ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

只要150元！宜蘭「秘境泳池」爽玩3層樓高滑水道、瀑布溜滑梯

DARREN蘋果樹

DARREN蘋果樹 DARREN蘋果樹

Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

▲▼宜蘭玩水推薦來分享宜蘭松樹門游泳池，門票只要150元就可以來到地下湧泉游泳池。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者張宜樺

宜蘭玩水推薦來分享宜蘭松樹門游泳池，門票只要150元就可以來到地下湧泉游泳池，還有3層樓高滑水道、二道瀑布溜滑梯，以及各式大小泳具租借等等，松樹門游泳池現場也有救生員，戲水環境很乾淨，玩上半天絕對沒問題，想找宜蘭玩水景點來這裡準沒錯！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

宜蘭松樹門游泳池在哪裡
宜蘭松樹門天然湧泉戲水池地址就在宜蘭冬山鄉松樹路503號，開車來到這裡有免費停車場，非常好停車。

▲▼宜蘭玩水推薦來分享宜蘭松樹門游泳池，門票只要150元就可以來到地下湧泉游泳池。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼宜蘭玩水推薦來分享宜蘭松樹門游泳池，門票只要150元就可以來到地下湧泉游泳池。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

門票價錢
宜蘭松樹門天然湧泉戲水池門票只要150元，營業時間從早上9點到下午5點，來之前可以先看一下FB確認是否有公休。2024年票價有調整3歲以下嬰幼票100元，其餘都150元，只開放到9／1沒有公休，除非颱風來。

▲▼宜蘭玩水推薦來分享宜蘭松樹門游泳池，門票只要150元就可以來到地下湧泉游泳池。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

宜蘭松樹門游泳池園區導覽

▲▼宜蘭玩水推薦來分享宜蘭松樹門游泳池，門票只要150元就可以來到地下湧泉游泳池。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼宜蘭玩水推薦來分享宜蘭松樹門游泳池，門票只要150元就可以來到地下湧泉游泳池。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲現場也有泳圈出租。

▲▼宜蘭玩水推薦來分享宜蘭松樹門游泳池，門票只要150元就可以來到地下湧泉游泳池。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼宜蘭玩水推薦來分享宜蘭松樹門游泳池，門票只要150元就可以來到地下湧泉游泳池。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼宜蘭玩水推薦來分享宜蘭松樹門游泳池，門票只要150元就可以來到地下湧泉游泳池。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲肚子餓有賣泡麵，很奇妙玩水完來吃泡麵真的比較好吃。

▲▼宜蘭玩水推薦來分享宜蘭松樹門游泳池，門票只要150元就可以來到地下湧泉游泳池。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲整體環境整齊乾淨，在泳池周邊也有桌椅可以休息，游泳完還可以去蒸氣室蒸一下身體。

▲▼宜蘭玩水推薦來分享宜蘭松樹門游泳池，門票只要150元就可以來到地下湧泉游泳池。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲兒童戲水池有三層樓滑水道，無限暢玩要玩幾次都沒問題。

▲▼宜蘭玩水推薦來分享宜蘭松樹門游泳池，門票只要150元就可以來到地下湧泉游泳池。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼宜蘭玩水推薦來分享宜蘭松樹門游泳池，門票只要150元就可以來到地下湧泉游泳池。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼宜蘭玩水推薦來分享宜蘭松樹門游泳池，門票只要150元就可以來到地下湧泉游泳池。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲不敢玩太高的滑水道，這裡還有雙道瀑布溜滑梯，泳池旁也有健身設施。

▲▼宜蘭玩水推薦來分享宜蘭松樹門游泳池，門票只要150元就可以來到地下湧泉游泳池。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼宜蘭玩水推薦來分享宜蘭松樹門游泳池，門票只要150元就可以來到地下湧泉游泳池。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲旁邊有小小戲水池，有小小孩來玩也沒問題。

▲▼宜蘭玩水推薦來分享宜蘭松樹門游泳池，門票只要150元就可以來到地下湧泉游泳池。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼宜蘭玩水推薦來分享宜蘭松樹門游泳池，門票只要150元就可以來到地下湧泉游泳池。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲標準池水深140－145公分，泳池上方都有遮陽，比較沒有那麼熱，游泳起來也更加舒適。

