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台灣首家「鳥貴族」落腳北市中山區　確定進駐新光三越南西一館

▲台灣首家「鳥貴族」落腳北市中山區　確定進駐新光三越南西一館。（圖／記者黃士原攝）

▲台灣首家「鳥貴族」落腳北市中山區，確定進駐新光三越南西一館。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

喜愛串燒的朋友久等了！來自日本的「燒鳥屋 鳥貴族」台灣首店確定進駐新光三越南西一館5樓，目前已圍起封板裝修中，應該是可以如期在第3季開幕。

「鳥貴族」是日本知名平價串燒居酒屋，菜單選擇超豐富，從串燒、小菜、炸物、飯類與飲品都有，而且均一價360日圓，是許多台灣旅客必吃美食名單之一。串燒有醬燒、鹽味、香料3種口味，可依個人喜好來選擇。

▲今年3月，日本鳥貴族餐飲集團與大成集團子公司都城實業簽署合資協議。（圖／記者黃士原攝）

今年3月，日本鳥貴族餐飲集團公告，為了加速「燒鳥屋 鳥貴族」品牌在台灣的擴張計畫，決定與大成集團子公司都城實業簽署合資協議，同時也在台北舉行簽約儀式，正式宣告「燒鳥屋 鳥貴族」進軍台灣。

記者會當天，大成集團副總裁暨都城實業公司董事長韓家寅曾表示，如果進展順利的話，預計第3季會跟大家見面，地點落腳台北市，鎖定年輕族群、家庭客聚集的商圈，而記者在新光三越南西一館5樓，發現鳥貴族已圍起封板裝修中，符合之前所提出的條件。另外，韓家寅說，今年目標是3家分店，預計明年前進台中，之後再往其他都會地區拓展。

▲東京人氣漢堡排「嘉」大巨蛋店8月上旬開幕。（圖／記者黃士原攝）

另外，與台灣首店相隔3月，日本東京「漢堡排 嘉（ハンバーグ 嘉）」即將開出第2家店，地點就在SOGO大巨蛋商場「遠東Garden City」中的潮美食公園，店內共有30個座位，採現場候位入場，不接受訂位，每日只接待300位客人，每人基本消費需點用一份漢堡排定食，用餐時間為入座後1小時，所有餐點皆不提供外帶及打包。

▲首度登場的炭火牛橫膈膜排。（圖／記者黃士原攝）

菜單部分，除了國產牛漢堡排（450元）、牛舌漢堡排（520元）、特選牛舌排（650元）、WAGYU和牛漢堡排（560元）4款定食餐，還有新推出炭火牛橫膈膜（650元），以及附上白飯、湯品、生雞蛋與小菜。另國產牛漢堡排、牛舌漢堡排都可加點，每顆分別是100元、150元。

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關鍵字： 美食雲 鳥貴族 日本美食

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