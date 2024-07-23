超便宜！台北「網咖住宿」實訪開箱　飲料暢飲、雜誌漫畫免費看

撰文攝影／DARREN蘋果樹、整理／實習記者柯珮萱

台北網咖住宿來分享「qtime萬年店」，不僅可以看漫畫、看影片、打電玩等等，還有免費飲料可以暢飲，樹小編之所以對網咖住宿有興趣，是因為剛好有日本朋友來台灣環島，然後跟我說住在網咖，就是qtime複合式網路咖啡店，還跟我說住在網咖日本是很平常的事，有時候工作太晚趕不上電車就去住網咖比較省錢，剛好在西門町就來開箱qtime萬年店。

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Qtime萬年店位置

簡單來說就是西門町萬年大樓10樓，搭捷運出西門站走路過來大約6分鐘，斜對面也有收費停車場，來到萬年大樓記得先在1樓找電梯，搭電梯直達10樓就好，同樓層還有沐茶閱讀咖啡館不限時咖啡廳也很棒。

Qtime萬年店櫃台

▲目前除了萬年店之外，還有其他分店，來到櫃台記得出示證件，然後選擇消費方案，之後拿著單子以及杯子入場，最後出場結帳。

Qtime萬年店價格

消費方式簡單來說就是計時網咖，現場分為開放區以及包廂區，開放區是桌椅座位，會員1小時39元，非會員是60元，包廂區會員1小時51元，非會員是60元，另外就是包廂分為12小時399元或24小時690元，包廂過夜方案，晚上10點到隔天的11點，5小時包廂價錢200元，最低消費就是1小時，然後依人頭來計費，以上價錢請依店家現場為主。

Qtime萬年店菜單

▲餐點選擇也不少，聽說網咖的泡麵比較好吃。

▲也可以看到沐茶的菜單。

Qtime萬年店開放區

▲開放區。

Qtime萬年店包廂區

包廂區基本上就是用輕隔間，簡單來說沒啥隔音，所以我建議來休息通常就是戴上耳塞或耳機，裡面空間主要就是一台電腦、兩個螢幕，以及皮革床座位，鞋子要放在走廊，稍微研究一下也有雙人包廂空間會更大些。

▲包廂區。

▲每間有電風扇，隔音簡單來說就是怕遇到比較吵的人，我就有在網咖遇到會鬼吼鬼叫的人，基本上這價位也沒啥好嫌，就是價錢方便導向。

Qtime萬年店免費自助吧

▲飲料自助吧。

▲只要來網咖都有免費自助吧，主要有飲料機、果汁、茶包等等，再付點錢來碗泡麵剛好。

Qtime萬年店漫畫雜誌區

▲雜誌漫畫區。

▲另外一個好處就是店內有滿滿的雜誌漫畫，反正想看什麼都可以拿。

Qtime萬年店影片區

▲如果要看DVD則需要拿證件到櫃檯租借，可以給押金或者是押證件都行，規定每次只能租借一片。

過夜心得

如果想到Qtime網咖過夜，就是價錢導向便宜方便也沒啥好挑剔，價錢完全屌打青年旅館，我覺得臨時想要休息，又不想找太花錢的旅館，或許也是不同的選擇，記得戴耳機或耳罩耳塞，也比較不會受到隔音不好的影響。

Qtime萬年店－QED複合式網路咖啡

地址：108台北市萬華區西寧南路70號10F－1

電話：02－2388－2977

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

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