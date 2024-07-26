只要150元！宜蘭「秘境泳池」爽玩3層樓高滑水道、瀑布溜滑梯

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者張宜樺

宜蘭玩水推薦來分享宜蘭松樹門游泳池，門票只要150元就可以來到地下湧泉游泳池，還有3層樓高滑水道、二道瀑布溜滑梯，以及各式大小泳具租借等等，松樹門游泳池現場也有救生員，戲水環境很乾淨，玩上半天絕對沒問題，想找宜蘭玩水景點來這裡準沒錯！

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宜蘭松樹門游泳池在哪裡

宜蘭松樹門天然湧泉戲水池地址就在宜蘭冬山鄉松樹路503號，開車來到這裡有免費停車場，非常好停車。

門票價錢

宜蘭松樹門天然湧泉戲水池門票只要150元，營業時間從早上9點到下午5點，來之前可以先看一下FB確認是否有公休。2024年票價有調整3歲以下嬰幼票100元，其餘都150元，只開放到9／1沒有公休，除非颱風來。

宜蘭松樹門游泳池園區導覽

▲現場也有泳圈出租。

▲肚子餓有賣泡麵，很奇妙玩水完來吃泡麵真的比較好吃。

▲整體環境整齊乾淨，在泳池周邊也有桌椅可以休息，游泳完還可以去蒸氣室蒸一下身體。

▲兒童戲水池有三層樓滑水道，無限暢玩要玩幾次都沒問題。

▲不敢玩太高的滑水道，這裡還有雙道瀑布溜滑梯，泳池旁也有健身設施。

▲旁邊有小小戲水池，有小小孩來玩也沒問題。

▲標準池水深140－145公分，泳池上方都有遮陽，比較沒有那麼熱，游泳起來也更加舒適。

▲中池水深約82公分，很多人在這裡玩水，也可以看到許多泳具，各種造型讓人大開眼界。

結論

宜蘭冬山松樹門游泳池，泳池使用天然湧泉水，水質乾淨清澈，門票也只需百元，非常適合夏天帶著小朋友來這裡玩水。

松樹門游泳池

地址：宜蘭縣冬山鄉松樹路503號

電話：0933－772－276

營業時間：09：00－17：00

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

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