋、冷萃咖啡與經典歐貝拉，三者的交錯讓口感既濃郁又平衡，就像是一首靜謐的樂章、既成熟又帶著深度，當陽光灑落時入口，更能感受「冰與火」的對比驚喜。坐在葉與藤，眼前是綠意，耳邊是輕柔的音樂，桌上是茶與酒的對話。如果說 MINI 帶我出門是馳騁的快感，那麼葉與藤的午後，就是一種慢下來的奢華。

▲桂花的清雅遇上威士忌的醇厚，再以經典歐貝拉與冷萃咖啡平衡收尾，午後時光瞬間多了深邃與餘韻。

行政酒廊

行政酒廊位於 17 樓，是我上次入住時最難忘的地方之一。這次再訪，依舊沒讓我失望，甚至默默又加了分。每天早上六點半到晚上十點半，酒廊對具使用資格的房客開放。尤其在傍晚的 Happy Hour 時段，點一杯調酒或無酒精特調，配上豐盛的餐點，窗外草悟道的綠意與市景盡收眼底，成為一天中最愜意的時刻。然而，真正讓我對這裡好感再升級的，不只是飲品或餐點，而是服務。

▲不只是微笑，而是超前一步的貼心，讓行政酒廊的體驗加倍動人。

▲行政酒廊以低調優雅，詮釋洲際的待客之道。

有一次，我起身經過取餐檯走往最裡頭的用餐區，隨後折返，就在轉身的一刻，與一位服務人員四目相接。她立刻親切微笑，並詢問「洗手間嗎？」同時伸手指引方向。對，我當下確實忘了洗手間在哪。能即時做到這樣的反應並不容易。首先，需要敏銳觀察力，不動聲色地留意客人需求與反應；更重要的是，客人尚未開口，就能先一步察覺可能需要什麼。其次，是展現出的優雅與從容，幾乎像是預知般的貼心。這個小小舉動，打動我的不只是「不尷尬地解決問題」，更讓我感受到：在服務業人力普遍吃緊的此刻，臺中仍有飯店能維持如此專業細膩，真的讓人開心。

▲除了豐盛點心與舒適空間，這裡最打動人的是不著痕跡的貼心服務。

▲Happy Hour 時段，專屬的調酒服務，讓酒廊時光更添完整。

還有另一件事，更讓我體會到他們的超乎預期。第一天 Happy Hour，我先點了一杯無酒精調酒。過了一段時間，服務人員親切到桌邊詢問，要不要再試另一款不同風格的無酒精飲品。我欣然答應，覺得這樣的主動已很到位，符合五星級行政酒廊的水準。沒想到，還有驚喜。我又坐了一會兒，服務人員再次主動過來，建議我試試一款來自法國的無酒精粉紅酒。這讓我感動，因為他們記得我前兩杯都是無酒精飲品。假如當時推薦的是紅酒，雖然也算貼心，但未必精準；而這次的推薦，正是那種「把客人放在心上」的細膩。因此，這個簡單的詢問背後，其實傳遞的是：「我們注意到你的喜好，也把你記在心裡。」這樣的服務，怎能不動容？

▲被記住的喜好，往往比飲品本身更動人！一杯無酒精粉紅酒，傳遞的是服務的細膩心意。

夜晚的驚喜

夜幕低垂，回到房間，迎接我的已經不是白天離開時的樣子。這就是所謂的「開夜床服務（Turn-down Service）」。簡單來說，這是高級飯店在傍晚時段，為入住客人預先整理房間、營造舒適氛圍的貼心安排。一般會包含拉上窗簾、鋪好被褥、床邊放好拖鞋，並備上瓶裝水與小點心，讓客人一回到房間就能徹底放鬆。勤美洲際的開夜床，則在細節裡多了一份驚喜。他們會把電視從原本面向沙發的位置，轉 180 度朝向床鋪，並將遙控器安放在床邊。如此一來，回房後不必再移動，直接躺下就能享受。小小舉動，正體現了洲際式的細膩。