▲▼宜蘭玩水推薦來分享宜蘭松樹門游泳池，門票只要150元就可以來到地下湧泉游泳池。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲中池水深約82公分，很多人在這裡玩水，也可以看到許多泳具，各種造型讓人大開眼界。

▲▼宜蘭玩水推薦來分享宜蘭松樹門游泳池，門票只要150元就可以來到地下湧泉游泳池。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼宜蘭玩水推薦來分享宜蘭松樹門游泳池，門票只要150元就可以來到地下湧泉游泳池。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼宜蘭玩水推薦來分享宜蘭松樹門游泳池，門票只要150元就可以來到地下湧泉游泳池。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

結論
宜蘭冬山松樹門游泳池，泳池使用天然湧泉水，水質乾淨清澈，門票也只需百元，非常適合夏天帶著小朋友來這裡玩水。

▲▼宜蘭玩水推薦來分享宜蘭松樹門游泳池，門票只要150元就可以來到地下湧泉游泳池。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

松樹門游泳池

地址：宜蘭縣冬山鄉松樹路503號
電話：0933－772－276
營業時間：09：00－17：00

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

【你可能也想看】

中和新發現隱藏美食！沒招牌路邊攤「油飯飯糰」超實在飽足感滿分
滑嫩似豆腐的銷魂口感！大骨熬煮豬血湯香氣足、柔嫩大腸零腥味
台北超佛心火鍋吃到飽！499元有干貝天使紅蝦　哈根達斯也無限供應

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

關鍵字： 松樹門游泳池 宜蘭旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌 宜蘭玩水 天然湧泉 寵物玩水

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

推薦閱讀

住礁溪五星酒店享「全鴨宴吃到飽、星巴克無限喝」　房內用LV備品

住礁溪五星酒店享「全鴨宴吃到飽、星巴克無限喝」　房內用LV備品

4飯店「雙城買1送1優惠」！送早、晚餐　還享免費升等行政房

4飯店「雙城買1送1優惠」！送早、晚餐　還享免費升等行政房

雀客飯店買1送1免費享早、晚餐　老爺酒店住宿券2688元

雀客飯店買1送1免費享早、晚餐　老爺酒店住宿券2688元

宜蘭最新2處親子室內景點！大量皮卡丘超好拍　在頭等倉用頭玩遊戲

宜蘭最新2處親子室內景點！大量皮卡丘超好拍　在頭等倉用頭玩遊戲

漢來美食片皮鴨專賣店插旗高雄

漢來美食片皮鴨專賣店插旗高雄

喊話「中華隊加油」！涮涮屋免費吃活鮑魚

喊話「中華隊加油」！涮涮屋免費吃活鮑魚

客美多咖啡台南平實公園店今日開幕

客美多咖啡台南平實公園店今日開幕

星宇新航站？機艙現基隆火車站前

星宇新航站？機艙現基隆火車站前

實訪詹記西門大世界！訂位＆新菜單攻略

實訪詹記西門大世界！訂位＆新菜單攻略

唐宮正式回歸！558元起蒙古烤肉吃到飽

唐宮正式回歸！558元起蒙古烤肉吃到飽

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

林東芳搬新家！必點牛筋口感Q彈不軟爛

超便宜！台北「網咖住宿」實訪開箱

唐宮正式回歸！558元起蒙古烤肉吃到飽

龍潭山中「活魚餐廳」就蓋在魚池上！

全台首座「味噌觀光工廠」在台中！

能吃到是緣分！三重最難追的貨車燒烤

仁愛市場寶藏美食！只賣水餃＋酸辣湯

烤鴨+40多道料理無限供應

藏身「發電廠」冰品部！一支只要11元

歌詩達郵輪9／5前趟次補償100美金

熱門行程

最新新聞更多

漢來美食片皮鴨專賣店插旗高雄

喊話「中華隊加油」！涮涮屋免費吃活鮑魚

客美多咖啡台南平實公園店今日開幕

星宇新航站？機艙現基隆火車站前

實訪詹記西門大世界！訂位＆新菜單攻略

唐宮正式回歸！558元起蒙古烤肉吃到飽

阿里山國家森林遊樂區　27日持續休園

150元「秘境泳池」爽玩3層樓高滑水道

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366