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開箱台中海線首家國際品牌酒店！餐酒館料理多元、親子設施豐富

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Wisely拍拍照寫寫字 Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

▲▼震大金鬱金香酒店 Golden Tulip Hotel Jan Da Hotel，是在地相當新的台中港海線首家國際品牌酒店。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者張宜樺

位於台中市梧棲區的震大金鬱金香酒店Golden Tulip Hotel Jan Da Hotel，是在地相當新的台中港海線首家國際品牌酒店。本身相鄰梧棲老街與高美濕地等知名景點，本身也擁有全天候營業供應多樣化料理的禾憶餐酒館 Hoi Bistro＆Bar，還有親子休閒等設施及特色日式老宅可供玩賞使用，讓此次三天兩遊的行程，相當豐富而且飽足！

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▲▼震大金鬱金香酒店 Golden Tulip Hotel Jan Da Hotel，是在地相當新的台中港海線首家國際品牌酒店。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供，勿擅自翻攝）

交通相關
從台中高鐵站來此，最理想的方式是自駕前往；或者也可以在訂房後，請飯店業者進行接送服務。車程時間大約30－40分鐘左右，酒店也提供多個停車位。

▲▼震大金鬱金香酒店 Golden Tulip Hotel Jan Da Hotel，是在地相當新的台中港海線首家國際品牌酒店。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼震大金鬱金香酒店 Golden Tulip Hotel Jan Da Hotel，是在地相當新的台中港海線首家國際品牌酒店。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供，勿擅自翻攝）

震大金鬱金香酒店介紹
目前平日住客多以在地工作的外籍人士居多，但假日旅人遊客其實也不少！酒店本身採取綠色環保不主動提供一次性的備品，所以我盥洗用具和拖鞋保溫瓶等都是自備；客房服務做的很到位，可以感覺出員工訓練也做的很不錯。

▲▼震大金鬱金香酒店 Golden Tulip Hotel Jan Da Hotel，是在地相當新的台中港海線首家國際品牌酒店。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼震大金鬱金香酒店 Golden Tulip Hotel Jan Da Hotel，是在地相當新的台中港海線首家國際品牌酒店。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼震大金鬱金香酒店 Golden Tulip Hotel Jan Da Hotel，是在地相當新的台中港海線首家國際品牌酒店。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼震大金鬱金香酒店 Golden Tulip Hotel Jan Da Hotel，是在地相當新的台中港海線首家國際品牌酒店。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼震大金鬱金香酒店 Golden Tulip Hotel Jan Da Hotel，是在地相當新的台中港海線首家國際品牌酒店。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼震大金鬱金香酒店 Golden Tulip Hotel Jan Da Hotel，是在地相當新的台中港海線首家國際品牌酒店。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供，勿擅自翻攝）

▲各樓層的採光很好，提供的設施也不少，在3樓就有提供毛巾飲水的健身房。

▲▼震大金鬱金香酒店 Golden Tulip Hotel Jan Da Hotel，是在地相當新的台中港海線首家國際品牌酒店。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼震大金鬱金香酒店 Golden Tulip Hotel Jan Da Hotel，是在地相當新的台中港海線首家國際品牌酒店。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼震大金鬱金香酒店 Golden Tulip Hotel Jan Da Hotel，是在地相當新的台中港海線首家國際品牌酒店。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供，勿擅自翻攝）

▲2樓則是書報閱覽室，住客可以這裡開會洽公，或是到戶外的妙趣花園走走。

▲▼震大金鬱金香酒店 Golden Tulip Hotel Jan Da Hotel，是在地相當新的台中港海線首家國際品牌酒店。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼震大金鬱金香酒店 Golden Tulip Hotel Jan Da Hotel，是在地相當新的台中港海線首家國際品牌酒店。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供，勿擅自翻攝）

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▲同層為付費式的自助洗衣間，同時也是提供飲水、微波爐與冰塊的茶水間。

▲▼震大金鬱金香酒店 Golden Tulip Hotel Jan Da Hotel，是在地相當新的台中港海線首家國際品牌酒店。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼震大金鬱金香酒店 Golden Tulip Hotel Jan Da Hotel，是在地相當新的台中港海線首家國際品牌酒店。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供，勿擅自翻攝）

▲在5樓的休閒娛樂室裡，讓小孩可以在這裡免費玩電動或是溜滑梯等器材。

造型門牌超可愛
酒店各樓層住房設備出入皆需刷房卡，所以秘密性極佳並有提供多個房型。門牌號碼圖片有兩種，我的是代表高美濕地的風車造型很有趣。

我入住的是雙人大床型
本身環境簡約走歐美風格，素雅白色與木質很調和；床鋪舒適好睡真的很新，空調可控冷氣超強，而且多插座與高速WIFI可使用。

▲▼震大金鬱金香酒店 Golden Tulip Hotel Jan Da Hotel，是在地相當新的台中港海線首家國際品牌酒店。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供，勿擅自翻攝）

