ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

超便宜！台北「網咖住宿」實訪開箱　飲料暢飲、雜誌漫畫免費看

DARREN蘋果樹

DARREN蘋果樹 DARREN蘋果樹

Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

▲▼qtime西門店懶人包。（圖／部落客Darren提供）

撰文攝影／DARREN蘋果樹、整理／實習記者柯珮萱

台北網咖住宿來分享「qtime萬年店」，不僅可以看漫畫、看影片、打電玩等等，還有免費飲料可以暢飲，樹小編之所以對網咖住宿有興趣，是因為剛好有日本朋友來台灣環島，然後跟我說住在網咖，就是qtime複合式網路咖啡店，還跟我說住在網咖日本是很平常的事，有時候工作太晚趕不上電車就去住網咖比較省錢，剛好在西門町就來開箱qtime萬年店。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼qtime西門店懶人包。（圖／部落客Darren提供）

Qtime萬年店位置
簡單來說就是西門町萬年大樓10樓，搭捷運出西門站走路過來大約6分鐘，斜對面也有收費停車場，來到萬年大樓記得先在1樓找電梯，搭電梯直達10樓就好，同樓層還有沐茶閱讀咖啡館不限時咖啡廳也很棒。

▲▼qtime西門店懶人包。（圖／部落客Darren提供）

Qtime萬年店櫃台

▲▼qtime西門店懶人包。（圖／部落客Darren提供）

▲目前除了萬年店之外，還有其他分店，來到櫃台記得出示證件，然後選擇消費方案，之後拿著單子以及杯子入場，最後出場結帳。

Qtime萬年店價格
消費方式簡單來說就是計時網咖，現場分為開放區以及包廂區，開放區是桌椅座位，會員1小時39元，非會員是60元，包廂區會員1小時51元，非會員是60元，另外就是包廂分為12小時399元或24小時690元，包廂過夜方案，晚上10點到隔天的11點，5小時包廂價錢200元，最低消費就是1小時，然後依人頭來計費，以上價錢請依店家現場為主。

▲▼qtime西門店懶人包。（圖／部落客Darren提供）

Qtime萬年店菜單

▲▼qtime西門店懶人包。（圖／部落客Darren提供）

▲餐點選擇也不少，聽說網咖的泡麵比較好吃。

▲▼qtime西門店懶人包。（圖／部落客Darren提供）

▲也可以看到沐茶的菜單。

Qtime萬年店開放區

▲▼qtime西門店懶人包。（圖／部落客Darren提供）

▲開放區。

Qtime萬年店包廂區
包廂區基本上就是用輕隔間，簡單來說沒啥隔音，所以我建議來休息通常就是戴上耳塞或耳機，裡面空間主要就是一台電腦、兩個螢幕，以及皮革床座位，鞋子要放在走廊，稍微研究一下也有雙人包廂空間會更大些。