▲夜幕後的客房多了份溫潤，MINI 聯名抱枕靜靜點綴在床上，像是迎接旅人回家的暖意。

▲勤美洲際的小巧思，將電視旋轉到床邊，遙控器也貼心放好，回房後能立刻躺下享受。



▲從日間的活力到夜晚的沉靜，開夜床服務讓兩種氛圍自然銜接。

健身房

旅行中，美食與熱量往往齊頭並進，為了降低罪惡感，最好解法就是把運動納入行程的一部分。飯店五樓的健身房設備齊全，重訓與有氧器材都能滿足，提供的是 Johnson 喬山 Matrix 系列的新型機種，嶄新的設備操作流暢，運動起來格外順手。

▲旅行不只是放鬆，鍛鍊同樣是行程裡的儀式感。

▲新穎的 Matrix 設備，動作流暢，讓訓練更有效率。

明娟樓

此行最期待的壓軸，是館內最高人氣的粵菜餐廳「明娟樓」。餐廳名稱取自蘇軾〈水調歌頭〉的「千里共嬋娟」，寄寓團圓與美好。2025 年，明娟樓正式入選《臺灣米其林指南》，成為臺中粵菜的代表舞台。步入餐廳，大面積落地窗將草悟道綠意引入，光影綠葉成為最自然的佈景，詩意氛圍，讓這場三天兩夜之旅畫下完美句點。

▲2025 年正式躋身《臺灣米其林指南》的明娟樓，成為臺中粵菜的一張耀眼名片。

▲從餐桌小物到整體氛圍，明娟樓的精緻延伸到用餐每一刻。

▲草悟道的綠意延伸進餐廳，用餐不僅是味覺享受，也是一場視覺款待。

▲粵式點心的細膩功夫，往往隱藏在這樣看似簡單的一口之中。

主角自然是烤鴨「鴨詠」。嚴選雲林 75 日北京鴨，油脂豐潤，經秘製醃料入味後，以文火慢烤至皮酥肉嫩。最後，廚師在桌邊點燃威士忌火焰，炙香瞬間瀰漫，是視覺與味覺雙重驚喜。這天選擇「二吃」：第一章是片鴨捲餅，全麥餅皮裹上鴨片、甜麵醬與蘋果絲，酸甜清爽，為脂香帶來平衡；第二章則是香炒鴨鬆，與芹菜珠、蘋果丁、酥炸雲吞皮同炒，最後用鮮脆生菜包裹，一口下去，鹹香清雅。

▲火焰掠過鴨皮的剎那，酥香與油潤被完美喚醒，讓人光看就已期待第一口。

▲片鴨捲餅，將鴨皮、蘋果絲與餅皮融合，平衡豐厚脂香。

▲香炒鴨鬆以芹菜珠與蘋果丁提味，再用鮮脆生菜包裹，入口鹹香清爽。

除了烤鴨，還品嚐了幾道宛如藝術品的精緻港點，以及「宮廷煎封虎斑球」與相當推薦的「御品蜜瓜燉雞湯」，湯底清甜鮮潤。最後以「楊枝甘露」與「芋頭西米露」收尾，甜而不膩，圓滿了這場粵魂盛宴。

▲御品蜜瓜燉雞湯，清潤湯頭裡帶著果香與甘甜，入口溫暖。

▲宮廷煎封虎斑球，外層微焦的香氣與魚肉鮮嫩交融，佐上醬汁，恰到好處的濃淡平衡。

▲宛如小巧果實，咬下瞬間，酥脆與綿香交織。

▲甜而不膩的楊枝甘露，將整場饗宴收束在清新果香中。

臺中勤美洲際酒店

地址：台中市西區館前路77號

電話： 04－23281268

陳耀恩 | Ean Chen，生活美學攝影達人，曾分別舉辦羚羊峽谷與澳洲北領地攝影展，擔任台灣蔡司大使，也是 Canon 攝影講座講師。除透過單眼進行影像創作，也使用無人機空拍及 GoPro 來豐富攝影視角與素材。也是一名旅遊專欄作家，持續以跨媒體方式發表世界各地的旅遊文章與攝影作品。部落格、Instagram

【你可能也想看】

►職人親授蒔繪與金繼！「虹夕諾雅」攜手百年漆藝品牌推限定企畫

►開箱宮古島米其林渡假村！石灰牆體融入自然 無邊際泳池眺望大海

►開箱OMO5熊本設計感旅宿！熊本城窗景與在地夜生活體驗