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▲▼震大金鬱金香酒店 Golden Tulip Hotel Jan Da Hotel，是在地相當新的台中港海線首家國際品牌酒店。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼震大金鬱金香酒店 Golden Tulip Hotel Jan Da Hotel，是在地相當新的台中港海線首家國際品牌酒店。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供，勿擅自翻攝）

▲簡易的單人沙發和寫字桌讓我可以輕鬆休息，或是上網寫作或回信看電視。

▲▼震大金鬱金香酒店 Golden Tulip Hotel Jan Da Hotel，是在地相當新的台中港海線首家國際品牌酒店。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供，勿擅自翻攝）

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▲▼迷你吧裡有提供飲水瓶、快煮壺、杯具組和咖啡茶包等，小冰箱有免費冷飲。

▲▼震大金鬱金香酒店 Golden Tulip Hotel Jan Da Hotel，是在地相當新的台中港海線首家國際品牌酒店。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼震大金鬱金香酒店 Golden Tulip Hotel Jan Da Hotel，是在地相當新的台中港海線首家國際品牌酒店。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供，勿擅自翻攝）

▲入口玄關一進來，左側則是簡易式吊掛衣架，下方則是保險箱與紙拖鞋等。

▲▼震大金鬱金香酒店 Golden Tulip Hotel Jan Da Hotel，是在地相當新的台中港海線首家國際品牌酒店。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供，勿擅自翻攝）

▲清潔用品為補充式dp天森無患的天然沐浴品牌，清洗潤膚品項一應俱全。

▲▼震大金鬱金香酒店 Golden Tulip Hotel Jan Da Hotel，是在地相當新的台中港海線首家國際品牌酒店。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供，勿擅自翻攝）

▲右側則是乾濕分離隔間的淋浴室與廁所，洗手台則在外側，毛巾與吹機則在下方。

▲▼震大金鬱金香酒店 Golden Tulip Hotel Jan Da Hotel，是在地相當新的台中港海線首家國際品牌酒店。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供，勿擅自翻攝）

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▲▼震大金鬱金香酒店 Golden Tulip Hotel Jan Da Hotel，是在地相當新的台中港海線首家國際品牌酒店。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供，勿擅自翻攝）

▲浴廁空間其實滿大的，洗澡出水力道夠而且溫度也反應快。

禾憶餐酒館全日供餐
全日供餐的禾憶餐酒館位於一樓櫃枱旁，採歐美倉庫工業風裝潢設計；早晨與假日提供吃到飽自助吧，而平日其它時段則是點餐供應，晚上還有氛圍極佳的Live演唱，大推！

假日海陸自助buffet吃到飽
周六午晚餐、周日午餐，海鮮自助buffet成人780元＋10％，兒童390元＋10％，中彰市區、海線居民皆享85折優惠。

▲▼震大金鬱金香酒店 Golden Tulip Hotel Jan Da Hotel，是在地相當新的台中港海線首家國際品牌酒店。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供，勿擅自翻攝）

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▲菜色內容以歐美單點套餐與酒類飲料為主，另外還有冰櫃裡供應自家烘焙製作的甜品。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

自助吧供餐豐富
 自助吧供應的內容簡單但應有盡有，因住客多為在港口與風電廠工作的外籍人士居多，所以餐點內容多以西式為主中式為輔，區分熟食熱炒、沙拉麵包與甜點飲料三個區塊，還有單點現做的煎蛋料理（半熟蛋／太陽蛋／歐姆蛋），直接跟服務人員點餐即可。

▲▼震大金鬱金香酒店 Golden Tulip Hotel Jan Da Hotel，是在地相當新的台中港海線首家國際品牌酒店。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供，勿擅自翻攝）

▲項目會應季節做變化，單點消費平均在500－1000元左右，用餐沒有限時。

▲▼震大金鬱金香酒店 Golden Tulip Hotel Jan Da Hotel，是在地相當新的台中港海線首家國際品牌酒店。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供，勿擅自翻攝）

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▲原本以為內容應該是簡單馬馬虎虎地做，但吃了兩天發現內容其實也挺豐富的。

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▲我很推薦他們的炒飯、歐姆蛋、冰淇淋與自家烘培坊麵包，弄成三明治也很好吃！

酒店旁的特色建築
酒店旁是建於1944年3月的台灣港務公司築港路副首長日式宿舍，目前已經重新修繕完成，預計在今年7月左右正式啟用。內部環境多保持早期的樣貌，在未來還會在此舉辦和服體驗、文創市創等活動，讓來此的住客旅人有更多元有趣的體驗！

▲▼震大金鬱金香酒店 Golden Tulip Hotel Jan Da Hotel，是在地相當新的台中港海線首家國際品牌酒店。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供，勿擅自翻攝）

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台中震大金鬰金香酒店　Golden Tulip Hotel Jan Da Hotel－Taichung

地址：台中市梧棲區築港路築港巷66號1樓
電話：04－2657－7001
營業時間：15：00入住－12：00退房

Wisely
一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。
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