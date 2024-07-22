台中8家米其林新入選餐廳一次看！亞洲最佳女主廚「小樂沐」也進榜

▲亞洲最佳女主廚陳嵐舒的台中餐廳「小樂沐」也進榜新入選餐廳。（圖／小樂沐提供）

記者黃士原／台北報導

今年「台灣米其林指南」發布會將於8月27日舉行，在這之前，1月起就每月公布「新入選餐廳」，他們也可能獲得米其林星級、必比登推介以及綠星，截至7月，台中有8家餐廳進榜，其中包括亞洲最佳女主廚陳嵐舒的台中餐廳「小樂沐」。

▲小樂沐春季主菜之一「龍蝦．毛豆．薄荷」。（圖／記者黃士原攝）

小樂沐

亞洲最佳女主廚陳嵐舒的台中餐廳「小樂沐」，位於寧靜的小巷之中，室內裝潢結合木材與金屬元素，配上引人注目的吊燈，締造優美舒適的用餐環境。今年春季重新調整餐廳營運，午晚餐都是以套餐呈現，而且還能自由「選配」道數，最低1580元，讓民眾來這裡用餐可以更輕鬆。

小樂沐

地址：台中市西區存中街59號1樓

電話：04-2375-3002

▲裡小樓是台中窄巷內的老宅餐廳。（圖／取自裡小樓臉書）

裡小樓

位於窄巷內的老宅餐廳，室內以木製板前座位環繞開放式廚房，氣氛輕鬆。這裡的家常菜與小吃份量精緻，適合單人用餐或兩三好友聚會，其中鹽焗玉米雞腿是店內招牌，米其林評審員建議搭配一碗滷肉飯，而金門老壇高梁香腸腸衣輕薄，值得一試。

裡小樓

地址：台中市西屯區西屯路二段293巷50號

電話：04-2452-5657

▲餐廳老闆娘曾經營江浙私廚，店裡麵食以川味和江浙風味為主。（圖／取自米其林網站）

繡球

餐廳老闆娘曾經營江浙私廚，店裡麵食以川味和江浙風味為主，口味辛香，辣度相對溫和。不少客人為每日現做的小菜而來，品項依時令食材調整。

繡球

地址：台中市西區中興街102號

電話：0975-892-139

▲發愣吃的特點是各式椒麻風格。（圖／取自發愣吃ARMT-勤美店臉書）

發愣吃（台中勤美店）

餐廳的特點是各式椒麻風格，麵食依據風味分為蒜辣、椒麻與主廚精選三個種類。皮蛋擔擔麵味道濃厚、層次多元，喜歡濃重口味的不要錯過。麵條份量充足，不論與友人分享或獨享，均十分合適。

發愣吃（台中勤美店）

地址：台中市西區公正路133號

電話：0958-053-182

▲enPure 瀞的夏季新菜「貢寮白蝦／羅勒／番茄／西瓜」。（圖／enPure 瀞提供）

enPure 瀞

茶職人藍大誠是高端茶品牌「冉冉茶事」的靈魂人物，他持續鑽研台灣茶的風味，熟稔茶湯與食材間的互補互動，獲得多家米其林星級餐廳青睞，成為他們指定侍茶師。去年，他把茶從Fine Dining的配角提升為主角，與女友王采晴在台中北區巷弄中，開設了「enPure 瀞」餐廳。

擔任主廚的王采晴與藍大誠組隊開餐廳，一開始是先設計菜單，再來由藍大誠搭茶，現在則是兩人共同在季節更迭中，找出主題明確、可放大食材優勢的Pairing（搭餐）。夏季菜單端出台灣盛產水果與海鮮，將貢寮白蝦、澎湖石巨、屏東鰻魚等魚獲，揉合鳳梨、柳丁、芒果、奇異果等經過發酵、醃漬過後的酸甜。

enPure 瀞

地址：台中市北區健行路86巷7弄33號

▲在來的店主是嘉義碗粿老店的後代。（圖／取自米其林指南網站／在來提供）

在來碗粿米糕專門

帶著文青風格的小店去年（2023）創立，店主是嘉義碗粿老店的後代，其碗粿以每日研磨的米漿蒸製，以冷食供餐，突顯粿體的彈性和米香，並提供辣炒蘿蔔乾和蒜汁佐吃。另有甜點黑糖碗粿，米其林指南建議加入牛奶球，嚐嚐新舊融合的滋味。

在來碗粿米糕專門

地址：台中市西區向上路一段231號

電話：0989-229-522

▲阿禧師懷舊餐館的烤鵝肉飯。（圖／大口提供）

阿禧師懷舊餐館

位於台中市中清路二段上的「阿禧師懷舊餐館」，曾在2019全台好吃鵝肉飯大盤點中拿到第2名，店家先將鵝肉醃製獨特桶仔鵝料理方式，讓肉質多汁可口。除了鵝肉料理，店裡也供應青菜、現炒、主食、湯鍋、伴手禮等。價格部份，桶仔鵝時價，其他約200元至300元，現炒類120元起至980元，主食約10元至95元。

阿禧師懷舊餐館

地址：台中市北屯區中清路二段706號

電話：04-2293-5628

▲「卉寓」以溫暖的家庭料理為靈感，再揉合西式烹飪技法呈現。（圖／卉寓提供）

卉寓

英文名Huist是荷蘭語的「家」。根據店家在訂位網的介紹，以溫暖的家庭料理為靈感，這些食譜來自於日常食物、家常菜式，再揉合西式烹飪技法呈現，餐廳僅提供單一套餐，1450元起至1900元。米其林指南提到，不定期推出的糖燻旗魚，其靈感源自經典小吃鯊魚煙，廚師將軟嫩的糖燻魚片夾著彈牙的切片雞冠，口感富層次，令人回味。

卉寓

地址：台中市西區昇平街22巷3號1樓

電話:04-2301-0021