▲▼qtime西門店懶人包。（圖／部落客Darren提供）

▲包廂區。

▲▼qtime西門店懶人包。（圖／部落客Darren提供）

▲▼qtime西門店懶人包。（圖／部落客Darren提供）

▲▼qtime西門店懶人包。（圖／部落客Darren提供）

▲每間有電風扇，隔音簡單來說就是怕遇到比較吵的人，我就有在網咖遇到會鬼吼鬼叫的人，基本上這價位也沒啥好嫌，就是價錢方便導向。

▲▼qtime西門店懶人包。（圖／部落客Darren提供）

▲▼qtime西門店懶人包。（圖／部落客Darren提供）

Qtime萬年店免費自助吧

▲▼qtime西門店懶人包。（圖／部落客Darren提供）

▲飲料自助吧。

▲▼qtime西門店懶人包。（圖／部落客Darren提供）

▲只要來網咖都有免費自助吧，主要有飲料機、果汁、茶包等等，再付點錢來碗泡麵剛好。

Qtime萬年店漫畫雜誌區

▲▼qtime西門店懶人包。（圖／部落客Darren提供）

▲▼qtime西門店懶人包。（圖／部落客Darren提供）

▲雜誌漫畫區。

▲▼qtime西門店懶人包。（圖／部落客Darren提供）

▲另外一個好處就是店內有滿滿的雜誌漫畫，反正想看什麼都可以拿。

▲▼qtime西門店懶人包。（圖／部落客Darren提供）

▲▼qtime西門店懶人包。（圖／部落客Darren提供）

Qtime萬年店影片區

▲▼qtime西門店懶人包。（圖／部落客Darren提供）

▲如果要看DVD則需要拿證件到櫃檯租借，可以給押金或者是押證件都行，規定每次只能租借一片。

▲▼qtime西門店懶人包。（圖／部落客Darren提供）

▲▼qtime西門店懶人包。（圖／部落客Darren提供）

過夜心得
如果想到Qtime網咖過夜，就是價錢導向便宜方便也沒啥好挑剔，價錢完全屌打青年旅館，我覺得臨時想要休息，又不想找太花錢的旅館，或許也是不同的選擇，記得戴耳機或耳罩耳塞，也比較不會受到隔音不好的影響。

Qtime萬年店－QED複合式網路咖啡

地址：108台北市萬華區西寧南路70號10F－1
電話：02－2388－2977

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

【你可能也想看】

►台北超佛「地中海料理」吃到飽只要329元！自助吧近20道料理無限供應
►中和新發現隱藏美食！沒招牌路邊攤「油飯飯糰」超實在飽足感滿分
►滑嫩似豆腐的銷魂口感！大骨熬煮豬血湯香氣足、柔嫩大腸零腥味

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

關鍵字： qtime萬年店 台北市旅遊 網咖住宿 旅遊情報 台灣特色系列 DARREN蘋果樹

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

女歌手「台上飆高音猝死」　 碰！倒下撞擊全場尖叫

推薦閱讀

台北超佛心火鍋吃到飽！499元有干貝天使紅蝦　哈根達斯也無限供應

台北超佛心火鍋吃到飽！499元有干貝天使紅蝦　哈根達斯也無限供應

絕美湖景近在眼前！桃園大溪秘境咖啡廳　山水間度過愜意午茶時光

絕美湖景近在眼前！桃園大溪秘境咖啡廳　山水間度過愜意午茶時光

紅到日本遊客專程來吃！台北50多年福州乾麵　這招老饕吃法更升級

紅到日本遊客專程來吃！台北50多年福州乾麵　這招老饕吃法更升級

赤峰街無名排骨飯站滿排隊人潮！先炸後滷超入味　香酥炸蛋大加分

赤峰街無名排骨飯站滿排隊人潮！先炸後滷超入味　香酥炸蛋大加分

超便宜！台北「網咖住宿」實訪開箱

超便宜！台北「網咖住宿」實訪開箱

21風味館「6大夯品買1送1」限時吃

21風味館「6大夯品買1送1」限時吃

凱米防颱備貨！賣場民生品買1送1

凱米防颱備貨！賣場民生品買1送1

凱米恐掀巨浪　基隆嶼7／23起急封島3天

凱米恐掀巨浪　基隆嶼7／23起急封島3天

凱米颱風來襲　阿里山林鐵預警性停駛

凱米颱風來襲　阿里山林鐵預警性停駛

即／凱米來襲　合歡山7/24預警性休園

即／凱米來襲　合歡山7/24預警性休園

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

超Q「貓貓蟲咖波手搖杯」第2彈登場

全台唯一「COACH摩天輪」在台中

開箱北海道最新全包式度假村

藏身「發電廠」冰品部！一支只要11元

越共咖啡台灣首店今起試營運爆人潮

全台首座「味噌觀光工廠」在台中！

烤鴨+40多道料理無限供應

更新／全台景點休園、活動暫停一次看

明起全台景點休園、活動暫停一次看

雞排只要「40元」台中人氣深夜炸物！

熱門行程

最新新聞更多

超便宜！台北「網咖住宿」實訪開箱

21風味館「6大夯品買1送1」限時吃

凱米防颱備貨！賣場民生品買1送1

凱米恐掀巨浪　基隆嶼7／23起急封島3天

凱米颱風來襲　阿里山林鐵預警性停駛

即／凱米來襲　合歡山7/24預警性休園

南橫梅山口至向陽「預警性封閉」

更新／全台景點休園、活動暫停一次看

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366