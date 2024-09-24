預約冬山放空小屋！古物收藏館裡喝咖啡　看到「極限量」先點再說

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者柯珮萱

發現宜蘭有好多店都喜歡用注音文來命名，這間位在冬山鄉順安村的「ㄊㄡㄊㄡ來 有溫度的生活小販所」就是其中一間，很低調的手作甜點咖啡館，開車經過這裡好幾次，不管平、假日，偷偷來咖啡館緊閉的大門都掛著客滿的牌子，讓人超感興趣，來之前一定要先打電話預約，咖啡館除了販售手工甜點、飲品還收藏許多充滿復古懷舊的古玩選物，相當好逛好拍，讓我想到前不久在金門的橫青商行咖啡館。

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ㄊㄡㄊㄡ來位置

在宜蘭冬山很偏僻的地方，冬山順安村最有名的就是地下湧泉，聽上一輩的說以前田裡竹竿一插就有水湧出來，現在則是要挖個幾公尺才有湧泉，偷偷來咖啡就位在這個地區，這裡沒有大眾運輸工具，要自行開車前往，路邊可以停車。

▲好幾次經過ㄊㄡㄊㄡ來門口都掛著客滿的牌子，想進去一探究竟建議打電話詢問。

ㄊㄡㄊㄡ來外觀

以前在網路販售自家手工甜點，後來在自家住宅一樓提供內用空間，二樓以上是私人住家，房子外觀佈滿了爬藤植物，綠油油的很好看，當初開車經過也是被房子外觀吸引，周邊也種了許多植物盆栽，真的是讓我這盆栽控好愛。

▲想找宜蘭盆栽咖啡館可以參考這間偷偷來，但不能偷偷來，記得要訂位。

▲門口的看板，簡單介紹店裡販售的東西還有咖啡營業時間，喜歡老物、音樂或者植物都會愛上這裡。

ㄊㄡㄊㄡ來店內環境

走進店裡就看到許多復古的懷舊選物，感覺像是走進一間寶藏屋，琳琅滿目的童玩跟古物讓人激起童心，進入之前要先在外面脫鞋，裡面有拖鞋可以穿，座位數不是很多，有兩人桌、四人桌跟一張大桌子，大約十幾個位置而已，在規劃宜蘭旅遊行程時，如果有排這間可以打電話來預約。

▲這天選了靠窗採光較好的座位，是店裡的人氣位置。

▲老闆收藏的古物真的非常多，放眼望去都是一些沒看過的玩意（我還年輕XD）而且還有分類，把同類型的古玩擺放在一起。

▲越來越少見的公用電話，以前都是瞞著爸爸，投零錢講電話談戀愛。

▲環顧四周擺滿了老物件跟玩具，甚至還有理髮廳的座椅、大型人偶等，數量超多的。

▲往餐廳的走道也是相當精彩。

▲這裡是原本房子餐廳的位置，裡面一點則是廚房，一旁還有提供免費的飲用水跟紙巾。

▲很多復古的招牌、大同電鍋、瓶瓶罐罐。

▲玻璃櫃裡面是滿滿的玩具還有大同寶寶。

▲另一邊用玩具牆隔出來的小房間是一張四人桌，採光也不錯。

▲這邊收藏了許多書本、打字機還有一張理髮廳椅子。

ㄊㄡㄊㄡ來菜單價錢

甜點有手工泡芙、戚風蛋糕、油畫吐司和鹹食，飲料有咖啡、茶、濃純奶品和鮮果風味特調。

ㄊㄡㄊㄡ來餐點介紹

威士忌酒香冰萃 $130

▲威士忌酒香冰萃喝起來帶點酸香氣息，多了一股威士忌的酒香味，喝起來是完全不會醉的調味咖啡。

櫻桃黑醋栗巧克 240元

看到菜單上寫著「極限量」三個字就想點來吃吃看，端出來是一個粉紫色很漂亮的4吋戚風蛋糕，戚風蛋糕本體是巧克力口味，裡面夾著黑醋栗醬，最上面用黑醋栗鮮奶油包圍新鮮的櫻桃，軟綿的巧克力戚風搭配吃起來酸爽的黑醋栗跟櫻桃，口感相當美妙，很好吃的一道甜點蛋糕，可以兩個人分食。

▲我們挑的座位，已經有下一組預約的時間。

▲店內除了老闆珍藏的物件也有販售古玩選物。

整體感想

環境好拍、甜點好吃「ㄊㄡㄊㄡ來 有溫度的生活小販所」真的是一間蠻值得來的宜蘭咖啡館，整齊且井然有序的收藏，加上美味的甜點和咖啡，在這享用美味的下午茶是一件非常愉快的事。

ㄊㄡㄊㄡ來 有溫度的生活小販所

地址：宜蘭縣冬山鄉永興路二段91巷62－3號

營業時間：12：00－18：30 （周一、周二休息，但可能會改，記得先看粉絲團公告）

電話：0963－989090

＊部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

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